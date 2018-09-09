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Yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Artvin ziyaretinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yatırımlarda yavaşlama olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

09 Eylül 2018 Pazar 11:48
Yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ülkedeki yatırımlarda yavaşlama olduğu algısının zaman zaman gündeme geldiğini belirterek, “Bunlar kesinlikle doğru değil. Yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor, devam edecek” dedi. Ulaşım projelerine de ara verilmediğini, verilmeyeceğini vurgulayan Turhan, “Rüya olan Cankurtaran Tüneli de tamamlandı ve onun bağlantı yollarında da çalışmalarımız sürüyor. Rize-Artvin havalimanımızda çalışmalar devam ediyor. Burayı da inşallah bir aksilik olmazsa 2020’de hizmete açmayı planlıyoruz. Hopa-Borçka yolundaki çalışmaları da yerinde inceleyeceğiz, denetleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 11:48
  1. Rize
  2. Artvin
  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
  4. Cankurtaran Tüneli

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