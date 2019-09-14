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Yatırımcı rehberi (7)

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:01
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,0370190,90
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.Gr. EYF0,0629490,88
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0550830,87
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.EYF0,0366130,81
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.K.D.B.A. EYF0,0372070,77
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0134951,57
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0153851,08
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0375983,61
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0596243,32
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C.Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0321433,14
Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF0,0221632,73
AvivaSA Em. ve Hay. Tem.Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0360142,51
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd.His. Sen. EYF0,0248432,02
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF0,0752001,96
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1106791,93
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0611111,90
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ.Gr. EYF0,0274981,87
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0239192,66
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0167572,43
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0110562,42
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0163542,01
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF0,0233471,23
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0426540,36
Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0214910,36
Allianz Yaşam ve Em. ParaPiyasası EYF0,0633180,36
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0238340,36
BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0435970,36
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,034566-0,40
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012218-0,40
NN Hay. Em. Katkı EYF0,017073-0,22
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,015919-0,03
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,016008-0,02
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,031081-1,46
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,027255-1,43
NN Hay. Em. Altın EYF0,018038-1,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029907-1,33
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,030891-1,32




Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:01
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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