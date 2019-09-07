Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,034704 3,59 BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF 0,054232 1,96 BNP Paribas Cardif Em. B.A.Gr. EYF 0,028866 1,87 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF 0,017943 1,82 Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF 0,026380 1,81 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF 0,015220 1,77 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF 0,041800 4,61 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057707 4,57 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF 0,067703 4,43 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF 0,066941 4,42 Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF 0,118815 4,38 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015979 4,14 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016012 4,10 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017110 3,93 Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF 0,015534 3,55 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015924 3,52 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF 0,010795 3,11 Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,016360 3,02 Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF 0,016031 2,97 Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF 0,023300 2,88 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF 0,023063 1,51 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF 0,043442 0,45 Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,027238 0,28 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF 0,042499 0,28 Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF 0,023749 0,27 Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF 0,058655 0,27 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF 0,036689 -2,07 Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,064562 -2,06 Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,045062 -1,87 Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,062014 -1,82 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052287 -1,71 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF 0,013286 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C.Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031164 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012267 -1,66 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,033097 -0,82 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF 0,074787 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF 0,051337 -0,26 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016238 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020506 -2,12 Garanti Em. Hay. Katılım Değ.EYF 0,023157 -0,08 Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF 0,021116 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029528 -2,35 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028862 -2,34 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018285 -2,30 Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF 0,029115 -2,30 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030311 -2,29 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

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