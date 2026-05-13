Tüm gelişim süreçlerinde... Uykudan önce masal, ömür boyu sağlıklı gelişim
Tüm gelişim süreçlerinde... Uykudan önce masal, ömür boyu sağlıklı gelişim

Uykudan önce masal, ömür boyu sağlıklı gelişimin şifrelerini veriyor.

Uzmanlar, masalların sadece birer uyku öncesi aktivitesi olmadığını, çocukların duygusal zekasından dil becerilerine kadar tüm gelişim süreçlerinde kritik bir rol oynadığını vurguluyor.

Çocukluk döneminin en büyülü kapıları olan masallar, modern dünyanın dijital uyaranlarına karşı en güçlü gelişim araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar, düzenli masal dinleyen çocukların, akranlarına oranla daha geniş bir kelime dağarcığına ve daha güçlü bir empati yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Masallar, çocuklara hayatın zorluklarını, iyilik ve kötülük kavramlarını güvenli bir kurgu içerisinde tanıma fırsatı sunar. Kahramanın karşılaştığı engelleri aşma süreci, çocuğun bilinçaltında "sorun çözme" mekanizmasını geliştirir. Uzman pedagoglar, masalların çocuğun korkularıyla baş etmesini sağladığını ve özgüven duygusunu pekiştirdiğini belirtiyor.

Ekran karşısında pasif kalan zihinlerin aksine, masal dinleyen bir çocuk kendi dünyasını inşa eder. Karakterlerin görünüşünü, mekanların kokusunu ve sesini zihninde tasvir eden çocuk, yaratıcı düşünme becerisini en üst seviyeye çıkarıyor. Bu süreç, ilerleyen yaşlarda analitik düşünme ve yenilikçi fikir üretme kapasitesini doğrudan etkiliyor...

Masal anlatıcılığı, sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda kaliteli bir bağlanma süreci... Günün sonunda paylaşılan bir masal, ebeveyn ve çocuk arasındaki güven bağını tazeliyor. Bu ortak vakit, çocuğun kendini değerli hissetmesini sağlayarak sosyal uyumunu artırıyor. Bir çocuğa masal okumak, ona sadece bir hikaye anlatmak değil; ona dünyayı anlama ve değiştirme gücü vermektir. Her gece çevrilen bir sayfa, geleceğin sağlıklı zihinlerine atılan en sağlam temeldir.

