  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB’den park sistemine bir darbe daha! CHP dikili ağaçları da kurutuyor “Yüzsüz Ağbaba, Ahlaksız Ağbaba” "Veli Ağbaba, Özgür Özel’i Bitirir" İspanya sayesinde AB ülkeleri tek tek İsrail’e yaptırım kararı alıyor! Trump kadın gazetecilere yine hakaret yağdırdı: Seni aptal insan... Veli Ağbaba ile adı geçen Gamze Pamuk Ateşli’den hodri meydan! Türkiye'de Siyoniste 'katil' demek suç sayıldı! ABD’nin bu hamlesi tanıdık geldi! Terör örgütü isim değiştiriyor En seçkin ve gizli birimlerini yollamış! Kartel operasyonlarının arkasından CIA çıktı! Tamar Tanrıyar’dan Kılıçdaroğlu’na Acil Çağrı: "Size Anlatacağım Çok Şey Var!" Terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var
Gündem ‘Sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez!' Bunları söyleyen Arıkan'ın vekilleri CHP'den seçildi
Gündem

‘Sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez!' Bunları söyleyen Arıkan'ın vekilleri CHP'den seçildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez!' Bunları söyleyen Arıkan'ın vekilleri CHP'den seçildi

2023 genel seçimlerine CHP listelerinden girerek 20 milletvekili Meclis’e sokan Saadet Partisinin Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Grup toplantısında tüm bunları unutarak parti değiştiren isimleri suçladı. Arıkan “Sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, Türk siyasetinin kirlendiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu siyasi kirliliği temizleyecek yeni bir ürün var. Bu ürün her türlü şaibeyi, her türlü tartışmayı ve her türlü siyasi lekeyi tek yıkamada temizliyor. Nedir bu ürün? İşte karşınızda ‘akmatik’. Siyasi lekelerde kesin çözüm; 23,5 yıllık iktidarın yüzde 100 yerli ve milli bir ürünü. İhaleye fesat mı karıştırdın. Hakkında yolsuzluk iddiası mı var. Usulsüzlükle mi suçlanıyorsun, hiç dert etme. Bir yıkamada, bir rozet değişikliği ile her şey bir anda tertemiz oluveriyor."

"Buradan uyarıyoruz; böyle aklanılmaz. Sandıkta verilmeyen irade transferlerle gelmez. Biz yerel seçimleri 31 Mart 2024 akşamı bitti zannediyorduk. Fakat öyle görünüyor ki sandıklar o gece kapanmış ama hesap kapanmamış. İşte tablo ortada; 2024 mahalli seçimlerinde, AK Parti Türkiye genelinde 549 belediye kazanmış. Peki, bugün AK Parti'nin kaç belediyesi var; 627. Bu arada bu rakamın içerisinde; kayyımlar yok, Meclis çoğunluğuyla el değiştirtilen belediyeler yok. Bugün Türkiye’nin yüzde 60’ı seçtiği partinin belediye başkanı tarafından yönetilmiyor. Bu demokrasinin, millet iradesinin, siyasetin ve yargının içinde bulunduğu vahameti ortaya koymak için yeterlidir."

Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan?
Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan?

Dünya

Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan?

150 bin oyu olan Ali Babacan'dan AK Parti'ye manevra: CHP’yle bile aynı masaya oturmuşum da AK Parti'yle niye oturmayayım!
150 bin oyu olan Ali Babacan'dan AK Parti'ye manevra: CHP’yle bile aynı masaya oturmuşum da AK Parti'yle niye oturmayayım!

Siyaset

150 bin oyu olan Ali Babacan'dan AK Parti'ye manevra: CHP’yle bile aynı masaya oturmuşum da AK Parti'yle niye oturmayayım!

Afyon’da AK Parti mutluluğu! Burcu Köksal, Afyonlulara neden Ak Parti'ye geçtiğini anlattı
Afyon’da AK Parti mutluluğu! Burcu Köksal, Afyonlulara neden Ak Parti'ye geçtiğini anlattı

Gündem

Afyon’da AK Parti mutluluğu! Burcu Köksal, Afyonlulara neden Ak Parti'ye geçtiğini anlattı

CHP'nin yeni transferi Nasuh Bektaş'ın kirli geçmişi! Sicili kabarık çıktı
CHP'nin yeni transferi Nasuh Bektaş'ın kirli geçmişi! Sicili kabarık çıktı

Gündem

CHP'nin yeni transferi Nasuh Bektaş'ın kirli geçmişi! Sicili kabarık çıktı

Davutoğlu: Kimse alınmasın güvenmesin ama CHP iktidar olamaz! Sınavı kaybettiler…
Davutoğlu: Kimse alınmasın güvenmesin ama CHP iktidar olamaz! Sınavı kaybettiler…

Gündem

Davutoğlu: Kimse alınmasın güvenmesin ama CHP iktidar olamaz! Sınavı kaybettiler…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

alperen

Ne alaka!Apaçık anlaşma vardı ve halk bunu bilerek kullandı..

Kızıl

Dinine inancına peygamberine kitabına sövenlerle işbirliği yapan onlardan medet bekleyen birimi konuşuyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23