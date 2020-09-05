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Ekonomi Yatırımcı rehberi (7)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (7)

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:04:28 -
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,091809 2,45
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048511 2,34
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,091441 2,15
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,131523 2,14
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,065971 2,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015993 0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043760 1,22
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037124 0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,115635 1,82
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014508 1,69
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,165252 1,69
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,091894 1,67
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,099303 1,45
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027179 2,17
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029158 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049329 0,77
HEM Altın Katılım EYF 0,030166 0,75
ZEM Altın Katılım EYF 0,049090 0,73
VEM Altın Katılım EYF 0,051169 0,72
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048206 0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068204 0,23
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069170 0,23
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062438 0,22
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027235 0,22
ZEM Para Piyasası EYF 0,026309 0,21
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018025 -0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034740 -3,44
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074775 -2,77
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,120699 -2,76
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,074795 -2,75
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025284 -2,74
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020233 -1,70
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,066751 -1,44
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,020447 -1,35
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013203 -1,32
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,066315 -1,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013109 -2,66
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043288 -2,47
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030427 -2,47
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027930 -2,13
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,019396 -2,09


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)


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