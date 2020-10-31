Yatırımlar hız kesmiyor

Buğra Kardan

Pandeminin yayılımını durdurmak için tedbirler alarak, hayatı normale döndürmek için stratejik adımlar atarak ekonominin V şeklinde toparlanmasına ve üretim ile ihracatta yeni rekorlar kırılmasına imkân tanıyan hükümet tarafından yatırımlara ara verilmiyor.



Erdoğan'ın payı büyük



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle hem kamu kurumlarınca hem yerli ve yabancı firmalarca sağlıktan enerjiye, ulaşımdan otomotive kadar pek çok alanda mega projeler hayata geçiriliyor. Bölgesel kalkınma ve refaha olumlu katkıda bulunan bu projelerden bazıları şöyle:



Pandemi hastaneleri faal



Mayıs ayında 3 pandemi hastanesi açıldı. Bu hastaneler, ileri tanı ve tedavi teknikleriyle ön plandalar. Bin 8 yataklı Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde 16 ameliyathane ve 432 yoğun bakım odası yer alıyor. Bin 8 yataklı, 432 yoğun bakım odalı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ise gayet rahat ve konforlu. Hadımköy’de bulunan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Acil Durum Hastanesi de öyle.



İstihdama önemli katkı



Şehir hastaneleri bir bir faaliyete geçiyor. Rönesans Holding tarafından 2 milyar 632 milyon lira yatırımla nisan ayında devreye alınan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 8 bloktan teşekkül ediyor. 836 polikliniği, 89 ameliyathanesiyle pek çok derde deva olan hastaneden 10 bin aile ekmek yiyor. Bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanesi’ne eylül ayından bu yana hasta tedavi ediliyor. 380 poliklinik ve 49 ameliyathanesi olan hastanenin 73 görüntüleme alanı, 442 tek yataklı, 272 iki yataklı odasının yanı sıra 8 adet suit odası var.



Barajlara yenileri ekleniyor



Baraj projelerinde ilerleme kaydediliyor. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı mayıs ayında aktif hale getirildi. Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak illerine barajın ekonomiye her sene 3 milyar lira katkıda bulunacağı tahmin ediliyor. 275 metrelik Yusufeli Barajı için de geri sayım devam ediyor. Yatırım tutarı 330 milyon liraya varan Kars Barajı da faal durumda. 182 milyon metreküp suyun depolanacağı baraj, tarım alanlarını verimli kılıyor.



Ulaşım kolaylaşıyor



Ulaşım yatırımlarına önem veriliyor. Nitekim Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kınalı-Çatalca hattı mart ayında hizmete girdi. Aynı otoyolun Gebze-İzmit hattından ise eylülden beri faydalanılıyor. Ankara-Niğde Otoyolu’nun birinci ve üçüncü kısımları da geçen ay trafiğe açıldı. Otoyol, akıllı uyarı sistemleriyle donatılmış durumda. Bu sistemler sayesinde sürücü hataları minimum seviyeye çekilebiliyor.



Aşama kat edildi



18 Mart 2017’de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatında önemli merhale alındı. Marmara’yı Ege’ye bağlayacak köprüde al bayrağımızı simgeleyen kulelerin montajı bitirildi. Köprünün ana halatlarına kılavuzluk yapacak ‘kedi yolu’nun geçici kılavuz halatlarının çalışmaları ise sona erdi.



Çalışmalar sürüyor



Yerli otomobilin üretimiyle ilgili proje son sürat ilerliyor. 2019 Aralık ayında kamuoyuna tanıtılan otomobilin üretileceği fabrika için ilk kazma 18 Temmuz’da Erdoğan tarafından vuruldu. Gemlik’te yapılan temel atma törenine pandemi tehlikesinden ötürü katılım sınırlıydı. Yerli otomobilin üretileceği fabrika, kuvvetle muhtemel 2022’de vücut bulacak. Türkiye ve Bursa ekonomisine kuvvet katacak olan otomobilin imalatı için 2023’te 2 bin 420 eleman istihdam edilecek. Eleman adedi kademe kademe arttırılacak, 2032’de de 4 bin 323’ü bulacak.