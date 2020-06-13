Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,22
|-6,40
|73,12
|Acıpayam Selüloz
|9,52
|-2,06
|49,45
|Adel Kalemcilik
|13,39
|2,29
|-14,71
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,65
|1,85
|15,52
|Afyon Çimento
|2,91
|1,04
|27,73
|Ak Enerji
|1,25
|-0,79
|14,68
|Akbank
|5,81
|-1,86
|-28,36
|Akçansa
|12,36
|22,86
|27,50
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,35
|9,81
|11,37
|Akfen GMYO
|3,54
|8,26
|-12,59
|Akın Tekstil
|14,55
|-3,13
|5,51
|Akiş GMYO
|3,62
|-2,43
|-10,40
|Akmerkez GMYO
|26,50
|-1,71
|18,28
|Aksa
|7,45
|9,88
|6,38
|Aksa Enerji
|4,79
|0,63
|26,05
|Aksigorta
|6,57
|-2,23
|21,27
|Aksu Enerji
|9,74
|-2,50
|-34,50
|Alarko Carrıer
|70,00
|2,94
|16,67
|Alarko GMYO
|14,71
|-2,58
|-3,11
|Alarko Holding
|5,33
|-0,19
|-10,42
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.232,00
|0,02
|0,91
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.166,80
|0,02
|0,95
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.181,30
|0,02
|0,95
|Albaraka Türk
|1,47
|1,38
|-3,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,66
|-2,71
|54,98
|Alkim Kağıt
|10,94
|8,21
|101,85
|Alkim Kimya
|12,87
|2,55
|107,51
|Altınyağ
|1,41
|4,44
|243,90
|Altınyunus Çeşme
|37,44
|19,24
|274,77
|Anadolu Cam
|4,30
|-0,69
|0,84
|Anadolu Efes
|19,38
|-2,66
|-16,03
|Anadolu Grubu Holding
|19,90
|7,74
|13,13
|Anadolu Hayat Emek.
|6,69
|-0,74
|9,94
|Anadolu Isuzu
|12,82
|7,19
|5,34
|Anadolu Sigorta
|6,22
|5,42
|49,75
|Anel Elektrik
|4,02
|0,75
|25,23
|Arçelik
|16,93
|1,44
|-18,76
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,88
|9,63
|Arena Bilgisayar
|14,83
|-2,82
|103,57
|Armada Bilgisayar
|22,48
|0,45
|37,16
|Arsan Tekstil
|4,75
|-5,19
|32,68
|Artı Yatırım Holding
|2,03
|-11,74
|150,62
|Aselsan
|32,20
|1,00
|53,77
|Ata GMYO
|3,42
|0,00
|-24,50
|Atakule GMYO
|1,83
|2,81
|-4,69
|Atlantis Yatırım Holding
|1,83
|3,98
|83,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|0,00
|0,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,86
|-0,39
|-4,07
|Avrasya GMYO
|2,21
|4,74
|46,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,94
|0,00
|6,59
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,00
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,62
|-7,43
|5,19
|Ayen Enerji
|3,53
|1,44
|1,73
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,05
|3,39
|39,27
|Aygaz
|11,34
|-0,35
|-6,64
|Bagfaş
|17,42
|2,17
|3,57
|Bak Ambalaj
|8,47
|3,67
|15,24
|Balatacılar Balatacılık
|2,25
|-4,66
|81,45
|Bantaş Ambalaj
|3,98
|13,71
|57,94
|Banvit
|24,00
|0,00
|29,24
|Baştaş Başkent Çimento
|3,48
|0,00
|34,36
|Batı Çimento
|3,22
|1,58
|-2,72
|Batısöke Çimento
|1,41
|6,02
|7,63
|Bayrak Taban Sanayi
|6,34
|60,10
|Bera Holding
|4,61
|6,22
|19,74
|Berkosan Yalıtım
|3,85
|3,49
|40,51
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,62
|4,38
|6,94
|Beyaz Filo
|3,94
|2,34
|24,68
|Bilici Yatırım
|7,47
|-0,53
|70,94
|Bim Mağazalar
|63,65
|-4,14
|37,74
|Birko Mensucat
|0,52
|13,04
|67,74
|Birlik Mensucat
|1,50
|-1,32
|31,58
|Bizim Mağazaları
|18,30
|22,82
|63,83
|Bomonti Elektrik
|4,59
|-0,65
|258,59
|Borusan Mannesmann
|10,41
|-2,35
|-9,08
|Borusan Yat. Paz.
|67,85
|-3,49
|13,25
|Bosch Fren Sistemleri
|298,00
|4,20
|3,55
|Bossa
|9,79
|1,77
|21,46
|Brisa
|12,10
|9,01
|29,01
|Burçelik
|8,42
|-1,41
|44,92
|Burçelik Vana
|18,03
|-8,48
|85,68
|Bursa Çimento
|4,18
|-0,24
|4,41
|Carrefoursa
|7,22
|1,40
|53,29
|Casa Emtia Petrol
|22,48
|-2,60
|139,40
|Ceo Event Medya
|3,51
|-1,68
|-4,16
|Coca Cola İçecek
|41,08
|-0,39
|8,51
|Cosmos Yat. Holding
|2,96
|-2,95
|45,10
|Credıtwest Faktorıng
|3,99
|2,84
|38,54
|Çelebi
|78,80
|-9,48
|-22,82
|Çelik Halat
|11,01
|11,21
|69,38
|Çemaş Döküm
|1,25
|1,63
|-0,28
|Çemtaş
|8,22
|5,52
|1,12
|Çimbeton
|61,95
|-6,56
|50,15
|Çimentaş
|24,00
|-4,00
|60,00
|Çimsa
|9,24
|4,41
|1,76
|Çuhadaroğlu Metal
|3,40
|0,89
|6,58
|Dagi Giyim
|4,35
|12,11
|74,00
|Dagi Yatırım Holding
|11,61
|57,53
|413,72
|Dardanel
|11,70
|-2,50
|208,71
|Datagate Bilgisayar
|8,77
|-2,23
|12,29
|Demısaş Döküm
|3,88
|2,65
|11,49
|Denge Holding
|1,49
|0,00
|8,76
|Deniz GMYO
|4,95
|6,45
|-1,98
|Denizli Cam
|7,67
|-1,03
|-8,03
|Derimod
|6,77
|-2,31
|-5,18
|Derlüks Deri
|5,66
|10,12
|39,90
|Desa Deri
|4,55
|-4,21
|0,22
|Despec Bilgisayar
|6,87
|4,25
|62,03
|Deva Holding
|18,10
|-1,36
|102,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,24
|-3,88
|58,97
|Ditaş Doğan
|15,80
|-4,13
|66,05
|DO-CO
|380,30
|-1,91
|-32,57
|Doğan Burda
|13,74
|7,51
|126,36
|Doğan Holding
|1,99
|1,02
|10,83
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,02
|0,50
|22,42
|Doğusan
|2,35
|0,86
|12,98
|Doğuş GMYO
|5,58
|2,57
|23,18
|Doğuş Otomotiv
|12,44
|11,27
|30,67
|Döktaş Dökümcülük
|24,96
|-2,50
|-21,13
|Duran Doğan Basım
|16,17
|0,56
|15,17
|Dyo Boya
|5,78
|-1,37
|17,96
|Eczacıbaşı İlaç
|5,85
|3,36
|60,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,21
|6,70
|37,14
|Edip Gayrimenkul
|2,20
|9,45
|58,27
|Ege Endüstri
|585,00
|2,09
|3,99
|Ege Gübre
|80,00
|-7,51
|60,64
|Ege Profil
|15,43
|3,56
|28,91
|Ege Seramik
|4,92
|2,07
|32,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,63
|30,40
|409,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,45
|30,63
|271,79
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,96
|29,73
|380,00
|Egeplast
|17,10
|0,29
|36,80
|Ekiz Kimya
|10,73
|60,39
|1659,02
|Emek Elektrik
|2,23
|-1,33
|40,25
|Eminiş Ambalaj
|3,95
|2,07
|159,87
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|17,68
|32,19
|Enerjisa Enerji
|8,30
|-0,60
|23,22
|Enka İnşaat
|5,57
|1,09
|-0,21
|Erbosan
|21,50
|0,00
|-13,93
|Ereğli Demir Çelik
|8,50
|-1,96
|-5,97
|Ersu Gıda
|4,52
|-5,24
|118,36
|Escort Teknoloji
|3,82
|0,26
|174,82
|Etiler Gıda
|2,95
|-1,34
|20,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,93
|2,66
|15,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,66
|11,41
|32,80
|Euro Yat. Ort.
|1,66
|6,41
|40,68
|Euro Yatırım Holding
|1,78
|2,89
|18,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,84
|-0,70
|-11,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,11
|0,00
|-10,07
|F-M İzmit Piston
|49,58
|-0,80
|4,68
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,65
|-4,05
|38,49
|Ford Otosan
|71,00
|5,50
|7,39
|Formet Çelik Kapı
|3,35
|-27,80
|11,67
|Frigo Pak Gıda
|16,99
|-4,28
|31,10
|Galatasaray Sportif
|3,65
|4,58
|79,80
|Garanti Bankası
|8,14
|-1,81
|-26,93
|Garanti Faktoring
|4,76
|-0,21
|23,00
|Garanti Yat. Ort.
|1,82
|-1,62
|68,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,52
|-7,66
|202,71
|Gedik Yatırım Holding
|23,96
|-8,55
|211,57
|Gediz Ambalaj
|10,32
|5,41
|52,66
|Gentaş
|2,48
|-2,36
|13,24
|Gersan Elektrik
|4,42
|-4,54
|38,56
|Global Men. Değ.
|4,54
|-12,02
|141,49
|Global Yat. Holding
|3,75
|5,93
|-23,00
|Good-Year
|5,23
|7,39
|29,14
|Göltaş Çimento
|16,80
|2,07
|-5,56
|Gözde Girişim
|4,65
|3,79
|-9,53
|GSD Denizcilik
|4,55
|-3,40
|77,73
|GSD Holding
|1,78
|-1,11
|19,46
|Gübre Fabrik.
|24,84
|0,08
|174,78
|Güler Yat. Holding
|12,98
|60,64
|539,41
|Güneş Sigorta
|4,17
|18,47
|91,28
|Halk GMYO
|1,95
|0,00
|59,84
|Halk Sigorta
|4,26
|9,23
|115,15
|Hatay Tekstil
|9,40
|-4,08
|36,83
|Hedef Girişim
|2,71
|2,26
|3,83
|Hektaş
|14,42
|-2,83
|79,80
|HUB Girişim
|20,60
|-6,96
|119,41
|Hürriyet Gzt.
|1,51
|-7,36
|32,46
|ICBC Turkey Bank
|5,12
|7,11
|-2,85
|İdealist Danışmanlık
|3,29
|-3,24
|-0,90
|İdealist GMYO
|4,20
|-7,89
|37,25
|İhlas Ev Aletleri
|1,99
|13,07
|-36,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,56
|19,08
|30,00
|İhlas Gazetecilik
|4,52
|21,51
|-33,63
|İhlas Holding
|0,77
|5,48
|-15,38
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|5,45
|13,73
|İndeks Bilgisayar
|10,85
|-5,24
|11,86
|Info Yatırım
|4,49
|-0,27
|-7,66
|İntema
|11,15
|5,39
|20,41
|İpek Doğal Enerji
|13,87
|-4,74
|79,66
|İskenderun Demir Çelik
|6,97
|0,29
|-12,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)