Yatırımlara bütçe ayırmayıp reklamlara ayırınca böyle oluyor demek ki! Yalancının mumu fazla yanamadı

Seçim propagandalarında 47,3 kilometre metro hattı inşa ettiğini iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık görev süresince yalnızca 8 kilometre metro yaptığı ortaya çıktı. İmamoğlu ayrıca AK Parti döneminde yapımına başlanan 10 hattan 4'ünü durdurdu.

Ulaşım İstanbulluların en büyük sorunlarından biri. Her aday, seçim dönemlerinde bu sorunu çözmek için büyük projeler açıklıyor. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da 2019 yerel seçim öncesi ulaşım sorununu çözmekle, özellikle de metro inşalarıyla ilgili İstanbullulara büyük sözler verdi. Bu sözlerin hemen hemen hiçbirini tutmayan İmamoğlu, yaklaşan seçimler için yaptığı propagandalarda ise 47,3 kilometrelik metro inşa ettiğini iddia etti. Ancak İmamoğlu’nun 5 yıllık görev süresince yalnızca 8 kilometre metro inşaatı yaptığı ortaya çıktı.

4 METRO HATTINI DURDURDU

Reklam panolarında aynı anda 10 metro inşaatı yaptığını iddia eden İmamoğlu’nun metro karnesi zayıflarla dolu. İmamoğlu 2019’da başkan olarak göreve başladığında, AK Parti döneminde yapımına başlanan 10 metro hattının 4’ünü durdurdu. Yapımı durdurulan bu hatlardan biri M3 Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'ydı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sadece yüzde 5’i bitmiş olan bu hattı Mayıs 2020’de devraldı ve Nisan 2023’te hizmete açtı. İmamoğlu’nun durdurduğu diğer metro hatları ise Yenidoğan-Emek Metro Hattı, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı ve Tavşantepe-Tuzla Metro Hattı oldu.

BİTEN METROYU 2,5 YILDA ZOR AÇTI

AK Parti dönemi olan 2014 yılında temeli atılan Mahmutbey-Mecidiyeköy (Yıldız) metro hattı bitme aşamasına gelmiş 19 Mart 2019 tarihinde ise test sürüşlerine başlamıştı. İBB yönetimi 2.5 yıl bu hattı açmadı. 21 Aralık 2021'de ise hat nihayet vatandaşların hizmetine açıldı. 2019 yılında yapımına başlanan T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ise test sürüşlerine 2019 yılında başlanmasına rağmen hattın ilk etabı 2021’de, Küçükpazar ve Eminönü istasyonları ise 30 Ağustos 2023’te açılabildi.

BİTMEYEN PROJE: HIZRAY

İmamoğlu, ilk olarak 2019 seçim döneminde, ardından 2020 yılında tekrar gündeme getirdiği HIZRAY projesini geçtiğimiz hafta yeniden gündeme getirdi. Yaklaşık 5 yıl sonra gündeme getirilen proje, İBB Başkanı tarafından yeni bir projeymiş gibi yeniden vatandaşa sunuldu.

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5 kat daha yavaş

CHP'li İBB'nin İstanbul'da metro inşaatlarının yıllık olarak fiziki ilerleme ortalamaları da ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapımını üstlendiği metro hatlarında Ekim 2019-2023 döneminde yüzde 46 ilerleme kaydedilirken, CHP'li İBB yönetimi tarafından yapılan metro hatlarında aynı dönemde yüzde 9 ilerleme kaydedildiği ortaya çıktı. AK Parti'li İBB döneminde yıllık 4.2 km'lik metro inşaası yapılırken, bu oran CHP döneminde 1.63 km'ye düştü.