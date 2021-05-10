Yatırımcılara kripto para uyarısı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, “Kripto varlıklara yatırım yapanlar paralarını kaybetmeye hazırlıklı olmalı” dedi. Bailey, “Benim için kripto ve para yan yana gelmeyecek iki sözcük. Şu muhakkak ki kripto paralar aslen değeri yok” şeklinde konuştu. Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk da Twitter paylaşımında yatırımcılara “Kripto paralar umut vaat ediyor, lütfen dikkatli olun” diye seslenmişti. Bilişim hukukçuları ise her platformda kripto para mağdurlarının ilgili kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini dile getiriyorlar. Hukukçular, şu ifadeleri kullanıyorlar: “Yatırımcılar aracı kurum seçerken temkinli olmalılar. İlgili şirketin bilançolarını incelemeliler. Ortaklarını ve sermaye bilgilerini araştırmalılar. Bu bilgileri şirketlerden alabilirler veya ticari sicil gazetelerinden kolayca kontrol edebilirler. Dolandırıcılar daima zaafları kullanır ve kolay yoldan para kazanma isteğini tetiklerler. Yatırımcılar, bu tür hareketlerde bulunan şirketlerden uzak durmalı ve ünlülerle yapılan reklam kampanyalarına karşı dikkatli olmalılar.”