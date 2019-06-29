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Yatırımcılar Gemerek OSB İçin Toplandı

Sivas’ın Gemerek İlçesinde yapımı tamamlanan Gemerek Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırımcı çekmek amacıyla Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman tarafından yatırımcılar ilçeye davet edilerek düzenlenen kahvaltı programının ardından yatırımcılara Gemerek Organize Sanayi Bölgesiyle alakalı bilgiler verildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:53
Yatırımcılar Gemerek OSB İçin Toplandı

Sivas’ın Gemerek İlçesinde yapımı tamamlanan Gemerek Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırımcı çekmek amacıyla Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman tarafından yatırımcılar ilçeye davet edilerek düzenlenen kahvaltı programının ardından yatırımcılara Gemerek Organize Sanayi Bölgesiyle alakalı bilgiler verildi.


Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman tarafından düzenlenen programda Gemerek Organize Sanayi Bölgesine yatırımcı çekmek amacıyla Kayserili iş adamları ilçeye davet edildi. Yaklaşık 50 kişilik bir grup iş adamı Gemerek Seyrantepe’de kahvaltıda bir araya geldi. Programa Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman’ın yanı sıra Gemerek Belediye Başkan Vekili Okan Koçyiğit, Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, Çepni Belediye Başkanı Zerener Damlapınar, Gemerek Organize Sanayi Müdürü Sönmez Ceylan, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri yer aldı. Yapılan kahvaltı programının ardından yatırımcılarla Gemerek Konferans Salonunda bir araya gelindi. Kaymakam Nayman burada yaptığı konuşmasında Gemerek Organize Sanayinin teşvikte 6. bölge olması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Daha sonra yatırımcılara teşvikler hakkında bilgiler verildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:53
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