Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,43
|-7,60
|30,65
|Acıpayam Selüloz
|7,58
|-0,92
|19,00
|Adana Çimento (A)
|9,85
|2,18
|1,44
|Adana Çimento (B)
|7,00
|2,04
|-1,82
|Adana Çimento (C)
|2,00
|-3,38
|-10,31
|Adel Kalemcilik
|11,86
|-5,35
|-24,46
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,46
|0,00
|2,22
|Afyon Çimento
|2,85
|6,34
|25,09
|Ak Enerji
|1,01
|-0,98
|-7,34
|Akbank
|5,56
|-5,60
|-31,44
|Akçansa
|7,65
|-8,82
|-21,09
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,78
|4,09
|-15,64
|Akfen GMYO
|2,91
|-1,69
|-28,15
|Akın Tekstil
|13,38
|8,78
|-2,97
|Akiş GMYO
|3,27
|0,93
|-19,06
|Akmerkez GMYO
|28,40
|13,60
|26,76
|Aksa
|6,15
|-2,84
|-12,18
|Aksa Enerji
|4,02
|5,51
|5,79
|Aksigorta
|5,85
|-1,68
|7,98
|Aksu Enerji
|9,56
|-3,14
|-35,71
|Alarko Carrıer
|52,80
|1,34
|-12,00
|Alarko GMYO
|14,35
|-0,21
|-5,48
|Alarko Holding
|4,54
|0,22
|-23,70
|Albaraka PY Batışehir GMYF
|1.231,80
|0,00
|0,89
|Albaraka PY Dükkan GMYF
|1.166,60
|0,00
|0,93
|Albaraka PY One Tower GMYF
|1.181,10
|0,00
|0,93
|Albaraka Türk
|1,28
|0,79
|-16,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,70
|-2,25
|55,32
|Alkim Kağıt
|9,44
|40,06
|74,18
|Alkim Kimya
|13,18
|37,39
|112,51
|Altınyağ
|1,34
|55,81
|226,83
|Altınyunus Çeşme
|25,80
|-6,18
|158,26
|Anadolu Cam
|4,05
|-1,46
|-7,11
|Anadolu Efes
|17,04
|-7,29
|-26,17
|Anadolu Grubu Holding
|15,90
|-4,22
|-9,61
|Anadolu Hayat Emek.
|6,41
|-0,77
|5,34
|Anadolu Isuzu
|11,26
|-4,09
|-7,48
|Anadolu Sigorta
|4,99
|-1,38
|20,14
|Anel Elektrik
|3,61
|0,84
|12,46
|Arçelik
|15,40
|-6,10
|-26,10
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,08
|22,15
|Arena Bilgisayar
|15,58
|11,21
|113,86
|Armada Bilgisayar
|22,20
|-3,39
|35,45
|Arsan Tekstil
|3,98
|-1,49
|11,17
|Artı Yatırım Holding
|2,66
|33,00
|228,40
|Aselsan
|26,50
|-2,36
|26,55
|Aslan Çimento
|37,00
|-0,64
|-7,41
|Ata GMYO
|3,55
|-1,93
|-21,63
|Atakule GMYO
|1,55
|-2,52
|-19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|1,48
|0,68
|48,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|2,17
|-2,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,80
|-4,48
|-4,52
|Avrasya GMYO
|1,75
|6,06
|15,89
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,18
|3,81
|19,78
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,30
|-0,06
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,46
|7,35
|-5,19
|Ayen Enerji
|3,17
|0,00
|-8,65
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|2,40
|9,09
|9,59
|Aygaz
|10,05
|-2,52
|-17,26
|Bagfaş
|16,17
|-2,88
|-3,86
|Bak Ambalaj
|8,50
|4,04
|15,65
|Balatacılar Balatacılık
|2,22
|-9,02
|79,03
|Bantaş Ambalaj
|3,04
|2,36
|20,63
|Banvit
|26,00
|-1,37
|40,01
|Baştaş Başkent Çimento
|2,84
|-0,70
|9,65
|Batı Çimento
|2,75
|-4,18
|-16,92
|Batısöke Çimento
|1,16
|-1,69
|-11,45
|Bera Holding
|3,76
|-2,59
|-2,34
|Berkosan Yalıtım
|3,40
|-5,03
|24,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,11
|-1,40
|-13,88
|Beyaz Filo
|3,63
|0,83
|14,87
|Bilici Yatırım
|7,00
|0,00
|60,18
|Bim Mağazalar
|51,00
|-7,86
|9,30
|Birko Mensucat
|0,45
|32,35
|45,16
|Birlik Mensucat
|1,48
|-0,67
|29,82
|Bizim Mağazaları
|12,70
|-1,55
|13,70
|Bolu Çimento
|4,61
|3,36
|-1,91
|Bomonti Elektrik
|4,67
|44,14
|264,84
|Borusan Mannesmann
|9,05
|-5,63
|-20,96
|Borusan Yat. Paz.
|58,90
|-6,14
|-1,69
|Bosch Fren Sistemleri
|265,40
|-2,64
|-7,78
|Bossa
|9,08
|0,33
|12,66
|Brisa
|8,70
|-8,03
|-7,24
|Burçelik
|7,24
|-2,82
|24,61
|Burçelik Vana
|18,12
|-6,60
|86,61
|Bursa Çimento
|3,85
|-1,79
|-3,83
|Carrefoursa
|7,47
|-5,56
|58,60
|Casa Emtia Petrol
|16,48
|12,34
|75,51
|Ceo Event Medya
|3,69
|14,60
|0,76
|Coca Cola İçecek
|36,30
|-1,41
|-6,20
|Cosmos Yat. Holding
|3,22
|14,18
|57,84
|Credıtwest Faktorıng
|2,35
|3,98
|-18,40
|Çelebi
|89,15
|-1,82
|-12,68
|Çelik Halat
|9,48
|-2,37
|45,85
|Çemaş Döküm
|1,04
|-1,89
|-17,03
|Çemtaş
|6,84
|-3,66
|-15,86
|Çimbeton
|48,90
|4,58
|18,52
|Çimentaş
|20,94
|21,96
|39,60
|Çimsa
|7,55
|-2,83
|-16,85
|Çuhadaroğlu Metal
|2,88
|3,60
|-9,72
|Dagi Giyim
|2,70
|6,30
|8,00
|Dagi Yatırım Holding
|3,40
|7,26
|50,44
|Dardanel
|7,75
|9,00
|104,49
|Datagate Bilgisayar
|8,19
|-10,00
|4,87
|Demısaş Döküm
|3,88
|2,11
|11,49
|Denge Holding
|1,41
|6,82
|2,92
|Deniz GMYO
|4,09
|2,25
|-19,01
|Denizli Cam
|7,36
|-0,94
|-11,75
|Derimod
|6,76
|-3,43
|-5,32
|Derlüks Deri
|3,95
|9,12
|-3,19
|Desa Deri
|4,34
|-1,59
|-4,41
|Despec Bilgisayar
|5,38
|-3,41
|26,89
|Deva Holding
|14,40
|-11,11
|61,29
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,01
|24,69
|29,49
|Ditaş Doğan
|16,34
|2,12
|71,73
|DO-CO
|332,70
|-6,47
|-41,01
|Doğan Burda
|9,49
|20,13
|56,34
|Doğan Holding
|1,88
|4,44
|4,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,79
|8,48
|8,48
|Doğusan
|2,06
|-0,48
|-0,96
|Doğuş GMYO
|5,02
|-2,14
|10,82
|Doğuş Otomotiv
|9,17
|-13,16
|-3,68
|Döktaş Dökümcülük
|25,24
|-4,39
|-20,24
|Duran Doğan Basım
|17,80
|-2,52
|26,78
|Dyo Boya
|4,63
|-7,21
|-5,51
|Eczacıbaşı İlaç
|4,49
|-6,07
|22,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,62
|-3,80
|-0,13
|Edip Gayrimenkul
|1,88
|2,17
|35,25
|Ege Endüstri
|526,70
|-4,39
|-6,38
|Ege Gübre
|52,55
|-2,23
|5,52
|Ege Profil
|12,50
|3,73
|4,43
|Ege Seramik
|3,96
|0,51
|6,74
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,13
|56,94
|253,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,06
|55,88
|171,79
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,68
|54,55
|240,00
|Egeplast
|13,20
|-6,25
|5,60
|Ekiz Kimya
|15,69
|60,76
|2472,13
|Emek Elektrik
|1,79
|-3,76
|12,58
|Eminiş Ambalaj
|2,55
|4,08
|67,76
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|-2,40
|-16,44
|Enerjisa Enerji
|7,46
|-3,12
|10,75
|Enka İnşaat
|6,21
|2,64
|-0,67
|Erbosan
|18,13
|-5,18
|-27,42
|Ereğli Demir Çelik
|8,05
|-0,49
|-10,95
|Ersu Gıda
|5,25
|-10,87
|153,62
|Escort Teknoloji
|4,00
|3,63
|187,77
|Etiler Gıda
|2,92
|-2,99
|19,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,80
|-4,76
|7,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,48
|3,50
|18,40
|Euro Yat. Ort.
|1,68
|-2,33
|42,37
|Euro Yatırım Holding
|1,42
|-0,70
|-5,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,32
|0,29
|-28,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,56
|-1,11
|-22,10
|F-M İzmit Piston
|50,10
|0,32
|5,78
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,02
|4,16
|30,30
|Ford Otosan
|54,85
|-13,35
|-17,04
|Formet Çelik Kapı
|4,25
|16,44
|41,67
|Frigo Pak Gıda
|13,36
|3,57
|3,09
|Galatasaray Sportif
|2,54
|-1,55
|25,12
|Garanti Bankası
|7,86
|-5,76
|-29,44
|Garanti Faktoring
|4,27
|-2,73
|10,34
|Garanti Yat. Ort.
|1,45
|0,69
|34,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,40
|10,27
|264,29
|Gedik Yatırım Holding
|26,66
|44,26
|246,68
|Gediz Ambalaj
|8,27
|4,55
|22,34
|Gentaş
|2,04
|-5,99
|-6,85
|Gersan Elektrik
|3,35
|6,01
|5,02
|Global Men. Değ.
|3,08
|43,93
|63,83
|Global Yat. Holding
|3,13
|-4,28
|-35,73
|Good-Year
|4,40
|-9,65
|8,64
|Göltaş Çimento
|14,65
|-6,21
|-17,65
|Gözde Girişim
|3,77
|-2,84
|-26,65
|GSD Denizcilik
|2,46
|-1,99
|-3,91
|GSD Holding
|1,60
|8,11
|7,38
|Gübre Fabrik.
|15,92
|-0,50
|76,11
|Güler Yat. Holding
|16,73
|60,87
|724,14
|Güneş Sigorta
|3,05
|2,01
|39,91
|Halk GMYO
|1,42
|0,71
|16,39
|Halk Sigorta
|3,99
|-12,11
|101,52
|Hatay Tekstil
|9,20
|4,31
|33,92
|Hedef Girişim
|2,39
|5,75
|-8,43
|Hektaş
|12,80
|-5,88
|59,60
|HUB Girişim
|21,88
|0,64
|133,05
|Hürriyet Gzt.
|1,42
|12,70
|24,56
|ICBC Turkey Bank
|4,21
|-3,00
|-20,11
|İdealist Danışmanlık
|3,23
|3,86
|-2,71
|İdealist GMYO
|3,27
|0,31
|6,86
|İhlas Ev Aletleri
|1,74
|0,58
|-44,41
|İhlas Gayrimenkul
|1,10
|2,80
|-8,33
|İhlas Gazetecilik
|3,75
|-3,10
|-44,93
|İhlas Holding
|0,66
|1,54
|-27,47
|İhlas Yayın Holding
|0,96
|11,63
|-5,88
|İndeks Bilgisayar
|8,88
|-8,36
|-8,45
|Info Yatırım
|5,77
|-0,86
|-35,17
|İntema
|9,09
|3,18
|-1,84
|İpek Doğal Enerji
|12,93
|5,12
|67,49
|İskenderun Demir Çelik
|6,90
|0,44
|-13,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)