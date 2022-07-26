Yatları yakanlar da PKK’nın iblisleri

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Geçtiğimiz yıl turizmi baltalamak için sahil beldelerindeki ormanları ateşe veren PKK’nın iblisleri, yat limanlarına da saldırmaya başladı. Son yıllarda ekonomik getirisi içerisindeki payı oldukça artan turizmi sekteye uğratmak, Türkiye’nin bölgesel ve ulusal ekonomisine zarar vermek için saldırılarını sürdüren hainler kış aylarında da fabrika gıda depoları, tarım arazileri, iş makineleri ve trafo gibi yerleri yakma girişimlerinde bulunmuştu. Tek amaçları Türkiye’ye zarar vermek olan PKK’lı teröristler, korku ve endişe yaratmak için yine yakma eylemlerine başvurarak yat limanları ve balıkçı teknelerini hedef almaya başladı. Terör örgütü PKK’ya ait internet sitelerinden sabotajları üstlenen ve kendilerine ‘Ateşin çocukları inisiyatifi’ adını veren İblisler, Tekirdağ’da gerçekleştirdikleri terör eylemini, “23 Temmuz’da Tekirdağ Süleymanpaşa yat limanında çok sayıda tekne ve yatı ateşe verdik” ifadeleriyle duyurdu.