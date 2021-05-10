  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Samsunspor otobüsü saldırıya uğradı
Diyarbakır anneleri, ‘Anneler Günü’nde Akit’e konuştu!
Biden'ın 'soykırım' skandalına İngiltere'den cevap
'Sarallar' operasyonuyla ne hedefleniyor?
Ekonomi Yatırımcılara kripto para uyarısı
Ekonomi

Yatırımcılara kripto para uyarısı

Kripto parayla bir uyarı daha geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 11:23:00 -
Yatırımcılara kripto para uyarısı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, “Kripto varlıklara yatırım yapanlar paralarını kaybetmeye hazırlıklı olmalı” dedi. Bailey, “Benim için kripto ve para yan yana gelmeyecek iki sözcük. Şu muhakkak ki kripto paralar aslen değeri yok” şeklinde konuştu. Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk da Twitter paylaşımında yatırımcılara “Kripto paralar umut vaat ediyor, lütfen dikkatli olun” diye seslenmişti. Bilişim hukukçuları ise her platformda kripto para mağdurlarının ilgili kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini dile getiriyorlar. Hukukçular, şu ifadeleri kullanıyorlar: “Yatırımcılar aracı kurum seçerken temkinli olmalılar. İlgili şirketin bilançolarını incelemeliler. Ortaklarını ve sermaye bilgilerini araştırmalılar. Bu bilgileri şirketlerden alabilirler veya ticari sicil gazetelerinden kolayca kontrol edebilirler. Dolandırıcılar daima zaafları kullanır ve kolay yoldan para kazanma isteğini tetiklerler. Yatırımcılar, bu tür hareketlerde bulunan şirketlerden uzak durmalı ve ünlülerle yapılan reklam kampanyalarına karşı dikkatli olmalılar.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan: Elbette Türklerle düşmanız ama...
Dünya

Paşinyan: Elbette Türklerle düşmanız ama...

Dağlık Karabağ'da ağır bir tokat yiyen Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Türklerle düşman olduklarını ama bu düşmanlığın kontrol ed..
İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanlığı, yurt dışında bulunan Sedat Peker ile ilgili bir açıklama yaptı.
5 otomotiv devi güçlerini birleştirdi
Otomotiv

5 otomotiv devi güçlerini birleştirdi

Suzuki Motor Corporation (Suzuki), Subaru Corporation (Subaru), Daihatsu Motor Co. Ltd. (Daihatsu), Toyota Motor Corporation (Toyota) ve Maz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay