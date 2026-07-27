Beşiktaş rövanşı öncesi rakipte deprem! Bir şok sakatlık daha

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesi öncesinde Beşiktaş’ın rakibi Midtjylland cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk maçı 1-0 kaybeden Danimarka temsilcisi, zorlu İstanbul rövanşı öncesinde kadro darlığıyla mücadele ediyor. Ligde oynadıkları son karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mike Tullberg, takımdaki son sakatlık haberinin ardından karamsar ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki rakibi Midtjylland'da Victor Bak sakatlık yaşadı. Danimarka ekibinin teknik direktörü Mike Tullberg, oyuncunun durumunun henüz net olmadığını ve görüntünün iyi olmadığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş'la eşleşen Midtjylland, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk maçı 1-0 kaybetmişti.

Rövanş öncesi bu sefer de lig maçı için Sonderjyske'ye konuk olan kırmızı-siyahlılar, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Maçın ardından Teknik Direktör Mike Tullberg, Beşiktaş maçı öncesi eksikleri hakkında konuştu.

Tullberg, takımda bulunan eksiklerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GÖRÜNTÜ İYİ DEĞİL"

Mike Tullberg, "Victor Bak'ın durumunu henüz net olarak bilmiyoruz ancak görüntü iyi değil. Dönüşte detaylı değerlendirme yapacağız. Sezonun bu kadar başında ciddi sakatlıklar yaşıyoruz. Aral Şimşir'i sattık, Mikel Gogorza ve Junior Brumado sakat, Lee Han-beom da bugün forma giyemedi. Umarım kısa sürede döner. Victor'un durumu da pek iç açıcı görünmüyor. Önümüzdeki maçlarda elimizde nasıl bir kadro olacağını göreceğiz." dedi.

OLASI RAKİPLER

Beşiktaş'ın tur atlaması halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin kazananı; elenmesi halinde Konferans Ligi'ndeki rakibiyse Bohemian - Ballkani eşleşmesinin kazananı olacak.

İşte şu ana kadar Midtjylland'ın eksikleri...

-Ousmane Diao

-Mikel Gogorza

-Junior Brumado

-Friday Etim

-Han-beom Lee

-Victor Bak