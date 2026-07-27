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Eğitim
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Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi yayınladı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi yayınladı!

Milli Eğitim Bakanlığı, merakla beklenen 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takvimini resmi genelgeyle duyurdu.

#1
Foto - Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi yayınladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 il valiliğine gönderdiği resmi genelgeyle 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Haziran ayından bu yana yaz tatilinde olan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin ders sıralarına döneceği tarih böylece kesinleşti.

#2
Foto - Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi yayınladı!

İLK DERS ZİLİ 14 EYLÜL'DE ÇALACAK Bakanlığın açıkladığı takvime göre, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak

#3
Foto - Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi yayınladı!

Bu tarihte başlayacak olan birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar kesintisiz devam edecek. Öğrenciler bu tarihte ilk dönem karnelerini alarak sömestr tatiline çıkacak.

#4
Foto - Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi yayınladı!

UYUM HAFTASI VE ARA TATİL DÖNEMLERİ Eğitim hayatına ilk kez adım atacak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

#5
Foto - Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi yayınladı!

Yılın ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönemdeki bahar ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.

#6
Foto - Okullar ne zaman açılıyor? MEB takvimi yayınladı!

SÖMESTR TATİLİ VE OKULLARIN KAPANACAĞI TARİH Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ilk dersi ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla son bulacak.

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