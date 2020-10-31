Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.050,00
|-2,40
|36,02
|İş Bankası (C)
|5,11
|-5,19
|-20,28
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,47
|-12,37
|-8,68
|İş Girişim
|16,76
|4,42
|341,05
|İş GMYO
|1,90
|-7,77
|7,95
|İş Y. Men. Değ.
|10,49
|-2,33
|160,51
|İş Yat. Ort.
|2,99
|-5,38
|85,56
|İşbir Holding
|2.700,00
|-9,46
|527,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,14
|-11,63
|83,87
|İttifak Holding
|2,92
|-6,20
|129,95
|İz Hayvancılık Tarım
|8,40
|2,94
|221,04
|İzmir Demir Çelik
|23,76
|13,14
|190,11
|İzmir Fırça
|6,74
|-19,28
|274,44
|Jantsa Jant Sanayi
|189,80
|2,98
|256,85
|Kafein Yazılım
|15,97
|-12,45
|43,80
|Kaplamin
|21,56
|-27,31
|288,47
|Kardemir (A)
|5,20
|-8,29
|96,23
|Kardemir (B)
|3,31
|-11,50
|25,38
|Kardemir (D)
|3,10
|-10,92
|16,54
|Karel Elektronik
|16,32
|-13,65
|12,32
|Karsan Otomotiv
|2,74
|-11,61
|73,42
|Karsu Tekstil
|5,58
|-10,72
|72,22
|Kartonsan
|1.812,80
|46,41
|369,23
|Katmerciler Ekipman
|3,11
|-13,13
|103,44
|Kent Gıda
|299,10
|1,39
|1188,03
|Kerevitaş Gıda
|6,43
|-8,66
|97,24
|Kervansaray Yat. Holding
|1,07
|-17,05
|94,55
|Kiler GMYO
|11,70
|-4,57
|208,71
|Klimasan Klima
|13,81
|-11,13
|-34,90
|Koç Holding
|14,16
|-5,41
|-29,23
|Konfrut Gıda
|15,41
|-10,15
|97,06
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,19
|46,12
|Konya Çimento
|677,00
|-18,67
|149,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,88
|-9,86
|-14,44
|Koza Altın
|73,60
|-6,18
|-0,61
|Koza Madencilik
|12,06
|-9,19
|20,24
|Körfez GMYO
|5,92
|-6,92
|147,70
|Kristal Kola
|2,47
|-2,76
|63,58
|Kron Telekomünikasyon
|25,54
|-6,38
|100,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|115,10
|-11,12
|390,31
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,15
|-15,35
|91,74
|Kütahya Porselen
|27,60
|-5,61
|316,92
|Lider Faktoring
|3,29
|-3,80
|79,29
|Link Bilgisayar
|49,00
|11,16
|172,39
|Logo Yazılım
|92,85
|-10,29
|52,71
|Lokman Hekim Sağlık
|11,37
|-2,90
|98,24
|Lüks Kadife
|28,08
|-11,64
|225,00
|Makina Takım
|2,88
|-13,77
|53,19
|Marka Yatırım Holding
|3,29
|-10,60
|178,81
|Marmaris Altınyunus
|76,50
|-10,79
|7,75
|Marshall
|334,50
|6,29
|603,62
|Martı GMYO
|3,05
|-7,85
|201,98
|Martı Otel
|2,24
|6,67
|146,15
|Mavi Giyim
|37,70
|-14,71
|-34,89
|Mazhar Zorlu Holding
|17,80
|-8,95
|47,23
|Mega Polietilen
|10,86
|-7,89
|756,16
|Menderes Tekstil
|3,02
|-12,46
|130,53
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|69,00
|-9,21
|254,94
|Merko Gıda
|14,75
|4,02
|1304,76
|Metemtur Otelcilik
|9,87
|-1,30
|454,49
|Metro Holding
|2,09
|-12,18
|51,45
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,14
|-20,10
|60,20
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|-8,53
|-55,74
|Migros Ticaret
|37,46
|-12,56
|54,67
|Milpa
|4,83
|-10,89
|120,55
|Mistral GMYO
|3,76
|-19,66
|100,36
|MLP Sağlık
|16,00
|-12,57
|0,00
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|6,13
|-17,27
|437,72
|Mondi Tire Kutsan
|6,34
|-10,58
|53,14
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.110,90
|0,05
|3,51
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|31,88
|-13,74
|150,63
|Net Holding
|3,11
|-5,18
|19,62
|Netaş Telekom.
|20,02
|-11,73
|53,29
|Niğbaş Niğde Beton
|42,50
|0,95
|585,48
|Nuh Çimento
|30,16
|-7,20
|174,56
|Nurol GMYO
|5,80
|-15,70
|62,46
|Odaş Elektrik
|3,11
|-3,42
|115,12
|Olmuksan-IP
|7,82
|-23,93
|205,35
|Orge Enerji Elektrik
|6,88
|-10,42
|38,71
|Orma Orman Mahsulleri
|13,00
|-6,81
|371,01
|Osmanlı Menkul
|19,21
|-8,78
|360,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,73
|-13,86
|122,02
|Otokar
|181,10
|6,22
|23,16
|Oyak Çimento
|7,34
|-13,03
|33,51
|Oyak Yat. Ort.
|6,11
|-5,27
|164,66
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,81
|-10,43
|55,72
|Özak GMYO
|3,92
|-12,50
|52,53
|Özbal Çelik Boru
|6,37
|-5,63
|295,19
|Özderici GMYO
|2,12
|-13,47
|35,03
|Özerden Plastik
|8,14
|-2,16
|257,02
|Panora GMYO
|5,58
|-10,14
|-0,39
|Papilon Savunma
|17,94
|-4,73
|132,79
|Park Elek.Madencilik
|4,45
|-14,75
|45,90
|Parsan
|17,90
|-12,77
|5,67
|Pegasus
|39,50
|-13,68
|-54,28
|Peker GMYO
|2,70
|-1,82
|198,55
|Penguen Gıda
|5,26
|-4,36
|474,62
|Pera GMYO
|2,60
|-8,45
|176,60
|Pergamon Dış Ticaret
|14,38
|-11,51
|85,84
|Petkim
|4,11
|-2,38
|7,87
|Petrokent Turizm
|650,00
|-5,80
|407,42
|Pınar Et Ve Un
|24,50
|-8,99
|169,54
|Pınar Su
|7,56
|-18,18
|225,86
|Pınar Süt
|19,30
|-15,65
|53,06
|Plastikkart
|10,11
|-14,76
|9,06
|Polisan Holding
|3,76
|-8,29
|24,60
|Politeknik Metal
|360,00
|-23,40
|373,23
|Prizma Press Matbaacılık
|6,10
|-8,68
|41,86
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.229,00
|0,75
|10,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,90
|-5,65
|-1,70
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|800,80
|5,02
|39,88
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|44,55
|3,65
|71,15
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|34,63
|-6,43
|-13,21
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,67
|1,86
|85,04
|QNB Finansbank
|68,45
|-4,06
|82,53
|Ral Yatırım Holding
|4,86
|-8,99
|85,18
|Ray Sigorta
|20,50
|-10,48
|499,42
|Reysaş GMYO
|4,40
|-11,29
|-4,14
|Reysaş Lojistik
|6,55
|-10,52
|49,54
|Rhea Girişim
|2,80
|-14,63
|135,29
|Rodrigo Tekstil
|8,98
|-10,11
|396,13
|Royal Halı
|3,79
|14,85
|176,64
|RTA Laboratuvarları
|50,50
|12,17
|2076,72
|Sabancı Holding
|8,23
|-2,02
|-9,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,00
|-14,53
|129,36
|Sanel Mühendislik
|3,32
|-9,04
|13,16
|Sanifoam Sünger
|11,70
|-3,31
|134,00
|Sanko Pazarlama
|7,58
|-5,84
|4,03
|Saray Matbaacılık
|5,27
|-5,22
|307,65
|Sarkuysan
|6,59
|-5,86
|107,40
|Sasa Polyester
|15,30
|-9,41
|97,93
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,50
|-14,19
|234,82
|Sekuro Plastik
|9,99
|-7,41
|86,38
|Selçuk Ecza Deposu
|9,08
|-4,72
|52,23
|Selçuk Gıda
|4,17
|6,92
|286,93
|Senkron Güvenlik
|3,35
|6,01
|22,71
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|7,02
|906,29
|Servet GMYO
|35,80
|-10,28
|321,18
|Seyitler Kimya
|12,01
|-13,16
|76,88
|Silverline Endüstri
|4,02
|-10,67
|86,11
|Sinpaş GMYO
|2,62
|-4,03
|125,86
|Smartiks Yazılım
|7,64
|-11,06
|-22,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,50
|-0,89
|536,99
|Söktaş
|4,83
|-6,40
|184,03
|Sönmez Filament
|24,30
|5,29
|397,95
|Sönmez Pamuklu
|14,39
|-10,95
|192,48
|Sumaş Suni Tahta
|30,90
|-15,71
|214,89
|Şeker Fin. Kir.
|4,28
|-2,06
|-10,46
|Şekerbank
|1,81
|-3,21
|38,17
|Şişe Cam
|6,13
|-9,99
|20,42
|Şok Marketler
|11,34
|-11,34
|5,39
|T. Halk Bankası
|4,70
|-6,00
|-20,47
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|70,00
|6,14
|60,55
|T.S.K.B.
|2,55
|40,11
|110,74
|T.Tuborg
|16,92
|-6,52
|42,18
|Taç Tarım Ürünleri
|12,48
|2,55
|300,00
|Tat Gıda
|10,25
|-14,87
|68,48
|TAV Havalimanları
|13,79
|-8,86
|-49,23
|Taze Kuru Gıda
|276,90
|-6,14
|3724,59
|Tek-Art Turizm
|1,58
|-16,84
|25,40
|Tekfen Holding
|13,27
|-9,05
|-26,65
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,21
|-16,14
|95,48
|Temapol Polimer Plastik
|9,18
|-10,00
|75,86
|TGS Dış Ticaret
|9,54
|-3,15
|104,28
|Tofaş Oto. Fab.
|26,72
|-4,84
|14,67
|Torunlar GMYO
|3,38
|-17,16
|22,91
|Trabzon Liman
|29,58
|-11,54
|182,42
|Trabzonspor Sportif
|4,02
|-3,60
|86,98
|Trend GMYO
|8,97
|-18,82
|307,73
|TSKB GMYO
|3,41
|-4,75
|257,07
|Tuğçelik
|7,31
|-10,85
|85,06
|Tukaş
|10,03
|-11,47
|-18,79
|Turcas Petrol
|4,25
|-10,53
|59,18
|Turkcell
|14,60
|-10,54
|5,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,47
|-16,64
|47,74
|Tüpraş
|74,75
|-5,80
|-41,05
|Türk Hava Yolları
|9,02
|-13,02
|-37,62
|Türk Prysmian Kablo
|11,92
|-7,31
|361,93
|Türk Telekom
|6,43
|-12,75
|-10,89
|Türk Traktör
|112,80
|-5,37
|113,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|84,40
|-6,07
|100,95
|Türkiye Sigorta
|5,62
|-5,70
|158,06
|Ufuk Yatırım
|11,89
|-16,79
|360,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,66
|-9,41
|292,76
|Ulusoy Elektrik
|50,55
|-1,75
|90,04
|Ulusoy Un Sanayi
|11,85
|-11,43
|210,21
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,14
|-12,30
|76,35
|Utopya Turizm
|24,98
|-0,08
|407,72
|Uzertaş Boya
|36,98
|-34,32
|1565,77
|Ülker Bisküvi
|20,22
|-13,81
|-9,57
|Vakıf Fin. Kir.
|3,39
|-17,92
|60,09
|Vakıf GMYO
|3,36
|-18,05
|94,11
|Vakıf Yat. Ort.
|7,45
|-12,76
|309,08
|Vakıflar Bankası
|3,81
|-6,16
|-30,85
|Vakko Tekstil
|5,20
|-17,98
|14,54
|Vanet Gıda
|8,10
|0,87
|466,43
|Verusa Holding
|37,62
|-10,17
|102,80
|Verusaturk Girisim
|8,07
|-8,50
|53,46
|Vestel
|16,57
|-8,86
|31,30
|Vestel Beyaz Eşya
|29,86
|-9,79
|41,53
|Viking Kağıt
|6,56
|-16,11
|250,80
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,75
|-16,29
|54,96
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|-3,15
|-13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|38,00
|-14,61
|507,41
|Yataş
|8,75
|-6,02
|19,21
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,76
|-8,29
|133,54
|Yeni Gimat GMYO
|13,15
|1,23
|9,85
|Yeşil GMYO
|1,05
|-9,48
|64,06
|Yeşil Yapı
|1,24
|-5,34
|87,88
|Yeşil Yatırım Holding
|48,26
|17,76
|329,74
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.298,00
|1,99
|419,46
|Yonga Mobilya
|31,40
|-8,19
|240,10
|Yükselen Çelik
|6,29
|-12,76
|105,22
|Yünsa
|11,99
|-17,37
|19,09
|Zorlu Enerji
|2,48
|-9,82
|52,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)