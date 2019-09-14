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Yatırımcı rehberi (8)

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:00
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,660,61-14,87
Acıpayam Selüloz4,33-0,4635,53
Adana Çimento (A)5,44-0,1814,37
Adana Çimento (B)3,880,2620,29
Adana Çimento (C)1,205,26-2,52
Adel Kalemcilik12,842,1516,73
Adese Alışveriş Ticaret1,871,08-20,09
Afyon Çimento4,330,93-5,66
Ak Enerji0,597,27-6,35
Akbank7,667,2830,16
Akçansa6,023,79-7,98
Akdenız Güvenlık Hız.1,573,29-21,89
Akfen GMYO2,293,6238,79
Akın Tekstil10,076,0011,09
Akiş GMYO2,657,7216,28
Akmerkez GMYO20,320,4931,70
Aksa9,401,6241,68
Aksa Enerji2,733,801,87
Aksigorta4,89-2,5955,76
Aksu Enerji8,38-0,128,55
Alarko Carrıer36,442,36-7,42
Alarko GMYO44,842,006,20
Alarko Holding4,444,96127,66
Albaraka PY Batışehir GMYF1.207,300,103,57
Albaraka PY Dükkan GMYF1.142,200,123,79
Albaraka PY One Tower GMYF1.156,600,123,74
Albaraka Türk1,3711,3812,30
Alcatel Lucent Teletaş6,914,3819,97
Alkim Kağıt4,083,2913,52
Alkim Kimya26,540,4523,21
Altınyağ0,452,272,27
Altınyunus Çeşme3,003,09-3,27
Anadolu Cam2,795,288,78
Anadolu Efes22,90-3,4614,08
Anadolu Grubu Holding14,775,5045,74
Anadolu Hayat Emek.5,163,41-9,39
Anadolu Isuzu9,5310,3054,21
Anadolu Sigorta4,19-0,956,73
Anel Elektrik1,905,5617,28
Arçelik18,050,6714,31
Arena Bilgisayar4,026,91-8,84
Armada Bilgisayar9,800,005,49
Arsan Tekstil2,382,1546,91
Artı Yatırım Holding0,823,80-5,75
Aselsan19,984,06-16,80
Aslan Çimento31,82-2,0913,00
Ata GMYO3,91-0,26-2,49
Atakule GMYO1,353,052,60
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.1,0012,3616,28
AvivaSA Emeklilik Hayat9,14-0,4423,53
Avrasya GMYO1,19-7,7535,23
Avrasya Petrol ve Tur.1,393,7328,70
Avrasya Stratejik GMYF1.275,600,042,35
Avrupa Yatırım Holding2,2417,89-7,82
Ayen Enerji2,291,3327,18
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,802,8630,88
Aygaz10,465,345,19
Bagfaş10,60-0,84119,92
Bak Ambalaj6,077,6228,92
Balatacılar Balatacılık0,333,130,00
Bantaş Ambalaj1,9214,2952,99
Banvit14,76-0,8736,79
Baştaş Başkent Çimento1,760,57-12,87
Batı Çimento2,743,0113,69
Batısöke Çimento1,045,05-4,59
Bera Holding2,2812,8710,68
Berkosan Yalıtım1,926,676,08
Beşiktaş Futbol Yat.1,8211,6612,35
Beyaz Filo3,473,2727,11
Beymen Perakende Yat.8,150,49106,85
Bilici Yatırım2,638,68107,98
Bim Mağazalar48,501,1713,22
Birko Mensucat0,3210,346,67
Birlik Mensucat0,929,52-21,37
Bizim Mağazaları8,451,8124,26
Bizim Portföy Altın BYF246,00-2,3823,65
Bolu Çimento2,495,06-19,36
Bomonti Elektrik2,16-21,45350,00
Borusan Mannesmann9,207,4831,25
Borusan Yat. Paz.35,127,33-3,06
Bosch Fren Sistemleri187,007,4122,40
Bossa4,485,166,56
Brisa5,874,08-7,27
Burçelik3,832,9619,31
Burçelik Vana4,50-0,66204,05
Bursa Çimento4,599,034,32
Carrefoursa3,503,240,57
Ceo Event Medya6,707,72
Coca Cola İçecek34,80-5,3317,70
Cosmos Yat. Holding1,074,9010,31
Credıtwest Faktorıng1,480,0042,31
Çelebi97,10-4,5266,42
Çelik Halat4,030,75-25,41
Çemaş Döküm1,02-5,5634,21
Çemtaş5,431,69-8,95
Çimbeton28,522,52-0,28
Çimentaş11,552,76-9,06
Çimsa7,085,67-6,23
Çuhadaroğlu Metal2,304,5529,21
Dagi Giyim1,669,2133,87
Dagi Yatırım Holding1,553,3353,47
Dardanel1,4927,3535,45
Datagate Bilgisayar5,985,6539,72
Demısaş Döküm2,430,835,76
Denge Holding1,83-7,5857,76
Deniz GMYO3,382,4211,18
Denizbank20,800,688,90
Denizli Cam11,524,250,00
Derimod11,926,1437,49
Derlüks Deri2,107,69
Desa Deri2,499,6943,93
Despec Bilgisayar2,995,289,46
Deva Holding6,897,32109,42
Diriteks Diriliş Tekstil0,914,6016,67
Ditaş Doğan5,343,894,32
DJ İstanbul 20 HY BYF37,327,8616,95
DO-CO529,00-2,9511,62
Doğan Burda3,190,315,98
Doğan Holding1,390,7249,25
Doğtaş Kelebek Mobilya1,107,84-9,84
Doğusan1,577,53-27,47
Doğuş GMYO2,626,0724,17
Doğuş Otomotiv6,567,5451,15
Döktaş Dökümcülük30,00-11,56268,10
Duran Doğan Basım10,0510,9397,06
Dyo Boya3,613,1424,48
Eczacıbaşı İlaç2,826,8216,26
Eczacıbaşı Yatırım7,336,5414,49
Edip Gayrimenkul0,915,8118,18
Ege Endüstri477,10-2,0353,34
Ege Gübre33,54-1,7062,13
Ege Profil9,301,977,71
Ege Seramik3,023,421,99
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,293,5720,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,129,0920,00
Egeplast5,3312,2138,80
Ekiz Kimya0,440,0033,33
Emek Elektrik1,185,3620,41
Eminiş Ambalaj0,97-1,02-17,09
Emlak Konut GMYO1,295,74-11,44
Enerjisa Enerji6,03-1,9528,07
Enka İnşaat5,700,5328,26
Erbosan18,541,9221,94
Ereğli Demir Çelik7,097,9116,20
Ersu Gıda1,335,5644,57
Escort Teknoloji0,845,0010,53
Etiler Gıda3,709,1473,71
Euro Kapital Yat. Ort.1,255,0477,56
Euro Trend Yat. Ort.0,887,3238,59
Euro Yat. Ort.0,905,8843,63
Euro Yatırım Holding1,53-1,29178,18
Fenerbahçe Futbol10,3810,9050,00
Finans Portföy Altın BYF24,51-2,5124,61
Finans Portföy Gümüş BYF23,42-5,9435,06
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,15-4,5518,42
F-M İzmit Piston18,045,4417,36
Fonet Bilgi Teknolojileri3,14-2,48104,03
Ford Otosan60,453,3327,24
Formet Çelik Kapı6,15-2,38384,25
Frigo Pak Gıda8,403,32394,12
Galatasaray Sportif1,767,3241,94
Garanti Bankası9,645,2421,11
Garanti Faktoring3,307,8466,67
Garanti Yat. Ort.1,051,9443,37
Gedik Y. Men. Değ.4,082,7733,62
Gedik Yatırım Holding3,690,2757,02
Gediz Ambalaj5,826,5943,91
Gentaş1,456,625,64
Gersan Elektrik2,429,01-0,83
Global Men. Değ.0,82-1,2074,47
Global Yat. Holding3,824,3727,76
Good-Year2,875,51-13,51
Göltaş Çimento12,456,321,68
Gözde Girişim3,306,4523,60
GSD Denizcilik1,602,5639,13
GSD Holding0,9511,7618,75
Gübre Fabrik.4,526,3552,70
Güler Yat. Holding1,331,5324,30
Güneş Sigorta1,546,949,83
Halk GMYO0,987,6952,34
Halk Sigorta1,022,0015,58
Hatay Tekstil4,207,6921,80
Hedef Girişim1,635,8440,52
Hektaş15,30-2,7365,05
HUB Girişim2,8410,9451,06
Hürriyet Gzt.0,795,33-15,05
ICBC Turkey Bank3,765,92-23,73
İdealist Danışmanlık4,4514,53-23,86
İdealist GMYO2,8412,7074,23
İhlas Ev Aletleri1,478,89350,06
İhlas Gayrimenkul0,903,45-4,21
İhlas Gazetecilik2,304,55277,05
İhlas Holding0,512,0059,38
İhlas Yayın Holding0,610,0084,85
İndeks Bilgisayar7,706,2138,27
Info Yatırım4,579,59343,69
İntema7,135,9418,90
İpek Doğal Enerji6,143,5414,34
İskenderun Demir Çelik6,283,4633,94


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:00
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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