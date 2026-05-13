‘Sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez!' Bunları söyleyen Arıkan'ın vekilleri CHP'den seçildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, Türk siyasetinin kirlendiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu siyasi kirliliği temizleyecek yeni bir ürün var. Bu ürün her türlü şaibeyi, her türlü tartışmayı ve her türlü siyasi lekeyi tek yıkamada temizliyor. Nedir bu ürün? İşte karşınızda ‘akmatik’. Siyasi lekelerde kesin çözüm; 23,5 yıllık iktidarın yüzde 100 yerli ve milli bir ürünü. İhaleye fesat mı karıştırdın. Hakkında yolsuzluk iddiası mı var. Usulsüzlükle mi suçlanıyorsun, hiç dert etme. Bir yıkamada, bir rozet değişikliği ile her şey bir anda tertemiz oluveriyor."

"Buradan uyarıyoruz; böyle aklanılmaz. Sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez. Biz yerel seçimleri 31 Mart 2024 akşamı bitti zannediyorduk. Fakat öyle görünüyor ki sandıklar o gece kapanmış ama hesap kapanmamış. İşte tablo ortada; 2024 mahalli seçimlerinde, AK Parti Türkiye genelinde 549 belediye kazanmış. Peki, bugün AK Parti'nin kaç belediyesi var; 627. Bu arada bu rakamın içerisinde; kayyımlar yok, Meclis çoğunluğuyla el değiştirtilen belediyeler yok. Bugün Türkiye’nin yüzde 60’ı seçtiği partinin belediye başkanı tarafından yönetilmiyor. Bu demokrasinin, millet iradesinin, siyasetin ve yargının içinde bulunduğu vahameti ortaya koymak için yeterlidir."