CHP’yi aratmıyor! Macron’un karısından yediği tokatın nedeni belli oldu

Türkiye yıllardır CHP’de yaşanan skandalları konuşurken bir benzer gelişmede Fransa’da yaşandı.

Her şey 25 Mayıs 2025'te Vietnam'da Brigitte Macron'un, Cumhurbaşkanlığı uçağının kapısı açıldığı sırada Emmanuel Macron'un yüzüne attığı tokat ile başlamıştı.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılmış, dünya basınında "Brigitte Macron eşine neden tokat attı?" tartışmaları yaşanmıştı.

Macron ise o dönemde olayın büyütüldüğünü savunarak bunun yalnızca "bir samimiyet anı" olduğunu ileri sürmüştü.

Fakat Fransız medyasına göre bu durum hiç de Macron dediği gibi değil. Gerçekler yaklaşık bir yıl sonra ortaya çıktı.

Paris Match yazarı Florian Tardif, Brigitte Macron'un, Emmanuel Macron'un telefonunda İran asıllı Fransız oyuncu Gülşifte Ferahani’den gelen mesajları gördüğünü öne sürdü.

RTL yayınında konuşan gazeteci, "Bu aslında bir çift tartışmasıydı" diyerek Elysee'nin olayın gerçek boyutunu gizlemeye çalıştığını öne sürdü.

Gazeteciye göre Macron ile Ferahani arasında "birkaç ay süren platonik bir yakınlık" vardı.

Tardif, Macron'un oyuncuya "Sizi çok güzel buluyorum" gibi mesajlar gönderdiğini iddia ederek, Paris kulislerinde uzun süredir konuşulan söylentilerin "gerçek olduğunu" savundu.

Basından çıkan haberler sonrası "İleri gitmiş mesajlar" içeren ilişki büyük gerilimlere yol açtı ve Macron eşinden tokat yedi şeklinde değerlendirildi.

Yapılan haberler ve açıklamalar sonrası Fransa bu olayı konuşmaya başladı.

Yıllardır Türkiye’nin aleyhine politikalar izleyen, son olarak da Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı adeta gazlayan Macron’un bu son gelişmelerden sonra gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

CHP’yi aratmayan Macron için “nasıl olsa bir daha Cumhurbaşkanlığına aday olamayacağını bildiği için kendini iyice rahata bağladı” şeklinde değerlendirmeler yapılmaya da başlandı.