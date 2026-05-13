Gündem
Gündem

Türk güreşinin efsane ismine fahri doktora ödülü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türk güreşinin efsane ismine fahri doktora ödülü

Türk güreşçi Rıza Kayaalp'e Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından fahri doktora unvanı takdim edildi.

Türk güreşçi Rıza Kayaalp, spor kariyerindeki üstün başarıları nedeniyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından fahri doktora unvanına layık görüldü.

Avrupa şampiyonalarında kazandığı 13 altın madalya, dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile olimpiyat madalyalarıyla Türk spor tarihine adını yazdıran milli sporcu için MAKÜ Lavanta Tepesi Otel'de tören düzenlendi.

Program, üniversitenin tanıtım filmi ve MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın müzik dinletisiyle başladı.

 

Törende ayrıca, Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Rıza Kayaalp'in kariyerini anlatan özel tanıtım filmi de izletildi.

Üniversite senatosunun kararını okuyan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Rıza Kayaalp'e Spor Bilimleri alanındaki fahri doktora diplomasını takdim ederek akademik cübbesini giydirdi.

Dalgar, törende yaptığı konuşmasında, sporun Türk milletinin köklü medeniyet değerlerinden biri olduğunu belirterek, Kayaalp'in elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu haline geldiğini söyledi.

Kayaalp'in son Avrupa Şampiyonası'nda da önemli bir başarıya imza attığını hatırlatan Dalgar, fahri doktora unvanının akademi ile toplum arasındaki bağın güçlü bir örneği olduğunu ifade etti.

 

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise başarının yalnızca yetenekle değil, sabır, disiplin ve vazgeçmemekle mümkün olduğunu belirtti.

13'üncü Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını anlatan Kayaalp, "Bunun yanında kırılması zor olan rekoru kırmak da benim için unutulmaz bir andır. Madalyalar, kupalar, rekorlar çok kıymetlidir fakat asıl değerli olan insanın kendi sınırlarını aşabilmesi ve ülkesini gururla temsil edebilmesidir. Bilginin, emeğinin en büyük değeri olduğu ortamda bulunmak benim için ayrıca gurur vericidir." dedi.

Üniversitelerin yalnızca meslek kazandıran kurumlar değil, aynı zamanda düşünmeyi ve insanlığa faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim yerleri olduğunu ifade eden Kayaalp, gençlere kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Törene Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara başta olmak üzere çok sayıda sporcu ve öğrenci katıldı.

