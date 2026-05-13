Pentagon’dan itiraf gibi rapor: İran’la savaşın faturası 29 milyar doları aştı

Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik saldırgan politikaları, ABD vergi mükelleflerinin sırtına devasa bir yük bindirmeye devam ediyor. Pentagon yetkilileri tarafından paylaşılan son veriler, sadece iki hafta önce 25 milyar dolar olarak tahmin edilen savaş maliyetinin, şiddetlenen çatışmalarla birlikte 29 milyar dolara fırladığını ortaya koydu. Ancak bu rakamın buzdağının sadece görünen kısmı olduğu iddia ediliyor. Harvard Kennedy School bünyesindeki uzmanlar, nisan ayında yaptıkları analizlerde, savaşın dolaylı etkileri ve askeri harcamalarla birlikte Amerikan ekonomisine toplam maliyetinin 1 trilyon dolarlık bir kara deliğe dönüşebileceği konusunda uyarıyor.

TRUMP İLE Şİ İRAN KONUSUNU GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli lider Şi Cinping ile İran konusunu ele almak üzere Çin'e gidiyor. Trump, Pekin'de Şi ile kapsamlı bir görüşme yapacağını ancak Çin'in yardımına ihtiyaç duyulduğu fikrine katılmadığını belirtti.

Çin, uzun süredir İran'ın en yakın müttefikleri arasında yer alıyor ve İran petrolünün ana ithalatçısı konumunda bulunuyor.

TRUMP NÜKLEER SİLAHSIZLANMA VURGUSU YAPTI

Ekonomik yansımalara ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, İran ile müzakereler sırasında önceliğinin nükleer silahlanmayı engellemek olduğunu kaydetti.

Trump, Amerikalıların mali durumundan ziyade tek bir konuya odaklandığını belirterek, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilemeyeceğini vurguladı.