Yatırımcı rehberi (9)14 Eylül 2019 Cumartesi 11:01
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.399,00
|1,65
|501,24
|İş Bankası (C)
|6,25
|7,20
|37,97
|İş Bankası (Kur.)
|151.000,00
|210,69
|İş Fin.Kir.
|2,27
|3,18
|-50,97
|İş Girişim
|2,71
|6,27
|32,84
|İş GMYO
|0,96
|7,87
|-11,11
|İş Y. Men. Değ.
|3,90
|0,00
|111,17
|İş Yat. Ort.
|1,26
|0,00
|70,71
|İşbir Holding
|331,00
|-6,76
|140,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,00
|-55,95
|İttifak Holding
|6,64
|3,43
|114,19
|İz Hayvancılık Tarım
|5,31
|13,46
|-19,42
|İzmir Demir Çelik
|1,73
|8,12
|4,22
|İzmir Fırça
|1,86
|2,76
|-10,14
|İzocam
|20,14
|0,00
|-5,98
|Jantsa Jant Sanayi
|42,70
|16,03
|65,43
|Kafein Yazılım
|7,18
|1,84
|4,24
|Kapital Yat. Holding
|1,78
|2,30
|-37,98
|Kaplamin
|5,95
|10,19
|65,28
|Kardemir (A)
|2,19
|4,29
|27,95
|Kardemir (B)
|2,19
|4,29
|27,25
|Kardemir (D)
|2,24
|3,23
|8,96
|Karel Elektronik
|9,34
|6,99
|123,98
|Karsan Otomotiv
|1,17
|1,74
|-8,59
|Karsu Tekstil
|2,04
|3,03
|63,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,26
|5,20
|42,16
|Kartonsan
|311,90
|1,20
|-2,22
|Katmerciler Ekipman
|2,84
|2,90
|-5,61
|Kent Gıda
|116,00
|3,66
|-2,52
|Kerevitaş Gıda
|2,35
|0,86
|30,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|18,92
|25,71
|Kiler GMYO
|2,01
|4,69
|14,86
|Klimasan Klima
|11,36
|0,98
|192,79
|Koç Holding
|18,42
|2,22
|33,01
|Konfrut Gıda
|35,30
|-0,11
|47,82
|Konya Çimento
|186,10
|3,97
|4,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,29
|3,71
|29,90
|Koza Altın
|62,90
|-2,18
|22,61
|Koza Madencilik
|7,98
|2,31
|10,53
|Körfez GMYO
|1,54
|6,21
|26,23
|Kristal Kola
|1,10
|13,40
|4,76
|Kron Telekomünikasyon
|9,02
|-1,42
|3,68
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|-2,33
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,20
|1,69
|6,19
|Kütahya Porselen
|5,28
|6,45
|16,04
|Lider Faktoring
|2,40
|4,35
|6,67
|Link Bilgisayar
|10,85
|11,63
|30,41
|Logo Yazılım
|39,02
|2,04
|43,77
|Lokman Hekim Sağlık
|3,93
|5,93
|-12,67
|Lüks Kadife
|5,49
|3,58
|13,20
|Makina Takım
|1,57
|7,53
|1,95
|Mardin Çimento
|2,94
|5,38
|5,87
|Marka Yatırım Holding
|0,82
|17,14
|32,26
|Marmaris Altınyunus
|21,42
|-1,56
|21,98
|Marshall
|33,76
|13,29
|33,86
|Martı GMYO
|0,75
|11,94
|15,38
|Martı Otel
|0,79
|12,86
|36,21
|Mavi Giyim
|39,22
|3,21
|21,73
|Mazhar Zorlu Holding
|5,71
|8,14
|49,87
|Mega Polietilen
|2,05
|6,77
|0,49
|Menderes Tekstil
|0,76
|4,11
|5,56
|Mensa
|0,19
|0,00
|35,71
|Merit Turizm
|11,40
|-4,04
|90,32
|Merko Gıda
|0,83
|10,67
|-17,82
|Metal Gayrimenkul
|0,76
|8,57
|-12,64
|Metemtur Otelcilik
|1,44
|-1,37
|37,14
|Metro Holding
|1,82
|38,93
|139,47
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,45
|12,40
|31,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,49
|6,43
|26,27
|Migros Ticaret
|20,20
|-1,75
|35,57
|Milpa
|1,52
|3,40
|6,34
|Mistral GMYO
|1,42
|9,23
|-7,19
|MLP Sağlık
|14,76
|6,65
|37,94
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|0,98
|-1,01
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,67
|5,70
|-10,22
|Net Holding
|1,82
|8,33
|-7,14
|Netaş Telekom.
|9,08
|30,65
|40,56
|Niğbaş Niğde Beton
|17,07
|13,72
|326,75
|Nuh Çimento
|6,70
|1,82
|-3,32
|Nurol GMYO
|2,58
|10,73
|22,86
|Odaş Elektrik
|1,77
|4,73
|25,71
|Olmuksan-IP
|3,68
|0,82
|9,20
|Orge Enerji Elektrik
|3,66
|7,02
|17,31
|Orma Orman Mahsulleri
|1,23
|-0,81
|2,50
|Osmanlı Menkul
|1,41
|-0,70
|-18,02
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|7,48
|6,48
|Otokar
|131,00
|-0,08
|52,52
|Oyak Yat. Ort.
|1,59
|-31,17
|0,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,99
|0,51
|95,10
|Özak GMYO
|1,64
|1,86
|13,17
|Özbal Çelik Boru
|1,23
|-4,65
|-10,87
|Özderici GMYO
|1,12
|4,67
|-52,34
|Özerden Plastik
|2,94
|12,21
|20,61
|Panora GMYO
|4,64
|4,98
|26,20
|Park Elek.Madencilik
|3,71
|8,16
|53,94
|Parsan
|14,22
|-3,27
|62,33
|Pegasus
|61,70
|-6,44
|169,20
|Peker GMYO
|3,47
|10,16
|-57,81
|Penguen Gıda
|1,54
|1,99
|42,59
|Pera GMYO
|0,63
|-1,56
|-18,18
|Pergamon Dış Ticaret
|6,35
|2,42
|3,97
|Petkim
|3,66
|3,98
|-7,05
|Petrokent Turizm
|77,25
|0,98
|12,45
|Pınar Et Ve Un
|6,69
|2,61
|50,78
|Pınar Su
|1,49
|7,19
|19,20
|Pınar Süt
|8,19
|15,35
|31,74
|Plastikkart
|3,43
|1,18
|27,04
|Polisan Holding
|2,41
|1,26
|-20,06
|Politeknik Metal
|79,95
|-3,56
|127,99
|Prizma Press Matbaacılık
|3,95
|5,33
|154,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,50
|-9,09
|-33,82
|QNB Finansbank
|11,70
|23,94
|29,86
|Ral Yatırım Holding
|7,24
|17,72
|293,48
|Ray Sigorta
|2,33
|8,37
|67,63
|Reysaş GMYO
|1,28
|5,79
|85,51
|Reysaş Lojistik
|1,08
|1,89
|45,95
|Rhea Girişim
|0,77
|2,67
|16,67
|Rodrigo Tekstil
|6,20
|20,39
|226,32
|Royal Halı
|0,88
|4,76
|-11,11
|RTA Laboratuvarları
|1,36
|6,25
|-16,22
|Sabancı Holding
|9,39
|8,18
|29,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,77
|7,27
|14,18
|Salix Yatırım Holding
|3,50
|-6,67
|-9,09
|Sanel Mühendislik
|5,23
|1,55
|139,91
|Sanifoam Sünger
|2,04
|3,55
|63,20
|Sanko Pazarlama
|2,63
|5,20
|32,56
|Saray Matbaacılık
|1,25
|2,46
|25,00
|Sarkuysan
|3,52
|3,83
|12,00
|Sasa Polyester
|6,20
|2,65
|7,90
|Say Reklamcılık
|1,18
|5,36
|25,53
|Sekuro Plastik
|3,17
|10,84
|7,09
|Selçuk Ecza Deposu
|5,22
|6,31
|92,02
|Selçuk Gıda
|1,63
|-1,21
|22,56
|Senkron Güvenlik
|2,38
|14,42
|138,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,82
|-3,19
|-6,67
|Servet GMYO
|4,30
|2,63
|-8,51
|Seyitler Kimya
|4,53
|-1,52
|17,66
|Silverline Endüstri
|1,40
|2,94
|4,48
|Sinpaş GMYO
|0,77
|6,94
|108,11
|Soda Sanayii
|5,79
|1,22
|-14,42
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,19
|0,00
|29,58
|Söktaş
|1,65
|7,84
|29,92
|Sönmez Filament
|4,41
|0,68
|41,35
|Sönmez Pamuklu
|3,65
|0,55
|16,99
|Sumaş Suni Tahta
|6,14
|4,07
|-8,30
|Şeker Fin. Kir.
|3,71
|0,00
|31,56
|Şekerbank
|1,00
|6,38
|-9,09
|Şişe Cam
|4,60
|3,14
|-16,09
|Şok Marketler
|10,67
|-2,91
|-0,74
|T. Halk Bankası
|6,58
|8,22
|-6,27
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|15,10
|25,00
|-11,17
|T.S.K.B.
|0,93
|8,14
|14,81
|T.Tuborg
|8,16
|0,37
|2,85
|Taç Tarım Ürünleri
|3,92
|16,32
|-22,53
|Tat Gıda
|4,93
|3,79
|29,06
|TAV Havalimanları
|23,52
|0,43
|6,95
|Taze Kuru Gıda
|5,51
|-2,82
|-18,97
|Tek-Art Turizm
|0,77
|5,48
|-9,41
|Tekfen Holding
|20,88
|1,56
|6,37
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,72
|8,80
|-8,42
|Temapol Polimer Plastik
|3,32
|6,75
|8,50
|TGS Dış Ticaret
|3,47
|1,17
|47,66
|Tofaş Oto. Fab.
|19,13
|0,79
|23,33
|Torunlar GMYO
|1,88
|6,21
|24,50
|Trabzon Liman
|7,98
|9,77
|16,01
|Trabzonspor Sportif
|1,49
|4,93
|8,28
|Trakya Cam
|2,73
|4,20
|-5,50
|Trend GMYO
|1,54
|1,32
|21,26
|TSKB GMYO
|0,87
|6,10
|6,10
|Tuğçelik
|2,46
|2,07
|15,49
|Tukaş
|4,82
|15,59
|190,36
|Turcas Petrol
|2,01
|10,44
|42,55
|Turkcell
|13,45
|3,70
|10,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,36
|7,13
|-3,11
|Tüpraş
|137,30
|6,85
|31,59
|Türk Hava Yolları
|12,34
|5,92
|-23,40
|Türk Prysmian Kablo
|2,15
|5,91
|24,66
|Türk Telekom
|5,64
|1,81
|44,62
|Türk Traktör
|38,68
|-0,82
|10,83
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,84
|3,57
|-13,38
|Ufuk Yatırım
|2,20
|15,79
|92,98
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,69
|1,20
|48,25
|Ulusoy Elektrik
|26,40
|-2,22
|65,41
|Ulusoy Un Sanayi
|2,63
|4,78
|26,44
|Umpaş Holding
|0,42
|2,44
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,42
|7,58
|27,93
|Utopya Turizm
|3,39
|1,50
|-17,32
|Uzertaş Boya
|1,05
|-2,78
|75,00
|Ülker Bisküvi
|20,26
|8,00
|38,10
|Ünye Çimento
|2,90
|6,62
|-13,32
|Vakıf Fin. Kir.
|1,37
|2,24
|-3,79
|Vakıf GMYO
|1,96
|1,55
|0,68
|Vakıf Yat. Ort.
|1,91
|0,53
|25,66
|Vakıflar Bankası
|5,33
|10,35
|36,67
|Vakko Tekstil
|3,98
|3,92
|52,59
|Vanet Gıda
|1,81
|3,43
|39,23
|Verusa Holding
|14,96
|-0,27
|-9,88
|Verusaturk Girisim
|3,42
|4,59
|3,32
|Vestel
|11,10
|-2,37
|100,00
|Vestel Beyaz Eşya
|15,79
|3,47
|61,66
|Viking Kağıt
|0,97
|0,00
|-11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,93
|4,32
|12,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,56
|4,92
|60,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,83
|1,07
|1,43
|Yataş
|6,12
|-0,33
|36,91
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|0,96
|12,94
|2,13
|Yeni Gimat GMYO
|10,00
|8,34
|39,27
|Yeşil GMYO
|0,30
|0,00
|11,11
|Yeşil Yapı
|0,29
|3,57
|11,54
|Yeşil Yatırım Holding
|9,77
|-1,01
|1,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.200,00
|2,28
|0,05
|Yonga Mobilya
|6,55
|-1,06
|0,91
|Yünsa
|5,09
|-2,68
|21,92
|Zorlu Enerji
|1,22
|3,39
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
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