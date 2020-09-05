Yatırımlar dur durak bilmiyor

Buğra Kardan

Corona virüsü (Covid-19) tehdidini büyük ölçüde bertaraf eden Türkiye, güçlü ekonomisiyle de takdir topluyor. Üretim ve ihracat başarılarıyla dikkat çeken ülkeye yapılan yatırımlar ise devamlı artıyor.

Veriler olumlu

Yerli ve yabancı yatırımlarında görülen belirgin artışı, dış ticaret verileri net bir şekilde ortaya koyuyor. Öyle ki ilk 7 ayda yatırım malları ithalatı, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 8.9 artarak 14.9 milyar dolardan 16.2 milyar dolara çıktı. Yatırım malları dışı ithalat da yüzde 5.7 gerileyerek 106.5 milyar dolardan 100.4 milyar dolara indi.

Ayrıca makine ve teçhizat yatırımlarına yenileri eklendi. İlk 7 ayda yüzde 4.7 artan bu yatırımlar büyümeye olumlu katkı yaptı. Tarım alanından da iyi haberler geldi, pek çok aile üretime ve ihracata dahil oldu.

22.5 milyarlık teşvik

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda bin 200 firmaya 22.5 milyar lira tutarında teşvik belgesi verdi. Dev yatırımların önünü açan bu belgelerden yararlanan firmalarca 33 bini aşkın eleman alımı yapılacağı öngörülüyor. Bakanlığın devreye aldığı teşviklerin yatırımcıların ithalat faturalarını hafifleteceği de tahmin ediliyor. Nitekim temmuz ayında sunulan teşvik belgelerinde ithal makine ve teçhizat tutarı 1 milyar 436 milyon 158 bin 429 lira olarak belirlendi.

Haberler iyi

Analistler, 2020’nin ikinci çeyreğinin Covid-19’a rağmen verimli geçtiğini vurgulayarak, “Bu dönemde 28 girişim 29 milyon dolar yatırım aldı. İlk çeyrekte de 30 girişim 20 milyon dolar yatırım almıştı. Yani miktarda yüzde 44 artış görüldü” ifadelerini kullanıyorlar. 2020’da yapılan yatırımların yüzde 78’inin 1 milyon dolar ve altında olduğuna işaret ediyorlar.