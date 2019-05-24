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Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Hisseler yüzde 30 çöktü

Galatasaray hisselerine yatırım yapanlar iyi bir kazanç bekliyordu ancak 6 Mayıs’ta görülen 2.35 TL sonrası hisseler yüzde 30 değere geriledi.

24 Mayıs 2019 Cuma 08:53
Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Hisseler yüzde 30 çöktü

1 haftada kazandığı 2 kupa, taraftarları sokağa döküp, mutlu ederken, Sarı-Kırmızılı takımın başarısına inanıp, hisselerine yatırım yapanları aynı şekilde memnun etmedi. Şampiyonluk beklentisiyle yükselen ve 6 Mayıs’ta 2.35’i gören Galatasaray koduyla işlem gören şirket hisseleri, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin piyasa değerinin toplamına ulaştı. Başkan Mustafa Cengiz de kulübün 1 milyar 270 milyon TL’yi bulan şirket değerinin ezeli rakiplerinin çok önünde olmasını gündeme getirip, kulübün mali durumundaki düzelmeye vurgu yaptı.

15 günde 557 milyon TL

Başarıların ardından hisselerin yükselmesini ve yatırımcısına para kazandırmasını umanlar ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 6 Mayıs’tan sonra BİST’te (İstanbul Borsası) düşüş yüzde 10 düzeyinde kalırken, Galatasaray hisselerindeki değer kaybı yüzde 30’u buldu. Sarı-Kırmızılı takımın hisseleri dün 1.32 TL düzeyinden dünü kapattı. Haliyle bu düşüşle birlikte şirketin 1 milyar 270 milyon TL’yi bulan piyasa değeri de 712 milyon TL’ye kadar geriledi. Şirketin 15 gün içindeki değer kaybı ise 557 milyon TL olarak gerçekleşti.

Fenerbahçe ile fark kapandı

6 Mayıs’ta 762 milyon TL piyasa değeri olan Fenerbahçe ile 398 milyon TL piyasa değerine sahip Beşiktaş’ın toplamı 1 milyar 160 milyon TL ederken, 1 milyar 270 milyon TL değere ulaşan Galatasaray ikisinin toplamından da 110 milyon TL fazlaydı. Ancak şu anda 696 milyon TL piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe ile 712 milyon TL değeri olan Galatasaray arasındaki fark sadece 16 milyon TL.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 08:53
  1. Mustafa Cengiz
  2. Galatasaray
  3. Fenerbahçe
  4. BİST
  5. (Borsa İstanbul) BİST
  6. Beşiktaş
  7. hisseleri

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