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Yatırımcı rehberi (7)

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0347043,59
BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF0,0542321,96
BNP Paribas Cardif Em. B.A.Gr. EYF0,0288661,87
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF0,0179431,82
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. EYF0,0263801,81
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0152201,77
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0418004,61
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0577074,57
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.EYF0,0677034,43
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen.Gr. EYF0,0669414,42
Anadolu Hayat Em. His. Sen.EYF0,1188154,38
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0159794,14
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0160124,10
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0171103,93
Aegon Emeklilik ve Hay. KatkıEYF0,0155343,55
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0159243,52
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0107953,11
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0163603,02
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0160312,97
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0233002,88
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din.Değ. Gr. EYF0,0230631,51
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
BNP Paribas Cardif Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0434420,45
Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0272380,28
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0424990,28
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0237490,27
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0586550,27
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.EYF0,036689-2,07
Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,064562-2,06
Allianz Yaşam ve Em. İki.K.D.B.A. EYF0,045062-1,87
Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF0,062014-1,82
NN Hay. Em. Değ. EYF0,052287-1,71
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,013286-0,04
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C.Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,031164-0,43
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012267-1,66
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,033097-0,82
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ.EYF0,074787-0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ.EYF0,051337-0,26
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF0,016238-0,12
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020506-2,12
Garanti Em. Hay. Katılım Değ.EYF0,023157-0,08
Bereket Em. ve Hay. Muh.Katılım Değ. EYF0,021116-0,03
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,029528-2,35
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,028862-2,34
NN Hay. Em. Altın EYF0,018285-2,30
Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF0,029115-2,30
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,030311-2,29

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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