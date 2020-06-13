Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,06017
|1,25
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,075904
|1,25
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079256
|1,10
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,063135
|0,82
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,045058
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,01739
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,01516
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,03643
|1,39
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,051403
|1,34
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033835
|1,28
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,133163
|0,52
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,02597
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,019041
|2,13
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,027084
|1,61
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,079297
|1,40
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,14282
|1,39
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,019604
|1,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024749
|0,84
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024382
|0,62
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012665
|0,54
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,027803
|0,44
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,024341
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040371
|2,05
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,024854
|2,04
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,040674
|2,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040895
|2,03
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,038724
|2,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067043
|0,14
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063307
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067316
|0,13
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029668
|0,12
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061369
|0,12
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,078995
|-0,09
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,072214
|-0,09
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,077031
|-0,08
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,077044
|-0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036179
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031806
|-1,75
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,024702
|-1,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,040220
|-0,77
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,026785
|-0,52
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,063370
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,061718
|-0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018637
|-0,51
|Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF
|0,017939
|-0,42
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019477
|-0,42
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019310
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018868
|-0,16
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)