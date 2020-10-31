Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,097061
|3,47
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,09372
|3,41
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,120314
|3,23
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052909
|3,21
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013938
|3,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,047006
|3,35
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,040121
|1,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032908
|2,50
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014975
|2,34
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,045466
|1,67
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,122156
|1,39
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,096541
|1,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,02989
|3,89
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026335
|0,57
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,01353
|0,53
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,02639
|0,24
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,028431
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,016351
|3,30
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,053910
|3,30
|HEM Altın Katılım EYF
|0,032761
|3,24
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051917
|3,21
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032402
|3,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068550
|0,20
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025016
|0,20
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065463
|0,20
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,073383
|0,19
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069252
|0,18
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020266
|-1,62
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,050161
|-1,34
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,029891
|-1,34
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,019960
|-1,33
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,067796
|-1,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018934
|-1,98
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016908
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,038971
|-8,31
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,077112
|-6,31
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,077274
|-6,29
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,020467
|-6,28
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,079899
|-6,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023143
|-4,45
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018865
|-4,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,069144
|-4,22
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,063096
|-4,00
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018993
|-3,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030079
|-6,22
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020897
|-6,17
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034874
|-3,64
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049770
|-3,36
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,033446
|-2,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)