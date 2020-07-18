Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,58
|6,55
|92,47
|Acıpayam Selüloz
|9,93
|7,35
|57,25
|Adel Kalemcilik
|16,58
|6,97
|5,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,29
|10,10
|60,33
|Afyon Çimento
|4,06
|9,14
|78,21
|Ak Enerji
|2,00
|3,09
|83,49
|Akbank
|5,82
|1,22
|-28,24
|Akçansa
|13,63
|2,87
|40,60
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,89
|32,31
|84,36
|Akfen GMYO
|3,84
|2,40
|-5,19
|Akın Tekstil
|14,06
|6,76
|1,96
|Akiş GMYO
|3,48
|11,18
|11,10
|Akmerkez GMYO
|34,70
|-2,86
|54,88
|Aksa
|7,55
|5,74
|7,81
|Aksa Enerji
|5,87
|4,45
|54,47
|Aksigorta
|7,94
|9,97
|46,55
|Aksu Enerji
|11,40
|3,54
|-23,34
|Alarko Carrıer
|81,90
|7,62
|36,50
|Alarko GMYO
|18,89
|10,92
|24,42
|Alarko Holding
|5,65
|4,24
|-5,04
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.235,30
|0,04
|1,18
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.170,10
|0,05
|1,24
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.184,60
|0,04
|1,23
|Albaraka Türk
|1,77
|7,93
|15,69
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,00
|6,10
|66,11
|Alkim Kağıt
|11,74
|8,30
|116,61
|Alkim Kimya
|12,80
|4,92
|106,39
|Altınyağ
|1,28
|4,92
|212,20
|Altınyunus Çeşme
|38,84
|-3,00
|288,79
|Anadolu Cam
|5,42
|3,63
|27,10
|Anadolu Efes
|20,78
|1,44
|-2,34
|Anadolu Grubu Holding
|21,24
|3,51
|20,75
|Anadolu Hayat Emek.
|8,97
|8,73
|47,41
|Anadolu Isuzu
|17,75
|29,28
|45,85
|Anadolu Sigorta
|6,47
|2,21
|55,77
|Anel Elektrik
|5,23
|9,87
|62,93
|Arçelik
|21,28
|7,75
|2,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,90
|2,79
|Arena Bilgisayar
|17,18
|3,49
|135,83
|Armada Bilgisayar
|23,94
|3,55
|46,06
|Arsan Tekstil
|5,41
|5,25
|51,12
|Artı Yatırım Holding
|1,95
|-2,01
|140,74
|Aselsan
|32,56
|2,76
|55,95
|Ata GMYO
|3,58
|2,87
|-20,97
|Atakule GMYO
|2,53
|16,59
|31,77
|Atlantis Yatırım Holding
|2,05
|2,50
|105,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|5,26
|25,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,28
|2,83
|13,98
|Avrasya GMYO
|2,58
|3,61
|70,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,08
|4,00
|14,29
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,40
|0,03
|12,71
|Avrupa Yatırım Holding
|1,77
|7,27
|14,94
|Ayen Enerji
|6,00
|-6,25
|72,91
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|4,93
|23,25
|125,11
|Aygaz
|11,70
|2,72
|-3,67
|Bagfaş
|18,06
|9,12
|7,37
|Bak Ambalaj
|9,68
|9,01
|31,70
|Balatacılar Balatacılık
|2,10
|3,96
|69,35
|Bantaş Ambalaj
|4,14
|9,23
|64,29
|Banvit
|24,82
|1,80
|33,66
|Baştaş Başkent Çimento
|4,37
|2,82
|68,73
|Batı Çimento
|3,90
|15,73
|17,82
|Batısöke Çimento
|1,82
|13,75
|38,93
|Bayrak Taban Sanayi
|7,30
|-1,08
|Bera Holding
|7,21
|35,53
|87,27
|Berkosan Yalıtım
|4,42
|6,51
|61,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,65
|-16,93
|8,16
|Beyaz Filo
|3,96
|4,21
|26,52
|Bilici Yatırım
|8,24
|5,64
|91,64
|Bim Mağazalar
|70,85
|3,96
|53,32
|Birko Mensucat
|0,47
|0,00
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,87
|17,61
|64,04
|Bizim Mağazaları
|20,08
|3,24
|79,77
|Bomonti Elektrik
|5,84
|3,73
|356,25
|Borusan Mannesmann
|12,94
|9,94
|13,01
|Borusan Yat. Paz.
|81,15
|2,98
|35,45
|Bosch Fren Sistemleri
|551,40
|46,34
|91,61
|Bossa
|10,02
|5,70
|24,32
|Brisa
|12,63
|2,68
|34,66
|Burçelik
|13,33
|21,40
|129,43
|Burçelik Vana
|36,54
|27,67
|276,31
|Bursa Çimento
|4,75
|7,71
|18,65
|Carrefoursa
|7,40
|2,49
|57,11
|Casa Emtia Petrol
|21,30
|3,90
|126,84
|Ceo Event Medya
|4,48
|10,07
|22,33
|Coca Cola İçecek
|46,54
|4,40
|22,93
|Cosmos Yat. Holding
|2,82
|1,81
|38,24
|Credıtwest Faktorıng
|4,25
|-6,18
|47,57
|Çelebi
|79,20
|4,21
|-22,43
|Çelik Halat
|14,70
|36,24
|126,15
|Çemaş Döküm
|1,72
|8,18
|37,22
|Çemtaş
|9,02
|9,33
|10,96
|Çimbeton
|65,60
|11,28
|58,99
|Çimentaş
|25,32
|10,28
|68,80
|Çimsa
|10,95
|4,89
|20,59
|Çuhadaroğlu Metal
|4,20
|13,51
|31,66
|Dagi Giyim
|6,79
|7,44
|171,60
|Dagi Yatırım Holding
|8,07
|10,55
|257,08
|Dardanel
|11,55
|0,43
|204,75
|Datagate Bilgisayar
|9,96
|10,91
|27,53
|Demısaş Döküm
|6,16
|3,53
|77,01
|Denge Holding
|1,94
|16,17
|41,61
|Deniz GMYO
|5,88
|9,09
|16,44
|Denizli Cam
|8,16
|1,12
|-2,16
|Derimod
|6,90
|3,29
|-3,36
|Derlüks Deri
|7,29
|12,67
|80,19
|Desa Deri
|5,60
|13,13
|23,35
|Despec Bilgisayar
|8,20
|9,92
|93,40
|Deva Holding
|20,22
|5,31
|126,49
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,27
|4,10
|62,82
|Ditaş Doğan
|32,68
|31,88
|243,45
|DO-CO
|349,30
|6,82
|-38,07
|Doğan Burda
|22,26
|37,75
|266,72
|Doğan Holding
|2,22
|0,91
|23,64
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,86
|17,21
|73,33
|Doğusan
|3,09
|3,00
|48,56
|Doğuş GMYO
|6,18
|10,36
|36,42
|Doğuş Otomotiv
|16,95
|12,40
|78,05
|Döktaş Dökümcülük
|25,78
|6,97
|-18,54
|Duran Doğan Basım
|18,75
|15,53
|33,55
|Dyo Boya
|6,76
|4,97
|37,96
|Eczacıbaşı İlaç
|6,39
|2,57
|75,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,09
|3,50
|56,66
|Edip Gayrimenkul
|2,81
|21,65
|102,16
|Ege Endüstri
|690,00
|7,91
|22,65
|Ege Gübre
|94,30
|12,53
|89,36
|Ege Profil
|14,65
|1,45
|22,39
|Ege Seramik
|5,67
|11,39
|54,14
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,17
|-6,40
|265,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,10
|-3,51
|182,05
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,78
|-2,50
|290,00
|Egeplast
|16,00
|-3,61
|28,00
|Ekiz Kimya
|8,69
|-15,05
|1324,59
|Emek Elektrik
|2,79
|2,20
|75,47
|Eminiş Ambalaj
|3,92
|7,40
|157,89
|Emlak Konut GMYO
|2,29
|6,02
|56,85
|Enerjisa Enerji
|8,76
|1,74
|30,05
|Enka İnşaat
|6,31
|5,70
|13,04
|Erbosan
|23,78
|11,43
|-4,80
|Ereğli Demir Çelik
|8,70
|3,82
|-1,23
|Ersu Gıda
|4,43
|4,73
|114,01
|Escort Teknoloji
|3,78
|4,42
|171,94
|Etiler Gıda
|3,11
|11,07
|26,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,15
|11,98
|34,06
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,88
|8,67
|57,48
|Euro Yat. Ort.
|1,79
|3,47
|59,01
|Euro Yatırım Holding
|1,91
|10,40
|27,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,20
|-0,81
|-15,69
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,39
|6,30
|-3,94
|F-M İzmit Piston
|73,25
|35,90
|54,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,28
|8,46
|46,68
|Ford Otosan
|79,50
|8,90
|20,25
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|3,45
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|21,08
|17,11
|62,65
|Galatasaray Sportif
|2,55
|-4,14
|25,62
|Garanti Bankası
|7,93
|1,54
|-28,82
|Garanti Faktoring
|5,52
|10,62
|42,64
|Garanti Yat. Ort.
|2,16
|10,77
|100,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,18
|0,66
|191,90
|Gedik Yatırım Holding
|22,28
|2,01
|189,73
|Gediz Ambalaj
|11,85
|10,23
|75,30
|Gentaş
|3,00
|7,53
|45,49
|Gersan Elektrik
|7,15
|41,03
|124,14
|Global Men. Değ.
|5,24
|10,78
|178,72
|Global Yat. Holding
|4,43
|8,58
|-9,03
|Good-Year
|5,77
|7,85
|42,47
|Göltaş Çimento
|21,50
|14,61
|20,85
|Gözde Girişim
|5,39
|14,68
|4,86
|GSD Denizcilik
|4,14
|6,15
|61,72
|GSD Holding
|2,20
|6,28
|47,65
|Gübre Fabrik.
|28,20
|5,94
|211,95
|Güler Yat. Holding
|13,31
|-8,77
|555,67
|Güneş Sigorta
|4,97
|19,76
|127,98
|Halk GMYO
|2,53
|13,45
|107,83
|Halk Sigorta
|3,38
|7,49
|101,95
|Hatay Tekstil
|9,95
|7,57
|47,76
|Hedef Girişim
|3,18
|10,80
|21,84
|Hektaş
|14,00
|2,94
|74,56
|HUB Girişim
|19,95
|1,27
|112,49
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|10,00
|35,09
|ICBC Turkey Bank
|5,66
|5,20
|7,40
|İdealist Danışmanlık
|3,85
|-0,26
|15,96
|İdealist GMYO
|4,17
|2,46
|36,27
|İhlas Ev Aletleri
|2,31
|7,44
|-26,20
|İhlas Gayrimenkul
|1,81
|9,70
|50,83
|İhlas Gazetecilik
|3,92
|0,77
|-42,44
|İhlas Holding
|0,90
|7,14
|-1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|4,42
|15,69
|İndeks Bilgisayar
|11,64
|10,44
|24,10
|Info Yatırım
|6,12
|20,00
|25,86
|İntema
|12,90
|4,37
|39,31
|İpek Doğal Enerji
|15,30
|9,68
|98,19
|İskenderun Demir Çelik
|7,35
|4,77
|-5,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)