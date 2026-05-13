Tüm gelişim süreçlerinde... Uykudan önce masal, ömür boyu sağlıklı gelişim

Masal anlatıcılığı, sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda kaliteli bir bağlanma süreci... Günün sonunda paylaşılan bir masal, ebeveyn ve çocuk arasındaki güven bağını tazeliyor. Bu ortak vakit, çocuğun kendini değerli hissetmesini sağlayarak sosyal uyumunu artırıyor. Bir çocuğa masal okumak, ona sadece bir hikaye anlatmak değil; ona dünyayı anlama ve değiştirme gücü vermektir. Her gece çevrilen bir sayfa, geleceğin sağlıklı zihinlerine atılan en sağlam temeldir.