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Ekonomi Yatırımcının işini kolaylaştırıyoruz
Ekonomi

Yatırımcının işini kolaylaştırıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım yapmanın kolaylaştığına işaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 15:11:00 -
Yatırımcının işini kolaylaştırıyoruz

Varank, Twitter paylaşımında “Devletin verdiği destekleri, teşvikleri ve hibeleri tek çatı altında www.yatirimadestek. gov.tr adresinde topladık. Yatırımcının, girişimcinin işini kolaylaştırmaya var gücümüzle devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Varank, paylaşımında www. yatirimadestek.gov.tr ‘yle ilgili detayların anlatıldığı bir videoya da yer verdi. Videoda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınan web sitesinin yatırıma ilişkin tüm süreçleri ayrıntılarıyla aktardığı ifade ediliyor. Buna göre sitenin ana sayfasında yer alan arama motoru hızlı ve güvenilir sonuçlar veriyor. Destek ilanlarının özet veya detaylı bilgilerine anında erişim sağlayan www.yatirimadestek.gov.tr ‘de daha detaylı aramalar da yapılabiliyor.

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