Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|39.610,90
|-2,44
|31,25
|İş Bankası (C)
|5,00
|-0,79
|-22,00
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,00
|-10,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,73
|-2,61
|-1,84
|İş Girişim
|8,08
|-1,22
|112,63
|İş GMYO
|1,66
|-3,49
|-5,68
|İş Y. Men. Değ.
|7,81
|-3,34
|93,95
|İş Yat. Ort.
|2,89
|-1,03
|79,35
|İşbir Holding
|1.250,00
|-1,18
|190,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|-3,33
|40,32
|İttifak Holding
|3,72
|13,07
|0,00
|İz Hayvancılık Tarım
|4,59
|3,15
|75,43
|İzmir Demir Çelik
|22,62
|-13,20
|176,19
|İzmir Fırça
|3,80
|0,53
|111,11
|Jantsa Jant Sanayi
|116,80
|3,36
|119,60
|Kafein Yazılım
|15,79
|-2,47
|42,18
|Kaplamin
|9,91
|1,33
|78,56
|Kardemir (A)
|4,25
|-1,85
|60,38
|Kardemir (B)
|3,51
|-2,50
|32,95
|Kardemir (D)
|3,02
|-2,27
|13,53
|Karel Elektronik
|15,90
|-1,85
|9,43
|Karsan Otomotiv
|3,00
|-2,91
|89,87
|Karsu Tekstil
|6,20
|14,39
|91,36
|Kartonsan
|594,00
|-1,57
|53,75
|Katmerciler Ekipman
|4,02
|-2,19
|4,69
|Kent Gıda
|465,00
|-5,81
|1902,45
|Kerevitaş Gıda
|5,05
|3,06
|54,91
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|-2,50
|-29,09
|Kiler GMYO
|5,83
|-6,57
|53,83
|Klimasan Klima
|13,29
|-0,45
|-37,35
|Koç Holding
|14,77
|-4,46
|-26,18
|Konfrut Gıda
|11,40
|-1,21
|45,78
|Konya Çimento
|374,80
|-4,90
|38,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,76
|-3,24
|-15,38
|Koza Altın
|76,70
|-2,60
|3,58
|Koza Madencilik
|12,93
|-0,46
|28,91
|Körfez GMYO
|4,89
|5,84
|104,60
|Kristal Kola
|2,10
|6,06
|39,07
|Kron Telekomünikasyon
|25,12
|2,03
|97,48
|Kuştur Kuşadası Turizm
|85,80
|15,25
|265,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,69
|0,75
|63,03
|Kütahya Porselen
|27,20
|-6,72
|310,88
|Lider Faktoring
|3,01
|-2,27
|64,03
|Link Bilgisayar
|27,84
|2,58
|54,76
|Logo Yazılım
|88,85
|-2,36
|46,13
|Lokman Hekim Sağlık
|7,93
|9,68
|37,20
|Lüks Kadife
|30,02
|32,60
|247,45
|Makina Takım
|2,20
|-3,93
|17,02
|Marka Yatırım Holding
|2,22
|-5,53
|88,14
|Marmaris Altınyunus
|85,90
|-0,12
|20,99
|Marshall
|170,50
|22,93
|258,65
|Martı GMYO
|1,97
|7,07
|95,05
|Martı Otel
|1,15
|2,68
|26,37
|Mavi Giyim
|37,78
|-0,84
|-34,75
|Mazhar Zorlu Holding
|15,30
|-1,92
|26,55
|Mega Polietilen
|6,10
|42,19
|380,90
|Menderes Tekstil
|3,50
|14,01
|167,18
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|41,16
|12,77
|111,73
|Merko Gıda
|2,36
|39,64
|124,76
|Metemtur Otelcilik
|3,82
|38,91
|114,61
|Metro Holding
|2,02
|-0,49
|46,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,66
|1,67
|86,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,17
|2,36
|-59,31
|Migros Ticaret
|38,30
|-1,08
|58,13
|Milpa
|4,03
|0,00
|84,02
|Mistral GMYO
|3,37
|-1,17
|78,31
|MLP Sağlık
|16,27
|7,25
|1,69
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|2,75
|40,31
|141,23
|Mondi Tire Kutsan
|6,25
|3,31
|50,97
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,90
|0,05
|3,05
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,42
|-3,20
|76,26
|Net Holding
|2,19
|-0,90
|-15,77
|Netaş Telekom.
|15,50
|2,04
|18,68
|Niğbaş Niğde Beton
|15,74
|2,88
|153,87
|Nuh Çimento
|18,21
|-1,83
|65,77
|Nurol GMYO
|8,32
|25,87
|133,05
|Odaş Elektrik
|2,51
|-0,79
|73,62
|Olmuksan-IP
|5,95
|10,19
|132,33
|Orge Enerji Elektrik
|6,67
|-3,19
|34,48
|Orma Orman Mahsulleri
|8,80
|-4,35
|218,84
|Osmanlı Menkul
|15,52
|2,85
|271,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,01
|1,01
|79,17
|Otokar
|137,50
|-0,65
|-6,49
|Oyak Çimento
|7,75
|0,91
|40,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,31
|-4,10
|173,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,30
|3,12
|6,84
|Özak GMYO
|3,72
|-3,38
|44,75
|Özbal Çelik Boru
|6,23
|2,81
|286,51
|Özderici GMYO
|2,02
|0,50
|28,66
|Özerden Plastik
|2,98
|3,11
|30,70
|Panora GMYO
|5,32
|3,30
|-5,03
|Papilon Savunma
|14,14
|-0,21
|83,48
|Park Elek.Madencilik
|4,12
|-5,72
|35,08
|Parsan
|17,76
|3,56
|4,84
|Pegasus
|45,00
|-4,26
|-47,92
|Peker GMYO
|12,78
|17,79
|308,31
|Penguen Gıda
|3,00
|-0,66
|227,73
|Pera GMYO
|1,64
|1,86
|74,47
|Pergamon Dış Ticaret
|11,49
|-3,36
|48,49
|Petkim
|3,92
|-2,97
|2,89
|Petrokent Turizm
|1.368,80
|61,04
|968,54
|Pınar Et Ve Un
|19,31
|5,63
|110,58
|Pınar Su
|8,41
|36,75
|262,50
|Pınar Süt
|17,52
|3,00
|38,28
|Plastikkart
|10,75
|-0,74
|15,97
|Polisan Holding
|2,93
|-0,68
|-2,90
|Politeknik Metal
|153,70
|-9,54
|102,04
|Prizma Press Matbaacılık
|3,74
|3,89
|-13,02
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.216,10
|0,27
|9,78
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,10
|-0,37
|3,10
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|711,60
|1,60
|24,30
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,14
|0,46
|58,05
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|34,85
|-1,80
|-12,66
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|48,05
|-7,28
|113,37
|QNB Finansbank
|71,05
|1,94
|89,47
|Ral Yatırım Holding
|5,49
|-15,41
|109,19
|Ray Sigorta
|10,09
|23,96
|195,03
|Reysaş GMYO
|5,07
|10,70
|10,46
|Reysaş Lojistik
|6,35
|12,79
|44,98
|Rhea Girişim
|2,45
|3,38
|105,88
|Rodrigo Tekstil
|3,20
|24,51
|76,80
|Royal Halı
|2,30
|3,60
|67,88
|RTA Laboratuvarları
|60,40
|0,75
|2503,45
|Sabancı Holding
|7,81
|-1,14
|-14,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,45
|11,81
|104,13
|Sanel Mühendislik
|3,60
|-2,70
|22,70
|Sanifoam Sünger
|6,12
|6,43
|22,40
|Sanko Pazarlama
|7,10
|1,28
|-2,55
|Saray Matbaacılık
|3,40
|3,34
|163,00
|Sarkuysan
|4,65
|-0,64
|46,34
|Sasa Polyester
|15,12
|-3,32
|95,60
|Say Reklamcılık
|5,72
|9,58
|155,36
|Sekuro Plastik
|9,05
|25,69
|68,84
|Selçuk Ecza Deposu
|7,90
|1,80
|32,44
|Selçuk Gıda
|2,50
|-1,96
|131,97
|Senkron Güvenlik
|2,19
|-2,23
|-19,78
|Serve Film Prodüksiyon
|9,55
|11,05
|500,63
|Servet GMYO
|23,20
|12,19
|172,94
|Seyitler Kimya
|11,60
|29,46
|70,84
|Silverline Endüstri
|3,71
|-3,89
|71,76
|Sinpaş GMYO
|1,49
|2,05
|28,45
|Smartiks Yazılım
|7,80
|3,59
|-20,49
|Soda Sanayii
|6,98
|0,72
|17,77
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,76
|0,51
|205,76
|Söktaş
|3,90
|-3,70
|129,34
|Sönmez Filament
|12,00
|13,85
|145,90
|Sönmez Pamuklu
|12,40
|13,76
|152,03
|Sumaş Suni Tahta
|18,69
|10,66
|88,79
|Şeker Fin. Kir.
|4,16
|-1,89
|-12,97
|Şekerbank
|1,35
|-5,59
|3,05
|Şişe Cam
|6,26
|1,95
|22,22
|Şok Marketler
|12,27
|-1,21
|14,03
|T. Halk Bankası
|5,08
|-0,97
|-14,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,06
|-1,87
|-3,53
|T.S.K.B.
|1,10
|0,00
|-9,09
|T.Tuborg
|14,50
|-2,95
|21,85
|Taç Tarım Ürünleri
|4,83
|-2,42
|54,81
|Tat Gıda
|10,38
|1,47
|70,62
|TAV Havalimanları
|15,10
|-4,31
|-44,41
|Taze Kuru Gıda
|227,80
|60,88
|3046,41
|Tek-Art Turizm
|1,48
|-3,27
|17,46
|Tekfen Holding
|15,03
|-0,92
|-18,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,89
|3,70
|40,24
|Temapol Polimer Plastik
|7,72
|0,39
|47,89
|TGS Dış Ticaret
|7,89
|-2,23
|68,95
|Tofaş Oto. Fab.
|22,70
|2,71
|-2,59
|Torunlar GMYO
|3,44
|-6,01
|25,09
|Trabzon Liman
|14,74
|-1,73
|38,27
|Trabzonspor Sportif
|5,48
|7,03
|154,88
|Trakya Cam
|4,06
|1,00
|19,73
|Trend GMYO
|7,43
|17,94
|237,73
|TSKB GMYO
|2,18
|-1,80
|128,28
|Tuğçelik
|6,00
|4,53
|51,90
|Tukaş
|9,87
|7,52
|-20,08
|Turcas Petrol
|3,31
|-5,43
|23,97
|Turkcell
|14,80
|2,07
|7,25
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,39
|-4,52
|15,29
|Tüpraş
|80,15
|-3,43
|-36,79
|Türk Hava Yolları
|10,54
|-4,18
|-27,11
|Türk Prysmian Kablo
|6,42
|11,85
|148,79
|Türk Telekom
|6,93
|-0,14
|-3,96
|Türk Traktör
|91,95
|-1,66
|73,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,80
|5,62
|92,38
|Türkiye Sigorta
|5,95
|-7,66
|173,21
|Ufuk Yatırım
|7,30
|1,39
|182,95
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,87
|-1,03
|207,98
|Ulusoy Elektrik
|43,78
|4,84
|64,59
|Ulusoy Un Sanayi
|9,97
|-0,99
|160,99
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,62
|0,00
|33,50
|Utopya Turizm
|7,00
|5,11
|42,28
|Uzertaş Boya
|4,70
|14,63
|111,71
|Ülker Bisküvi
|22,10
|-4,58
|-1,16
|Vakıf Fin. Kir.
|4,41
|-3,29
|82,23
|Vakıf GMYO
|2,99
|-4,17
|72,73
|Vakıf Yat. Ort.
|7,65
|-16,30
|320,06
|Vakıflar Bankası
|4,11
|-1,44
|-25,41
|Vakko Tekstil
|5,43
|6,05
|19,60
|Vanet Gıda
|1,73
|8,12
|20,98
|Verusa Holding
|34,20
|4,65
|84,36
|Verusaturk Girisim
|6,27
|5,56
|19,23
|Vestel
|18,30
|1,89
|45,01
|Vestel Beyaz Eşya
|26,00
|-0,38
|23,23
|Viking Kağıt
|4,72
|-1,26
|152,41
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,88
|2,65
|60,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|-0,49
|-17,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,10
|1,81
|125,38
|Yataş
|8,00
|-0,62
|8,99
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,66
|1,53
|65,22
|Yeni Gimat GMYO
|12,13
|0,41
|1,33
|Yeşil GMYO
|0,85
|1,19
|32,81
|Yeşil Yapı
|0,90
|-2,17
|36,36
|Yeşil Yatırım Holding
|16,34
|2,19
|45,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.515,00
|-4,47
|121,22
|Yonga Mobilya
|38,06
|40,55
|312,24
|Yükselen Çelik
|7,01
|-4,76
|128,71
|Yünsa
|12,49
|0,89
|24,06
|Zorlu Enerji
|2,59
|-6,83
|58,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)