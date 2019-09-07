Yatırımcı rehberi (7)07 Eylül 2019 Cumartesi 11:05
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,034704
|3,59
|BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF
|0,054232
|1,96
|BNP Paribas Cardif Em. B.A.Gr. EYF
|0,028866
|1,87
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF
|0,017943
|1,82
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF
|0,026380
|1,81
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015220
|1,77
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,041800
|4,61
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057707
|4,57
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF
|0,067703
|4,43
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF
|0,066941
|4,42
|Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF
|0,118815
|4,38
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015979
|4,14
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016012
|4,10
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,017110
|3,93
|Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF
|0,015534
|3,55
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015924
|3,52
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,010795
|3,11
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,016360
|3,02
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,016031
|2,97
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,023300
|2,88
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF
|0,023063
|1,51
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF
|0,043442
|0,45
|Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,027238
|0,28
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF
|0,042499
|0,28
|Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,023749
|0,27
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,058655
|0,27
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF
|0,036689
|-2,07
|Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,064562
|-2,06
|Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,045062
|-1,87
|Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF
|0,062014
|-1,82
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052287
|-1,71
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF
|0,013286
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C.Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031164
|-0,43
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012267
|-1,66
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,033097
|-0,82
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF
|0,074787
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF
|0,051337
|-0,26
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,016238
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020506
|-2,12
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ.EYF
|0,023157
|-0,08
|Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF
|0,021116
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,029528
|-2,35
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028862
|-2,34
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018285
|-2,30
|Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF
|0,029115
|-2,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030311
|-2,29
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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