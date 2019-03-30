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Yatırımcı rehberi (9)

30 Mart 2019 Cumartesi 11:22
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)50.029,00-1,909,00
İş Bankası (B)4.250,004,9438,88
İş Bankası (C)5,50-7,2521,41
İş Bankası (Kur.)81.000,100,0066,66
İş Fin.Kir.6,823,8147,30
İş Girişim2,924,6643,14
İş GMYO0,94-4,08-12,96
İş Portföy BIST 30 HY BYF33,08-5,084,16
İş Y. Men. Değ.2,211,0319,66
İş Yat. Ort.0,79-1,627,03
İşbir Holding162,80-10,1017,97
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,30-14,29-64,29
İttifak Holding3,83-0,5223,55
İz Hayvancılık Tarım3,42-2,01-48,10
İzmir Demir Çelik1,64-3,53-1,20
İzmir Fırça1,64-9,39-20,77
İzocam19,88-4,42-7,19
Jantsa Jant Sanayi27,823,650,07
Kafein Yazılım7,09-5,591,87
Kapital Yat. Holding2,21-7,92-23,00
Kaplamin3,16-6,78-12,22
Kardemir (A)2,34-2,0928,57
Kardemir (B)2,33-1,6927,32
Kardemir (D)2,40-3,6110,09
Karel Elektronik6,94-7,9666,43
Karsan Otomotiv1,50-1,3217,19
Karsu Tekstil1,230,82-1,60
Karsusan Su Ürünleri San.4,6939,5826,76
Kartonsan345,00-4,705,73
Katmerciler Ekipman6,233,666,13
Kent Gıda118,00-2,48-0,84
Kerevitaş Gıda1,47-8,70-18,33
Kervansaray Yat. Holding0,27-3,57-22,86
Kiler GMYO2,14-4,8922,29
Klimasan Klima6,620,9167,17
Koç Holding16,09-9,8113,31
Konfrut Gıda23,501,91-1,59
Konya Çimento182,90-9,002,75
Kordsa Teknik Tekstil10,410,2910,03
Koza Altın41,96-2,19-18,21
Koza Madencilik5,58-1,76-22,71
Körfez GMYO1,13-9,60-7,38
Kristal Kola0,80-9,09-23,81
Kron Telekomünikasyon7,96-5,24-8,51
Kuştur Kuşadası Turizm19,965,0524,75
Kuyumcukent Gayrimenkul1,72-17,7052,21
Kütahya Porselen4,16-9,17-8,57
Lider Faktoring2,31-4,552,67
Link Bilgisayar13,6426,3063,94
Logo Yazılım39,20-6,7644,44
Lokman Hekim Sağlık4,47-3,25-0,67
Lüks Kadife4,67-2,51-3,71
Makina Takım1,27-6,62-17,53
Mardin Çimento3,32-3,491,84
Marka Yatırım Holding0,56-9,68-9,68
Marmaris Altınyunus16,07-5,47-8,49
Marshall23,14-3,34-8,25
Martı GMYO0,61-8,96-6,15
Martı Otel0,57-3,39-1,72
Mavi Giyim38,56-0,8719,68
Mazhar Zorlu Holding3,861,051,31
Mega Polietilen2,23-9,359,31
Menderes Tekstil0,67-8,22-6,94
Mensa0,24-7,6971,43
Merit Turizm7,405,5623,54
Merko Gıda0,64-5,88-36,63
Metal Gayrimenkul0,87-8,420,00
Metemtur Otelcilik1,03-2,83-1,90
Metro Holding0,751,35-1,32
Metro Petrol ve Tesisleri1,13-5,042,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,35-17,6814,41
Migros Ticaret13,56-4,84-8,99
Milpa1,453,571,45
Mistral GMYO1,20-3,23-21,57
MLP Sağlık12,60-4,6917,76
MMC San. Ve Tic. Yat.1,03-4,63-6,36
Mondi Tire Kutsan1,99-1,976,99
Net Holding1,72-6,52-12,24
Netaş Telekom.8,16-0,3726,32
Niğbaş Niğde Beton7,1012,5277,50
Nuh Çimento6,94-1,56-10,34
Nurol GMYO2,130,471,43
Odaş Elektrik1,49-1,975,82
Olmuksan-IP3,82-5,2113,35
Orge Enerji Elektrik3,33-2,356,73
Orma Orman Mahsulleri1,023,03-15,00
Osmanlı Menkul1,605,26-6,98
Ostim Endüstriyel Yat1,06-7,02-1,85
Otokar104,90-3,8522,14
Oyak Yat. Ort.1,16-2,52-28,83
Oylum Sınai Yatırımlar1,10-7,567,84
Özak GMYO2,16-5,262,37
Özbal Çelik Boru1,11-4,31-19,57
Özderici GMYO0,83-5,68-64,68
Özerden Plastik2,830,0013,20
Panora GMYO4,180,2410,58
Park Elek.Madencilik2,28-6,17-5,39
Parsan9,00-8,162,74
Pegasus27,20-1,8118,67
Peker GMYO3,77-1,57-54,16
Penguen Gıda2,00-9,0985,19
Pera GMYO0,51-5,56-33,77
Pergamon Dış Ticaret9,00-3,850,56
Petkim4,54-1,73-9,92
Petrokent Turizm65,00-1,52-5,39
Pınar Et Ve Un6,55-6,4327,93
Pınar Su1,28-3,032,40
Pınar Süt6,63-4,050,15
Plastikkart2,811,084,07
Polisan Holding3,18-7,024,30
Politeknik Metal42,9617,7022,51
Prizma Press Matbaacılık1,620,624,52
QNB Finans Fin. Kir.4,82-4,55-29,12
QNB Finansbank6,66-8,01-26,08
Ral Yatırım Holding3,8715,52110,33
Ray Sigorta1,95-15,2240,29
Reysaş GMYO0,87-4,4026,09
Reysaş Lojistik0,752,741,35
Rhea Girişim0,68-5,563,03
Rodrigo Tekstil2,788,1746,32
Royal Halı1,30-0,7631,31
RTA Laboratuvarları1,37-11,04-21,26
Sabancı Holding7,84-7,224,26
Safkar Ege Soğutmacılık2,09-7,116,63
Salix Yatırım Holding1,78-7,29-53,77
Sanel Mühendislik2,251,813,21
Sanifoam Sünger1,75-10,7140,00
Sanko Pazarlama2,08-3,26-9,96
Saray Matbaacılık0,97-6,73-3,00
Sarkuysan3,25-1,22-4,69
Sasa Polyester7,99-3,15-2,44
Say Reklamcılık0,85-2,30-9,57
Sekuro Plastik2,87-5,28-3,04
Selçuk Ecza Deposu3,83-1,0337,28
Selçuk Gıda1,28-1,54-3,76
Senkron Güvenlik3,093,34209,00
Serve Film Prodüksiyon2,41-3,6023,59
Servet GMYO4,44-1,99-5,53
Seyitler Kimya4,001,013,90
Silverline Endüstri1,14-8,80-14,93
Sinpaş GMYO0,402,568,11
Soda Sanayii7,50-3,855,63
Sodaş Sodyum Sanayii7,400,2717,46
Söktaş1,53-1,9220,47
Sönmez Filament3,15-5,410,96
Sönmez Pamuklu2,97-6,31-4,81
Sumaş Suni Tahta7,600,008,57
Şeker Fin. Kir.3,105,809,93
Şekerbank1,07-7,76-2,73
Şişe Cam5,83-3,952,82
Şok Marketler9,041,69-15,91
T. Halk Bankası6,38-8,73-9,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,42-2,72-23,50
T.S.K.B.0,76-8,43-6,17
T.Tuborg10,240,998,59
Taç Tarım Ürünleri3,14-8,45-37,94
Tat Gıda4,29-3,8112,30
TAV Havalimanları23,34-1,686,13
Taze Kuru Gıda6,120,16-10,00
Tek-Art Turizm0,71-4,05-16,47
Tekfen Holding22,54-13,118,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret2,65-7,99-10,77
Temapol Polimer Plastik2,82-4,08-7,84
TGS Dış Ticaret2,58-3,019,79
Tofaş Oto. Fab.17,11-4,8410,31
Torunlar GMYO2,30-4,1752,32
Trabzon Liman9,03-3,427,63
Trabzonspor Sportif0,90-3,23-34,60
Trakya Cam3,32-5,419,57
Trend GMYO1,340,005,51
TSKB GMYO0,73-7,59-10,98
Tuğçelik2,25-2,175,63
Tukaş4,13-6,14148,80
Turcas Petrol1,40-4,76-0,71
Turkcell12,09-8,13-0,66
Tümosan Motor ve Traktör4,35-3,97-3,33
Tüpraş124,80-5,8119,61
Türk Hava Yolları12,93-4,15-19,74
Türk Prysmian Kablo2,000,5013,64
Türk Telekom4,35-9,1911,54
Türk Traktör30,70-1,73-12,03
Türker Proje Gayrimenkul26,20-1,43-18,48
Ufuk Yatırım1,121,82-1,75
Ulaşlar Turizm Yat.1,39-10,3221,93
Ulusoy Elektrik18,021,8112,91
Ulusoy Un Sanayi2,290,0010,10
Umpaş Holding0,425,00-23,64
Uşak Seramik1,02-7,27-8,11
Utopya Turizm6,357,8154,88
Uzertaş Boya1,02-4,6770,00
Ülker Bisküvi17,04-5,0716,16
Ünye Çimento3,00-6,83-13,54
Vakıf Fin. Kir.1,42-6,58-20,22
Vakıf GMYO1,80-9,55-9,55
Vakıf Yat. Ort.1,07-3,60-29,61
Vakıflar Bankası4,53-12,2116,15
Vakko Tekstil2,77-8,881,09
Vanet Gıda1,34-8,223,08
Verusa Holding21,924,2832,05
Verusaturk Girisim3,130,32-5,44
Vestel12,89-5,84132,25
Vestel Beyaz Eşya16,90-5,1640,60
Viking Kağıt1,00-6,54-9,09
Yapı Kredi Koray GMYO1,43-9,49-16,86
Yapı ve Kredi Bank.2,13-3,1833,12
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,500,81-10,39
Yataş5,14-3,9314,99
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş0,82-5,75-12,77
Yeni Gimat GMYO9,010,1112,20
Yeşil GMYO0,26-7,14-3,70
Yeşil Yapı0,25-7,41-3,85
Yeşil Yatırım Holding8,64-5,68-10,28
Yibitaş İnşaat Malzeme2.089,70-0,44-4,97
Yonga Mobilya5,88-6,07-10,91
Yünsa4,64-6,456,42
Zorlu Enerji1,24-6,060,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:22
  1. Yatırımcı rehberi (9)

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