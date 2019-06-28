Yatırımcılar, birikimlerini katılım bankalarına yönlendiriyor! Altın hesabına ilgi arttı

Akit Ekonomi

Güvenli liman olarak nitelendirilen altının gram fiyatındaki hissedilir yükseliş, katılım bankalarına rağbeti artırıyor. Faizsiz kazanç elde etmeyi amaçlayan yatırımcılar, altınlarını yastık altından çıkarıp, bu bankaların yolunu tutuyor.

11 milyar liralık birikim söz konusu

Katılım bankaları 2018 itibariyle 8 milyar liralık altın topladı. Bu rakam 2019’un ilk üç ayında 11 milyar lirayı buldu. Altın miktarının yıl sonunda ise 15 milyar liraya yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Yenilikçi ürünleriyle müşteri çekme yarışına giren söz konusu bankaların altın kampanyaları ve hesapları şöyle:

Faizsiz getiri sağlıyor

Kuveyt Türk’ün Altına Altın Katılma Hesabı, faizsiz getiri sağlıyor. Hesaba yatırılan her gram altın reel sektörde değerlendiriliyor. Buradan elde edilen kâr da yatırımcılara altın olarak dönüyor. Hesapla 1 aylık vade için 100 gram, 3 aylık ve 1 senelik vade ortasında bakiye 10 gramın altına inmeyecek şekilde altın çekilebiliyor ya da bozdurulabiliyor.

Hesabın vadesi hiçbir şekilde bozulmuyor, kalan bakiye üzerinden kâr payı alınıyor. Vade tarihinde tahakkuk eden kâr, hesap sahibi ile kurum arasında yüzde 85/15 oranında paylaşılıyor. Stopaj oranları her vade için yüzde 15.

Şu sıralar Ziynet Altın Katılma Hesabı revaçta. Burada altın günlerine getirilen mücevheratın 24 ayar karşılığı hesaplara yatırılıyor. Hesap minimum 10 gram altınla açılabiliyor.

Birikimli Altın Katılma Hesabı ise küçük birikimlerle uzun vadeli yatırım yapmayı planlayanlara hitap ediyor. Asgari 3 yıl, azami 10 yıl vadeli açılabilen bu hesaba 1 aylık veya 3 aylık periyotlarda ödeme yapılabiliyor. Hesap açılışı için en az 10 gram altın gerekiyor.

Altın Cari Hesabı da vadesiz olarak açılabiliyor. Bu hesap tasarruf ve saklama amacıyla kullanılabiliyor. Yatırımcılar diledikleri zaman altın alım satımı gerçekleştirebiliyor. Hesap için minimum işlem limiti 0,01 gram.

İlave kâr payı imkanı

Vakıf Katılım, Altın Günler uygulamasıyla ziynet altınların değerlerinin tespit edilmesi ve ekonomiye kazandırılmasını esas alıyor. Uygulama kapsamında hesaba 995/1000 gr saf altın olarak yatırılıyor. Bu altınlar Altın Katılma Hesabına da yönlendirilebiliyor. Altın Katılma Hesabı açtıranlar, birikimlerini sürekli artırıyor. Başlangıç limiti en az 50 gram olan ve minimum 91 gün vadeli hesap, belirlenen dönem sonunda kâr payı getirisi sağlıyor. Burada 1 gram altın, 995 ila bin saflıkta net olarak işlem görüyor.

Yatırımcıların faizsiz altın hesabı açmak için en yakın banka şubelerine gitmeleri gerekiyor. Nüfus cüzdanı ve hesap açılışı için minimum altın gereksinimini yerine getirecek miktarda nakit parayla aynı gün içerisinde hesap açılışı gerçekleştirilebiliyor. Vakıf Katılım müşterileri internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasına ek olarak çağrı merkezi ve banka şubelerinden destek alarak da hesap açabiliyor.

Riskler ortadan kalkıyor

Albaraka Türk’ün Kârlı Altın Hesabı 1 ay vadeli 150 gram, 32 gün ve üzeri vadeli 100 gram altın satın alarak kullanılabiliyor. İşletim ücretinden muaf tutulan hesapla, altınların kaybolma ve çalınma riski de ortadan kalkıyor.

Hesabı 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 senelik vadelerde açmak mümkün. Yatırımcılara ayrıca asgari 32 gün, azami bin 95 gün olmak üzere esnek vadeli hesap açma imkânı sunuluyor.

Altın Depo Hesabı da vadesiz olarak açılabiliyor. Hesapla en az 0,01 gr altın alınıp satılabiliyor. Alım satım esnasında hiçbir şekilde komisyon ve masraf ödemesi talep edilmiyor, vergi kesintisi uygulanmıyor. Yatırımcılarca birden fazla Altın Depo Hesabı açtırılabiliyor. Bu hesaplar arasında kolayca virman yapılabiliyor. Altın Depo Hesabı’nda sadece stoklarımızda tutulan altının satışı yapılıyor. Gram bazında kaydı tutulan altınlar, İstanbul Altın Borsası’ndaki Albaraka Türk kasasında külçe altın olarak tutuluyor ve saklama komisyonları müşteri adına banka tarafından ödeniyor.

Ürünler yüz güldürüyor

Türkiye Finans’ın Vadesiz Altın Hesap’ı yatırımcıların gram bazında, TL ve dolar karşılığında altın alım satımı yapmalarının önünü açıyor. Asgari işlem tutarı 0,01 gram olan hesapta alım satımı yapılan altın 995/1000 saflıkta. Yatırımcıların 1 gramdan 1 kilograma kadar fiziki altın talepleri banka şubeleri kanalıyla karşılanabiliyor. Kaydi altın işlemleri şubelerden ve tüm ADK kanalları aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca TFX Target uygulamasıyla 5 gün 24 saat avantajlı kurlarla altın alım satım işlemi yapılabiliyor.

Altın Katılma Hesabı’yla ise belirlenen vade sonunda gram cinsinden altın kâr payı elde edilebiliyor. 50/50’den başlayan kâr paylaşım oranlarıyla açılabilen hesabın başlangıç limiti 50 gram. 995/1000 saflıkta işlem gören hesap, asgari 92 gün kırık vadeli. Banka, altın günleriyle de öne çıkıyor. Bu çerçevede devreye sokulan Altın Şube uygulamasıyla altın güvenli bir şekilde yatırıma dönüştürülebiliyor.