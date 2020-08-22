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Ekonomi Yatırımcı rehberi (7)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (7)

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:06:19 -
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,070099 0,85
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059769 0,78
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,066998 0,76
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,030733 0,76
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,077866 0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018192 0,80
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,01582 0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088063 3,67
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,07815 3,14
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078174 3,12
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,10882 2,81
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056516 2,80
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026537 2,75
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,083204 2,36
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013482 1,91
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068604 1,86
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,052971 1,85
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025602 0,56
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031097 0,47
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017610 0,38
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044306 0,37
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015878 0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068266 0,16
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,072002 0,15
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064789 0,15
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069635 0,15
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068057 0,15
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012627 -0,71
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,043462 -0,65
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,123958 -0,64
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,122692 -0,62
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,127155 -0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042424 -2,68
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036634 -1,32
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,067301 -0,71
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,096260 -0,34
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,022227 -0,28
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF 0,011364 -0,20
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,023339 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026367 -0,61
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029068 -0,42
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026118 -0,36
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013102 -0,21
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,024622 -0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052389 -0,34
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,015842 -0,30
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015000 -0,24
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,046969 -0,23
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029584 -0,23


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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