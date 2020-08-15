Yatırımcı rehberi (9)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|-14,82
|50,76
|İş Bankası (B)
|39.999,70
|-1,24
|32,54
|İş Bankası (C)
|4,83
|2,11
|-24,65
|İş Bankası (Kur.)
|369.000,00
|-8,44
|75,72
|İş Fin.Kir.
|3,60
|0,00
|-5,26
|İş Girişim
|6,57
|-7,07
|72,89
|İş GMYO
|1,73
|-1,70
|-1,70
|İş Y. Men. Değ.
|7,44
|-0,67
|84,76
|İş Yat. Ort.
|3,04
|-7,88
|88,66
|İşbir Holding
|1.248,60
|-3,81
|190,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,82
|-3,53
|32,26
|İttifak Holding
|3,04
|-0,33
|-18,28
|İz Hayvancılık Tarım
|4,75
|18,75
|81,54
|İzmir Demir Çelik
|15,28
|-4,44
|86,57
|İzmir Fırça
|2,49
|3,75
|38,33
|Jantsa Jant Sanayi
|109,30
|11,53
|105,50
|Kafein Yazılım
|17,90
|4,37
|61,18
|Kaplamin
|8,67
|-1,59
|56,22
|Kardemir (A)
|3,85
|5,77
|45,28
|Kardemir (B)
|3,13
|2,29
|18,56
|Kardemir (D)
|2,73
|2,63
|2,63
|Karel Elektronik
|16,57
|-0,06
|14,04
|Karsan Otomotiv
|3,03
|11,81
|91,77
|Karsu Tekstil
|5,00
|1,42
|54,32
|Kartonsan
|615,80
|1,97
|59,39
|Katmerciler Ekipman
|4,35
|-6,05
|13,28
|Kent Gıda
|2.289,90
|61,03
|1202,56
|Kerevitaş Gıda
|4,91
|-0,61
|50,61
|Kervansaray Yat. Holding
|0,42
|5,00
|-23,64
|Kiler GMYO
|8,38
|-6,37
|121,11
|Klimasan Klima
|13,70
|0,00
|-35,42
|Koç Holding
|14,80
|-1,33
|-26,03
|Konfrut Gıda
|10,97
|1,11
|40,28
|Konya Çimento
|409,00
|-2,60
|50,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,05
|-0,45
|-13,10
|Koza Altın
|80,20
|-6,74
|8,31
|Koza Madencilik
|12,85
|-5,72
|28,12
|Körfez GMYO
|4,97
|-6,93
|107,95
|Kristal Kola
|1,93
|2,66
|27,81
|Kron Telekomünikasyon
|24,40
|-2,32
|91,82
|Kuştur Kuşadası Turizm
|79,55
|29,98
|238,87
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,22
|-7,50
|34,55
|Kütahya Porselen
|29,68
|14,15
|348,34
|Lider Faktoring
|2,85
|0,71
|55,31
|Link Bilgisayar
|29,38
|13,44
|61,87
|Logo Yazılım
|83,65
|-1,53
|37,58
|Lokman Hekim Sağlık
|7,58
|2,29
|31,14
|Lüks Kadife
|24,00
|6,76
|177,78
|Makina Takım
|2,10
|-3,23
|11,70
|Marka Yatırım Holding
|2,17
|0,00
|83,90
|Marmaris Altınyunus
|99,10
|-7,90
|39,58
|Marshall
|152,00
|29,03
|219,73
|Martı GMYO
|1,73
|-8,95
|71,29
|Martı Otel
|1,18
|12,38
|29,67
|Mavi Giyim
|39,94
|9,67
|-31,02
|Mazhar Zorlu Holding
|14,71
|8,16
|21,67
|Mega Polietilen
|3,41
|0,89
|168,83
|Menderes Tekstil
|2,92
|-0,68
|122,90
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|31,90
|8,50
|64,09
|Merko Gıda
|1,65
|-2,94
|57,14
|Metemtur Otelcilik
|2,23
|8,25
|25,28
|Metro Holding
|1,97
|8,24
|42,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,50
|6,38
|78,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,10
|-4,11
|-60,62
|Migros Ticaret
|38,16
|-0,99
|57,56
|Milpa
|4,05
|10,66
|84,93
|Mistral GMYO
|3,77
|31,36
|99,47
|MLP Sağlık
|16,42
|5,05
|2,63
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,64
|0,00
|43,86
|Mondi Tire Kutsan
|5,94
|3,30
|43,48
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,00
|0,05
|2,87
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,80
|3,45
|79,25
|Net Holding
|2,18
|-3,96
|-16,15
|Netaş Telekom.
|15,88
|10,05
|21,59
|Niğbaş Niğde Beton
|22,50
|47,16
|262,90
|Nuh Çimento
|20,74
|17,18
|88,81
|Nurol GMYO
|6,10
|-25,15
|70,87
|Odaş Elektrik
|2,38
|7,21
|64,63
|Olmuksan-IP
|4,73
|4,88
|84,70
|Orge Enerji Elektrik
|7,00
|-0,85
|41,13
|Orma Orman Mahsulleri
|10,26
|5,23
|271,74
|Osmanlı Menkul
|14,00
|6,71
|235,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,80
|18,14
|66,67
|Otokar
|139,60
|-8,88
|-5,06
|Oyak Çimento
|7,69
|0,39
|39,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,46
|-1,07
|179,82
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,00
|-4,76
|-2,88
|Özak GMYO
|3,81
|-2,81
|48,25
|Özbal Çelik Boru
|3,45
|15,77
|114,04
|Özderici GMYO
|2,01
|-0,50
|28,03
|Özerden Plastik
|2,05
|1,49
|-10,09
|Panora GMYO
|5,19
|-0,95
|-7,35
|Papilon Savunma
|14,13
|0,28
|83,35
|Park Elek.Madencilik
|3,62
|-1,63
|18,69
|Parsan
|16,30
|-4,85
|-3,78
|Pegasus
|47,80
|5,29
|-44,68
|Peker GMYO
|10,35
|3,92
|230,67
|Penguen Gıda
|3,08
|9,22
|236,47
|Pera GMYO
|1,32
|-0,75
|40,43
|Pergamon Dış Ticaret
|11,30
|0,36
|46,04
|Petkim
|3,61
|-0,82
|-5,25
|Petrokent Turizm
|776,00
|8,26
|505,78
|Pınar Et Ve Un
|18,40
|-4,22
|100,65
|Pınar Su
|5,10
|-5,03
|119,83
|Pınar Süt
|17,30
|-9,90
|36,54
|Plastikkart
|10,77
|3,36
|16,18
|Polisan Holding
|2,96
|-1,00
|-1,91
|Politeknik Metal
|162,00
|5,19
|112,96
|Prizma Press Matbaacılık
|3,37
|-2,60
|-21,63
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.206,40
|0,69
|8,90
|QNB Finans Fin. Kir.
|149,70
|26,86
|15,96
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|711,00
|3,34
|24,19
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,91
|-1,66
|57,16
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|34,87
|2,26
|-12,61
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|57,20
|-0,69
|154,00
|QNB Finansbank
|77,20
|32,08
|105,87
|Ral Yatırım Holding
|16,11
|-27,76
|136,91
|Ray Sigorta
|6,04
|5,04
|76,61
|Reysaş GMYO
|4,50
|0,45
|-1,96
|Reysaş Lojistik
|5,11
|7,13
|16,67
|Rhea Girişim
|2,37
|3,49
|99,16
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|11,86
|45,86
|Royal Halı
|2,45
|-8,24
|78,83
|RTA Laboratuvarları
|47,30
|-8,78
|1938,79
|Sabancı Holding
|7,91
|1,28
|-13,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,86
|7,52
|77,06
|Sanel Mühendislik
|3,20
|0,63
|9,07
|Sanifoam Sünger
|5,46
|6,23
|9,20
|Sanko Pazarlama
|7,08
|0,43
|-7,46
|Saray Matbaacılık
|2,66
|-20,60
|105,76
|Sarkuysan
|7,00
|6,06
|46,87
|Sasa Polyester
|13,12
|5,21
|69,73
|Say Reklamcılık
|4,96
|23,38
|121,43
|Sekuro Plastik
|7,45
|4,93
|38,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,34
|1,71
|39,82
|Selçuk Gıda
|3,41
|2,71
|98,26
|Senkron Güvenlik
|2,24
|6,16
|-17,95
|Serve Film Prodüksiyon
|6,50
|18,18
|308,81
|Servet GMYO
|22,06
|5,65
|159,53
|Seyitler Kimya
|8,79
|-0,11
|29,46
|Silverline Endüstri
|4,99
|34,14
|131,02
|Sinpaş GMYO
|1,45
|9,85
|25,00
|Smartiks Yazılım
|7,72
|4,18
|-21,30
|Soda Sanayii
|6,66
|-0,45
|12,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,83
|6,59
|181,58
|Söktaş
|3,94
|6,20
|131,69
|Sönmez Filament
|9,25
|4,99
|89,55
|Sönmez Pamuklu
|9,75
|-2,60
|98,17
|Sumaş Suni Tahta
|17,00
|14,71
|71,72
|Şeker Fin. Kir.
|4,70
|6,58
|-1,67
|Şekerbank
|1,47
|8,89
|12,21
|Şişe Cam
|5,98
|-0,83
|16,75
|Şok Marketler
|13,00
|12,75
|20,82
|T. Halk Bankası
|5,04
|0,80
|-14,72
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,28
|-3,31
|-7,61
|T.S.K.B.
|1,09
|1,87
|-9,92
|T.Tuborg
|13,43
|-6,35
|12,86
|Taç Tarım Ürünleri
|5,48
|17,60
|75,64
|Tat Gıda
|9,46
|-3,76
|55,50
|TAV Havalimanları
|16,86
|-1,29
|-37,93
|Taze Kuru Gıda
|66,95
|60,63
|824,72
|Tek-Art Turizm
|1,46
|-3,31
|15,87
|Tekfen Holding
|14,35
|0,14
|-22,65
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,75
|-2,54
|36,90
|Temapol Polimer Plastik
|7,24
|2,70
|38,70
|TGS Dış Ticaret
|9,14
|5,18
|95,72
|Tofaş Oto. Fab.
|21,16
|-7,60
|-9,19
|Torunlar GMYO
|3,62
|-4,74
|31,64
|Trabzon Liman
|14,26
|17,17
|33,77
|Trabzonspor Sportif
|4,22
|25,60
|96,28
|Trakya Cam
|3,87
|-0,77
|14,13
|Trend GMYO
|5,14
|8,21
|133,64
|TSKB GMYO
|3,23
|3,53
|141,04
|Tuğçelik
|5,34
|2,89
|35,19
|Tukaş
|8,94
|4,68
|-27,61
|Turcas Petrol
|3,07
|-0,97
|14,98
|Turkcell
|14,78
|-0,81
|7,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,04
|4,92
|9,83
|Tüpraş
|78,75
|1,09
|-37,89
|Türk Hava Yolları
|11,14
|3,63
|-22,96
|Türk Prysmian Kablo
|5,19
|2,37
|101,12
|Türk Telekom
|6,97
|0,14
|-3,40
|Türk Traktör
|95,25
|-1,30
|80,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|72,65
|6,84
|72,98
|Ufuk Yatırım
|7,40
|7,87
|186,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,98
|16,63
|134,91
|Ulusoy Elektrik
|41,60
|0,05
|56,39
|Ulusoy Un Sanayi
|10,27
|4,26
|168,85
|Umpaş Holding
|0,70
|2,94
|12,90
|Uşak Seramik
|1,57
|-2,48
|29,38
|Utopya Turizm
|6,95
|0,72
|41,26
|Uzertaş Boya
|4,50
|7,40
|102,70
|Ülker Bisküvi
|22,44
|1,54
|0,36
|Vakıf Fin. Kir.
|4,22
|-7,86
|74,38
|Vakıf GMYO
|3,14
|-7,65
|81,40
|Vakıf Yat. Ort.
|8,78
|-16,22
|382,11
|Vakıflar Bankası
|4,14
|1,97
|-24,86
|Vakko Tekstil
|4,58
|1,78
|0,88
|Vanet Gıda
|1,55
|2,65
|8,39
|Verusa Holding
|28,16
|6,83
|51,80
|Verusaturk Girisim
|5,79
|4,14
|10,10
|Vestel
|16,10
|2,35
|27,58
|Vestel Beyaz Eşya
|25,86
|-5,34
|22,57
|Viking Kağıt
|4,33
|-6,07
|131,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,72
|-0,27
|53,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,07
|0,98
|-16,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,37
|2,85
|113,71
|Yataş
|7,55
|-7,13
|2,86
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,42
|-3,20
|50,31
|Yeni Gimat GMYO
|11,84
|1,20
|-1,10
|Yeşil GMYO
|0,81
|-1,22
|26,56
|Yeşil Yapı
|0,83
|-2,35
|25,76
|Yeşil Yatırım Holding
|15,28
|-5,39
|36,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.700,00
|-12,36
|127,50
|Yonga Mobilya
|25,70
|-0,16
|178,36
|Yükselen Çelik
|13,63
|-5,74
|122,35
|Yünsa
|11,53
|-2,70
|14,52
|Zorlu Enerji
|2,30
|4,07
|41,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)