Yatırımlarda aslan payı demir yolunun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi’nin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Karaismailoğlu, İstanbul’a önemli bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Mevcut ağlar yenilendi

Karaismailoğlu, 2003 yılından itibaren demir yolu yatırımlarına da öncelik verdiklerini dile getirdi. İlk iş olarak mevcut demir yolu ağlarının tamamını yenilediklerini belirtti. Karaismailoğlu, demir yolu uzunluğunu 12 bin 803 kilometreye çıkardıklarını aktardı. Halen 3 bin 500 kilometre yeni demir yolu inşaatının da devam ettiği bilgisini verdi.

Günlük 6.5 milyon yolcu

2003 yılından bu yana sinyalli demir yolu hat uzunluğunu yüzde 172, elektrikli hat uzunluğunu da yüzde 180 oranında artırdıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Demir yollarımızın tamamını elektrikli sinyalli hale getirmek için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 2003-2020 yılları arasında demir yolu yatırımları için 212 milyar liralık yatırım yaptık. Çin’den İngiltere’ye kadar uzan İpek Demir Yolu Hattı’nın orta kuşağında uluslararası geçiş ve lojistik merkezi olduk. Bakü-Tiflis-Kars hattımızla da bölgemizdeki etkinliğimizi perçinledik. TCDD’yi Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın da 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Ülke genelindeki şehirler arası demir yolu işletmeciliğindeki başarılarımızı aynı şekilde kent içi raylı sistemlerde de devam ettiriyoruz. Türkiye genelinde 12 ilimizde uzunluğu 812 kilometreyi bulan kent içi raylı sistemin 312 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edildi. Bakanlığımızın yapıp hizmete açtığı raylı sistemlerde günlük 6.5 milyon, yıllık 2 milyar 393 milyon yolcu taşınıyor.” Karaismailoğlu, hizmete sunulan projelerle vatandaşı trafik çilesinden kurtarıp işlerine, ailelerine güvenle ve konforla ulaşmalarını sağladıklarını vurguladı.

Uzunluğu 103.3 kilometre

İstanbul’un yanı sıra Bursa, Ankara, Kocaeli, Konya, Kayseri ve Gaziantep’te 14 ayrı hatta 185 kilometrelik raylı sistemin yapımını sürdürdüklerini hatırlatan Karaismailoğlu, şunlara işaret etti: “İstanbul’da da 7 hatta raylı sistem yapım çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Bunlar; GayrettepeKağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metrosu, Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu, PendikTavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Bakırköy (İDO)- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) metrosu, Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir metrosu, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca metrosu ve KazlıçeşmeSirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Projesi’dir. Bu 7 projenin toplam uzunluğu 103.3 kilometredir.

Emek hırsızlığına müsaade etmeyeceğiz

Muhalefetin ne dediğine kulak asmadan, polemiğe girmeden, eser siyasetimizden ödün vermeden milletimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projelerimiz tamamlandığında İstanbul’un raylı sistem uzunluğu 354.3 kilometreye yükselecek. İstanbul’un ve İstanbulluların sorunlarına çare olmak üzere enerjimizi harcamaya devam edeceğiz. Üstlerine vazife olan işleri yapmayıp yapımı devam eden metro inşaatı üzerine hafriyat dökenlerin emek hırsızlığına da asla müsaade etmeyeceğiz. Bu zihniyetin en iyi yaptığı şey karşı çıkmak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, Marmaray’a, Avrasya Tüneli’ne, İstanbul Havalimanı’na, Osmangazi Köprüsü’ne ‘İstemeyiz’ dediler. İzmir Otoyolu’na, Kuzey Marmara Otoyolu’na ve tabii 1915 Çanakkale Köprüsü’ne de karşı çıktılar.”

Yolumuza devam ediyoruz

Karaismailoğlu, devlet aklıyla yollarına devam ettiklerinin altını çizdi. Demir yolunun en çok yatırımın yapıldığı birinci ulaşım modu konumunda bulunduğunu kaydeden Adil Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Jeopolitik konumumuzun sağladığı avantajla Doğu-Batı hattı, İpek Demiryolu, Orta Koridor üzerinde yük ve yolcu taşımacılığında bölgede lider ülke konumundayız. Pekin’den Londra’ya uzanan demir yolu hattında ülkemizi avantajlı bir geçiş noktası olarak ön planda tutacak çabaları sarf ediyoruz. İstanbul’a Marmaray demir yolu geçişiyle de bu hattın altın halkasını taktık. Dünyanın en önemli projelerinden biri olan Marmaray’la iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. Böylece İstanbul’da toplu ulaşım sorununa büyük bir çare olan, en son teknolojiyle inşa edilen, dünyanın en özgün ve en önemli kent içi ulaşım projelerinden bir olan Marmaray’ı 2013 yılında İstanbulluların ve tüm Türkiye’nin hizmetine sunduk. Onlar ‘İstemeyiz, yapamazlar’ dedi, biz tabii ki yaptık. Böylece bugüne kadar Marmaray’ı kullanan yolcu sayısı 600 milyonu aştı. İlk yük treninin geçtiği 17 Nisan 2020’den bugüne dek bin 108 tren, 990 bin ton yükü Marmaray üzerinden taşıdı.”