Yatırımını yap desteği kap! Çoban başına 30 bin lira

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sigortalı çoban istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında başlattıkları Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği’nden 2022 yılına kadar 63 bin dolayında işletme/kişinin yararlandığını belirterek son 8 yılda 400 milyon liraya yakın sürü yöneticisi desteği verdiklerini bildirdi.

Atıl işgücü devrede

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal alanda kısıtlı olan istihdam kaynaklarını geliştirmek, sigortalı çoban istihdamına katkı vermek amacıyla 2014 yılında Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği’nin hayata geçirildiğini anımsattı.Bu destek ile sürü yönetimi elemanı ihtiyacının giderilmesinde önemli gelişme kaydedildiğini, atıl işgücünün değerlendirildiğini vurgulayan Yumaklı, “Uygulama sayesinde çobanlarımız SGK çatısı altına alınmış, sosyal statü kazanmış, düzenlenen kurslarla mesleki bilgilendirme sayesinde sahada kuzu kayıplarının ve aşırı mera kullanımının engellenmesine katkı sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.Yumaklı, hayata geçirdikleri tedbirler sonucu son 21 yılda küçükbaşta hayvan sayısının yüzde 67’lik artışla 53,2 milyona ulaştığına dikkati çekerek şu bilgileri aktardı:

Destekler sürüyor

“Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği kapsamında, 2022 yılında 100 baş anaç koyun keçi varlığına sahip, sertifika sahibi çoban istihdamı yapan ve çobana ait SGK primlerini 5 ay süre ile ödeyen işletme /çobana yılda bir defa olmak üzere 2021 yılında 6.000 TL olan destek miktarı yüzde 100 artırılarak 2022 yılında 12.000 TL olarak ödendi. Sürü Yöneticisi (çoban) İstihdam Desteği kapsamında, 2022 yılında 9 bin 775 işletme sahibi/çoban bu destekten faydalandı. 2014-2022 yıllarında toplam 62 bin 805 işletme sahibine/çobana 392 milyon 973 bin TL destekleme ödemesi yapıldı. 2023 yılında ise Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği kapsamında işletmede istihdam edilen çoban için 30 bin TL destekleme ödemesi yapılacak. Hayvansal üretimimizin mihenk taşı çobanlarımızı ve işletmelerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”