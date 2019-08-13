MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Enflasyonda ve faiz oranlarında düşüşler başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren yatırımlarımızı hızlandırarak devam edeceğiz." dedi.

Beraberinde AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ile AK Parti Anamur İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programlarına katılan Elvan, yaptığı konuşmada, ülke güvenliği için mücadele veren ve sınırda nöbet tutan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirdiğini, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ancak zor bir coğrafyada bulunduğunu aktaran Elvan, "Geçen yıl ciddi bir döviz artışıyla saldırıya uğradık. Bununla birlikte enflasyonda bir artış meydana geldi ve ekonomik anlamda bir durgunluk yaşandı. Biz güçlü bir devletiz, milletiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu saldırılar karşında gerekli tedbirler alındı ve şu anda çok iyi bir noktadayız. Daha da iyiye gidiyoruz. Enflasyonda ve faiz oranlarında düşüşler başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren yatırımlarımızı hızlandırarak devam edeceğiz. Bazı yatırımlarımızda gecikmeler ve aksamalar oldu. Özellikle son bir yılda yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle bu aksamalar meydana geldi. Vatanını, milletini, devletini ve bayrağını seven her kardeşimiz elini taşın altına koymaya hazırdır. Bu fedakarlığı yapmaya hazırdır. Bunun için bir kaygımız yok." diye konuştu.

Milletin dediğini yapan hükümet ve Cumhur İttifakı'nın çalışmalarının birilerini rahatsız ettiğini vurgulayan Lütfi Elvan, "NATO'nun en büyük ordularından bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusudur. Terör örgütlerine ve terör koridorlarına karşı her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam edeceğiz. Her gün üst düzeyli olmak üzere, çok sayıda teröristi etkisiz hale getiriyoruz. Bu teröristlerin tamamını yok edinceye kadar bu mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

- "Tüm projelerin takipçisiyiz"

Anamur İskelesi'ndeki çalışmaların tamamlandığını, orayı güçlü bir liman konumuna getirdiklerini, Anamur için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını kaydeden Elvan, şunları söyledi:

"İskelenin açılışını ekim ayında gerçekleştireceğiz. 50 milyon liraya mal oldu. 350 metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde devasa bir iskele yaptık. Turizm ve ihracat amacıyla da kullanacağız. Hastaneyle ilgili bizden kaynaklanmayan bir gecikme oldu. Biz gerekli tavrımızı koyduk ve bu sorunlar çözüldü. Ekim ayında hem limanımızın hem de hastanemizin açılışını yapmış olacağız."

Son bir yılda yaşanan sıkıntılardan dolayı kara yolu çalışmalarında da gecikme olduğuna değinen Elvan, şu bilgileri verdi:

"Bu sıkıntılara rağmen Anamur-Silifke arasındaki tünel çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Aşağı yukarı 2-3 tünelimiz bitti. Bu tünellerimizin mekanik ve havalandırma işleri kaldı. Bunları da hızlı bir şekilde tamamlayıp sizlerin hizmetine sunacağız. Anamur-Gazipaşa arasındaki 9 kilometrelik bir bölüm var o bölümün de ihalesini yapıp Gazipaşa'yla bağlantımızı süratle güçlendireceğiz. Kolay bir yol ve mücadele değil ama biz bu çalışmalar için mücadelemizi veriyoruz. Bu yöremizde ulaşım sorunlarını bir bütün olarak çözmeye çalışacağız. Yine Anamur-Ermenek yolunda biraz gecikme oldu. Çalışmalar başladı. Bir miktar ek ödenek göndererek oradaki çalışmaları hızlandıracağız. Orada güzergah değişikliğimiz de var. Bu çalışmayla daha rahat bir şekilde ulaşım sağlanacak."

Elvan ve beraberindekiler daha sonra Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde de çeşitli ziyaretlerde bulunmalarının ardından, düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.