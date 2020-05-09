Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,0592
|3,02
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,043875
|2,85
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076559
|2,77
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,073576
|2,77
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,081493
|2,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014896
|1,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,017582
|4,07
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,096554
|3,93
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,138886
|3,71
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,077203
|3,62
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,027024
|3,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026019
|3,60
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012625
|0,87
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024271
|0,55
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,027838
|0,52
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,023121
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041086
|2,60
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025565
|2,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,042486
|2,58
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041911
|2,58
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,040617
|2,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029453
|0,18
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066550
|0,17
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060953
|0,17
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062846
|0,17
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,070553
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010824
|-1,38
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020267
|-1,29
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,075235
|-1,28
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041612
|-1,25
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,029957
|-1,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016575
|-0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022181
|-3,98
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030006
|-3,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,036279
|-3,61
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024518
|-3,37
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,057937
|-3,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017646
|-3,25
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017484
|-3,22
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018743
|-3,19
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,017257
|-2,92
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018497
|-2,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023552
|-3,15
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016368
|-3,15
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034581
|-2,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024295
|-2,37
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,029501
|-1,11
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)