Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,091809
|2,45
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048511
|2,34
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,091441
|2,15
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,131523
|2,14
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,065971
|2,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015993
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043760
|1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037124
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,115635
|1,82
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014508
|1,69
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,165252
|1,69
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,091894
|1,67
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,099303
|1,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027179
|2,17
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029158
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049329
|0,77
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030166
|0,75
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,049090
|0,73
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051169
|0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048206
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068204
|0,23
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069170
|0,23
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062438
|0,22
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027235
|0,22
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026309
|0,21
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018025
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,034740
|-3,44
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074775
|-2,77
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,120699
|-2,76
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,074795
|-2,75
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025284
|-2,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,020233
|-1,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,066751
|-1,44
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,020447
|-1,35
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013203
|-1,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,066315
|-1,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013109
|-2,66
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043288
|-2,47
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030427
|-2,47
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027930
|-2,13
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,019396
|-2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)