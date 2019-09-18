Altın süt, faydalarından ve görünüşünden dolayı bu ismi almış bir içecektir. Altın sütteki ana madde, curcumin olan ana bileşik olan Curcuma bitkisindeki bir polifenol olan bazı seri antioksidan, anti-kanser ve anti-inflamatuar içeren zerdeçaldir. Peki, yatmadan önce bir bardak altın süt içerseniz ne olur? İşte altın sütün faydaları...

Altın süt nedir?

Altın sütteki ana madde, curcumin olan ana bileşik olan Curcuma bitkisindeki bir polifenol olan bazı seri antioksidan, anti-kanser ve anti-inflamatuar içeren zerdeçaldir.

Altın süt için diğer bir malzeme de karabiber. : Karabiberle zerdeçal birleştirdiğinizde, curcumin'in biyolojik açıdan erişilebilirliğini kat kat arttırırsınız. Bu, vücudunuzun daha fazlasını alabileceği anlamına gelir.

Daha sağlıklı bir karaciğer için

Altın sütü içtiğinizde kendinizi daha iyi hissedersiniz, içiniz temizlenmiş gibi olur. Sonuçta, zerdeçal karaciğerin genel sağlığını iyileştirmekte, ve vücudunuzda etkili bir şekilde detoks yapabilmektedir.

Beyin eskiye oranla daha zeki: Oldukça akıllı olduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak altın sütün hafızaya faydası vardır. Çünkü zerdeçal hafızanızı güçlendirir ve beyin fonksiyonunu geliştirir.

İshal, kabızlık sindirim sistemi rahatsızlıklarındandır. Altın süt içmeye başlayınca sindirim sisteminde düzelme görebilirsiniz.

Zerdeçal bağışıklık sistemini geliştirir.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

Yatmadan önce bir bardak altın süt içerseniz....

Altın süt, solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur. Ayrıca boğaz ağrısını yatıştırır.

Altın süt bağışıklığı artırır ve olası alerjilerin önlenmesine yardımcı olur.

Bu karışımın içine bir tutam Hindistan cevizi yağı eklerseniz harika bir yatıştırıcı etkisi oluşturur, rahat bir uykuya zemin hazırlar.

Metabolizmayı hızlandırır, sindirimi düzenler.

Yağ yakımını hızlandırır. Altın süt aynı zamanda tok tutma özelliği ile kilo vermeye de yardımcı olur.

İçerisindeki kurkumin sayesinde hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur, vücudu temizler.

Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlarken cildi de güzelleştirir.

Altın süt, sivilce oluşumuna engel olurken var olanları da iyileştirir.

Regl sancılarını yatıştırır.

Altın süt, karaciğer yağlanmasına engel olur.

Doğal bir ağrı kesici özelliği görür.