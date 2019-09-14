Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,037019 0,90 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF 0,062949 0,88 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055083 0,87 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF 0,036613 0,81 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.K.D.B.A. EYF 0,037207 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,013495 1,57 Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,015385 1,08 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037598 3,61 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059624 3,32 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C.Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032143 3,14 Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF 0,022163 2,73 AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,036014 2,51 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF 0,024843 2,02 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,075200 1,96 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,110679 1,93 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,061111 1,90 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF 0,027498 1,87 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,023919 2,66 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,016757 2,43 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,011056 2,42 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,016354 2,01 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF 0,023347 1,23 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,042654 0,36 Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,021491 0,36 Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF 0,063318 0,36 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,023834 0,36 BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,043597 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,034566 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012218 -0,40 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017073 -0,22 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015919 -0,03 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016008 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031081 -1,46 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,027255 -1,43 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018038 -1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029907 -1,33 Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,030891 -1,32





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(Sürecek)

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