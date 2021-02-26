Yatırımcılar dikkat! Bitcoin ile ilgili kritik uyarı… Patlama yaşandı

Son yılların en çok konuşulan yatırım araçlarından olan kripto paralara ilgi 2021'de zirve yaptı. Özellikle Bitcoin'e yapılan yatırımlar ve televizyonda çıkan haberler tüketicilerin kripto paralardan daha da haberdar olmalarına olanak sağladı. Bir gün önce zirve yapıp ardından yüzde 15'lik düşüşler görülen bu yatırım aracıyla ilgili şikayetlerde de adeta patlama yaşandı. Bu gelişme sonrasında Bitcoin ve kripto paralarla ilgili çarpıcı bir son dakika uyarısı da geldi.

Şikayet siteleri, son günlerin en çok konuşulan konularının başında gelen kripto para borsasını ve dijital paraları inceleyerek en çok şikâyet edilen konuları bir araya getirdi.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında yüzde 16 ile dünyada 4'üncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alan Türkiye'de konuyla ilgili şikâyet artışı da zirve yaptı. Şikayet sitelerindeki verilerine göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili 2018'de 2 bin 40, 2019'da 734, 2020'de 7 bin 425 şikâyet geldi. Bu yatırım aracıyla ilgili 2019-2020 verilerini karşılaştırmasına göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili şikâyet artış oranı yüzde 912 oldu. Kripto paralarla ilgili 2020'de en çok şikâyet edilen ay nisan olurken, 2021'in ikinci ve beşinci haftasında şikâyetler zirve yaptı.

Her hafta rekor şikayet

2021 Şubat ayıyla 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında kripto parayla ilgili şikayet artış oranı yüzde 8 bin 616'ya yükseldi. Bu yatırım aracına dair geçen yıl, haftada ortalama 139 şikayet gelirken, 2021'de haftalık ortalama şikayet sayısı 1.056'lara ulaştı. 2020 Şubat ayı verileriyle 2021 Şubat verileri karşılaştırıldığındaysa sektöre olan ilginin artışı ve artan şikayet sayısının yükselişi dikkati çekiyor. 2020 Şubat ayında kripto parayla ilgili toplam 109 şikayet gelirken, 2021 Şubat ayında bu sayının 9 bin 500'lere kadar yükseldiği görülüyor.

"10 bin dolarlık yatırım ortada yok!"

Bir kullanıcı hesabında bulunan 10 bin dolarlık kripto parasının artık gözükmediğinden şikayet ederken, bir diğer kullanıcı ise alım satımlardaki olağandışılıklara dikkati çekerek, "Kripto para alım satımı yapıyorum. Kaç defa denedim ve gözlemledim. Ben kripto parayı almadan önce hızlı hızlı artıyor, ama ne tesadüftür ki her alımdan sonra bu yükselmeler duruyor ya da hızlıca düşüyor" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda dünyayı kasıp kavuran kripto para çılgınlığı Türkiye'de de hızla yaygınlaşıyor. Ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının sayısı 1 milyonu aşarken, aylık ortalama 500-700 milyon dolarlık işlem hacmi gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Bu işlem hacmiyle Türkiye; Nijerya, Vietnam ve Filipinler'in ardından dünyada en fazla trafiğin döndüğü dördüncü ülke...

Büyük paralar yatırılıyor

Kısa yoldan zengin olma hayali kuran milyonlarca yatırımcı, kripto paralara büyük yatırım yapıyor. Ancak bir otorite tarafından kontrol edilemeyen, sanal olan ve bankacılık sistemi dışındaki kripto paralar en riskli yatırım aracı olarak kabul görüyor. Ayrıca kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda da en kolay araç olarak öne çıkıyor.

Teröristlerin ilgi odağı!

Geçtiğimiz yıl Suriye'de terör örgütü YPG'nin kontrolünde bulunan bölgelerde "ekonomik yaptırımların üstesinden gelmenin bir yolu olarak" kripto paranın kullanılması için çalışma başlatılmıştı. YPG'liler "Suriye hükûmetinin parasına bağımlı olmak istemiyoruz. Kendimize ait kripto parayla ticaret yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Vergi kaybı büyük

En eski dijital para birimi Bitcoin'in piyasa değeri, geçen günlerde 1 trilyon doları aştı. Bitcoin, 21 Şubat'ta 58 bin 319 dolarla tarihî zirvesini görmesinin ardından, 23 Şubat'ta yaklaşık yüzde 23 gerileyerek 44 bin 889 dolara kadar düştü. Fiyatı bugün 50 bin dolar seviyelerinde... Türkiye'de birçok kuruluş günde milyonlarca liralık kripto para alım satımı gerçekleştiriyor.