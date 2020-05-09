  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (9)

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:07:57 -
Yatırımcı rehberi (9)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.299,90 -4,15 30,22
İş Bankası (C) 4,87 -1,62 -24,02
İş Bankası (Kur.) 390.000,30 -2,50 85,72
İş Fin.Kir. 3,55 6,29 -6,58
İş Girişim 6,08 4,47 60,00
İş GMYO 1,57 1,29 -10,80
İş Y. Men. Değ. 5,43 -3,38 34,85
İş Yat. Ort. 2,24 -2,18 39,02
İşbir Holding 570,00 3,83 32,56
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06
İttifak Holding 2,53 -3,07 -31,99
İz Hayvancılık Tarım 6,29 60,87 140,40
İzmir Demir Çelik 9,45 6,18 15,38
İzmir Fırça 2,15 10,82 19,44
Jantsa Jant Sanayi 52,20 -1,42 -1,86
Kafein Yazılım 16,91 -1,17 51,80
Kapital Yat. Holding 2,83 9,27 16,94
Kaplamin 5,95 -3,57 7,21
Kardemir (A) 3,23 42,92 21,89
Kardemir (B) 2,72 22,52 3,03
Kardemir (D) 2,43 9,95 -8,65
Karel Elektronik 15,16 -7,90 4,34
Karsan Otomotiv 1,77 6,63 12,03
Karsu Tekstil 2,97 1,02 -8,33
Kartonsan 436,00 -7,95 12,85
Katmerciler Ekipman 3,14 -5,71 -18,23
Kent Gıda 263,70 -5,69 50,00
Kerevitaş Gıda 4,04 -1,46 23,93
Kervansaray Yat. Holding 0,45 18,42 -18,18
Kiler GMYO 2,69 -1,10 -29,02
Klimasan Klima 16,12 -3,82 -26,99
Koç Holding 14,97 -2,41 -25,18
Konfrut Gıda 10,68 -1,57 36,57
Konya Çimento 244,00 -4,72 -10,06
Kordsa Teknik Tekstil 10,40 -7,96 -18,21
Koza Altın 72,65 1,11 -1,89
Koza Madencilik 11,45 0,00 14,16
Körfez GMYO 2,46 -2,38 2,93
Kristal Kola 1,82 -0,55 20,53
Kron Telekomünikasyon 22,84 -6,85 79,56
Kuştur Kuşadası Turizm 33,50 39,58 41,35
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,56 -2,50 -5,45
Kütahya Porselen 15,97 36,38 141,24
Lider Faktoring 4,31 12,53 17,44
Link Bilgisayar 26,10 -8,74 43,80
Logo Yazılım 72,00 -2,44 18,42
Lokman Hekim Sağlık 6,78 0,00 17,30
Lüks Kadife 9,76 9,42 12,96
Makina Takım 1,57 1,29 -16,49
Mardin Çimento 5,59 -0,18 -5,57
Marka Yatırım Holding 1,33 1,53 12,71
Marmaris Altınyunus 71,00 -7,25 0,00
Marshall 47,08 -4,70 -0,97
Martı GMYO 1,20 15,38 18,81
Martı Otel 0,93 9,41 2,20
Mavi Giyim 40,00 -3,85 -30,92
Mazhar Zorlu Holding 13,00 -4,13 7,53
Mega Polietilen 3,47 38,80 57,73
Menderes Tekstil 1,49 0,00 13,74
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 19,99 17,59 2,83
Merko Gıda 1,37 -6,80 30,48
Metal Gayrimenkul 1,15 29,21 26,37
Metemtur Otelcilik 1,75 0,57 -1,69
Metro Holding 1,30 2,36 -5,80
Metro Petrol ve Tesisleri 1,74 -0,57 -11,22
Metro Yatırım Ortaklığı 2,06 -4,08 -61,37
Migros Ticaret 29,66 1,09 22,46
Milpa 2,87 0,35 31,05
Mistral GMYO 1,94 2,65 2,65
MLP Sağlık 15,37 2,26 -3,94
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,63 26,36 42,98
Mondi Tire Kutsan 6,67 -6,32 61,11
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,30 0,13 2,06
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,16 5,40 42,77
Net Holding 1,92 -9,86 -26,15
Netaş Telekom. 12,83 -2,80 -1,76
Niğbaş Niğde Beton 8,51 -5,86 37,26
Nuh Çimento 10,25 1,59 -6,69
Nurol GMYO 3,42 -1,44 -4,20
Odaş Elektrik 1,77 -1,12 22,43
Olmuksan-IP 4,44 -4,31 73,37
Orge Enerji Elektrik 5,14 2,59 3,63
Orma Orman Mahsulleri 4,27 -2,29 54,71
Osmanlı Menkul 7,80 -2,50 86,57
Ostim Endüstriyel Yat 2,04 7,37 21,43
Otokar 123,00 -1,28 -16,35
Oyak Yat. Ort. 5,51 -1,78 136,48
Oylum Sınai Yatırımlar 3,09 -7,21 0,04
Özak GMYO 2,84 0,00 10,51
Özbal Çelik Boru 1,69 0,00 4,85
Özderici GMYO 1,49 0,00 -5,10
Özerden Plastik 2,31 -2,94 1,32
Panora GMYO 5,13 4,69 -8,42
Papilon Savunma 13,65 8,33 77,13
Park Elek.Madencilik 3,06 -0,33 0,33
Parsan 14,69 -0,07 -13,28
Pegasus 51,25 -3,30 -40,68
Peker GMYO 4,34 11,86 38,66
Penguen Gıda 3,17 -5,37 53,14
Pera GMYO 0,91 1,11 -3,19
Pergamon Dış Ticaret 8,02 -1,16 3,65
Petkim 3,66 3,10 -3,94
Petrokent Turizm 162,00 2,86 26,46
Pınar Et Ve Un 21,70 -21,26 136,64
Pınar Su 6,45 -8,25 178,02
Pınar Süt 16,08 -8,48 26,91
Plastikkart 9,38 -2,29 1,19
Polisan Holding 2,41 -2,43 -20,13
Politeknik Metal 130,90 28,59 72,07
Prizma Press Matbaacılık 3,73 -2,10 -13,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,40 -0,24 7,19
QNB Finans Fin. Kir. 116,20 7,79 -9,99
QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 682,90 1,74 19,28
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,99 2,73 34,42
QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 33,05 -3,42 -17,17
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,70 1,18 14,12
QNB Finansbank 50,85 -0,10 35,60
Ral Yatırım Holding 9,00 6,13 32,35
Ray Sigorta 7,09 -1,53 107,31
Reysaş GMYO 4,90 -7,55 6,75
Reysaş Lojistik 6,43 -11,31 46,80
Rhea Girişim 1,95 -1,02 63,87
Rodrigo Tekstil 2,47 0,41 36,46
Royal Halı 1,90 2,15 38,69
RTA Laboratuvarları 35,98 60,77 1450,86
Sabancı Holding 8,01 -2,08 -12,17
Safkar Ege Soğutmacılık 4,40 13,11 101,83
Salix Yatırım Holding 7,43 18,88 3,05
Sanel Mühendislik 5,24 12,21 29,38
Sanifoam Sünger 6,38 -10,01 27,60
Sanko Pazarlama 6,70 -0,59 -13,44
Saray Matbaacılık 2,07 7,81 15,64
Sarkuysan 5,35 -3,25 10,77
Sasa Polyester 9,31 6,64 20,44
Say Reklamcılık 2,78 -1,77 24,11
Sekuro Plastik 4,88 1,67 -8,96
Selçuk Ecza Deposu 7,23 -4,74 21,21
Selçuk Gıda 3,09 22,13 79,65
Senkron Güvenlik 2,87 1,06 5,13
Serve Film Prodüksiyon 5,60 33,33 252,20
Servet GMYO 15,51 1,04 82,47
Seyitler Kimya 12,81 2,32 88,66
Silverline Endüstri 2,34 -1,68 8,33
Sinpaş GMYO 1,03 -3,74 -11,21
Smartiks Yazılım 10,04 -0,20 2,34
Soda Sanayii 5,59 -4,28 -9,55
Sodaş Sodyum Sanayii 29,04 41,66 202,01
Söktaş 3,00 2,74 13,21
Sönmez Filament 6,27 3,98 28,48
Sönmez Pamuklu 6,25 3,31 27,03
Sumaş Suni Tahta 11,20 -2,52 13,13
Şeker Fin. Kir. 4,81 -1,43 0,63
Şekerbank 1,03 3,00 -21,37
Şişe Cam 4,80 -1,03 -8,92
Şok Marketler 10,80 -1,19 0,37
T. Halk Bankası 5,44 4,62 -7,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,96 1,40 -3,76
T.S.K.B. 1,02 -0,97 -15,70
T.Tuborg 14,19 -1,87 19,24
Taç Tarım Ürünleri 7,51 60,47 140,71
Tat Gıda 7,22 -5,25 18,68
TAV Havalimanları 17,30 -4,95 -36,31
Taze Kuru Gıda 14,55 7,78 100,97
Tek-Art Turizm 1,23 -1,60 -2,38
Tekfen Holding 12,94 -9,19 -30,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,36 2,65 75,24
Temapol Polimer Plastik 5,78 11,37 10,73
TGS Dış Ticaret 4,29 0,94 -8,14
Tofaş Oto. Fab. 19,62 -12,18 -15,80
Torunlar GMYO 2,32 -0,85 -15,64
Trabzon Liman 10,52 -0,75 -1,31
Trabzonspor Sportif 5,36 1,13 149,30
Trakya Cam 3,19 -1,24 -8,86
Trend GMYO 3,00 14,07 36,36
TSKB GMYO 1,67 -4,57 24,63
Tuğçelik 4,54 -3,40 14,94
Tukaş 15,25 7,02 23,48
Turcas Petrol 2,62 -3,32 -1,87
Turkcell 13,40 -3,94 -2,90
Tümosan Motor ve Traktör 5,53 -1,78 -13,73
Tüpraş 84,95 -6,44 -33,00
Türk Hava Yolları 10,60 -0,84 -26,69
Türk Prysmian Kablo 3,51 -3,04 35,77
Türk Telekom 6,88 -6,78 -6,65
Türk Traktör 56,25 -1,57 6,31
Türker Proje Gayrimenkul 37,30 -4,36 -11,19
Ufuk Yatırım 4,60 23,99 78,29
Ulaşlar Turizm Yat. 3,10 49,76 46,23
Ulusoy Elektrik 31,24 -1,76 17,44
Ulusoy Un Sanayi 10,94 -13,86 186,39
Umpaş Holding 0,61 24,49 -1,61
Uşak Seramik 1,55 3,33 -8,28
Utopya Turizm 4,56 -1,72 -7,32
Uzertaş Boya 4,01 28,12 80,63
Ülker Bisküvi 22,42 -5,40 0,27
Ünye Çimento 5,08 3,04 -5,58
Vakıf Fin. Kir. 2,11 3,94 -12,81
Vakıf GMYO 1,94 1,04 12,07
Vakıf Yat. Ort. 2,14 0,94 -8,15
Vakıflar Bankası 4,64 2,43 -15,79
Vakko Tekstil 4,54 -4,22 0,00
Vanet Gıda 1,73 -5,46 20,98
Verusa Holding 19,38 -0,10 4,42
Verusaturk Girisim 4,74 -2,83 -9,87
Vestel 12,77 -3,40 1,19
Vestel Beyaz Eşya 18,21 -7,66 -15,69
Viking Kağıt 4,22 -6,22 125,67
Yapı Kredi Koray GMYO 2,63 0,00 8,68
Yapı ve Kredi Bank. 2,10 0,00 -15,32
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,29 4,38 48,17
Yataş 6,66 0,60 -9,26
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,98 7,03 22,98
Yeni Gimat GMYO 12,23 -0,57 2,16
Yeşil GMYO 0,55 12,24 -14,06
Yeşil Yapı 0,54 12,50 -18,18
Yeşil Yatırım Holding 12,76 13,52 13,62
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.119,80 -2,74 107,80
Yonga Mobilya 19,03 61,00 105,95
Yükselen Çelik 8,06 1,64 31,48
Yünsa 12,80 9,87 27,14
Zorlu Enerji 1,30 3,17 -20,25


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı