Yatırımcılar destekleniyor

YENİ AKİT ANKARA

Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile 2006 yılından günümüze tarımsal üretim yapan yatırımcıları, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü desteklemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yatırımcılara verdiği desteği duyurdu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Şanlıurfa'da baba mesleği tarımsal üretimle uğraşan Mehmet Ali ve Ömer Dağyudan kardeşler %50 devlet katkılı hibe programı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uyguladıkları, ‘Firik Bulguru İşleme Tesisi’ projesi ile hem yatırımlarının ürün bandını genişleterek pazarlarını büyütüp İngiltere, Amerika ve İsveç'e ihracata başladılar hem de ülkemize katma değer kazandırdılar. Yatırımcılarımız KKYDP'den aldıkları hibe desteği ile tarımsal üretim faaliyetlerinde, son günlerin trend ürünü, kökeni antik dönemlere inen, yüksek lif, potasyum ve demir kaynağına sahip Firik Bulgurunun işlenmesine yöneldiler. Ömer Dağyudan, ‘Uyguladığımız proje ile yöremizde firik üretiminin yaygınlaştırılıp geliştirilmesini ve işlenip, paketlenerek marketlere ulaşmasını amaçladık.’ diye belirterek ‘Hibe kapsamında alınan makine ekipman ile ürünlerin işlenmesinde kaliteyi artırarak pazarda raf ömrünü uzattık.’ dedi.” ifadeleri kullanıldı.