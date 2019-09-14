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Yatırımcı rehberi (6)

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:00
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon0,0530682,10
Aura Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu2,3257681,91
İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu6,1816931,12
İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0405331,06
Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu6,3426871,03
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0234352,69
TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu2,3953602,00
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0304411,15
Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu1,5450640,87
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0568090,76
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,0443774,41
Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu0,0366244,04
Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)0,1140903,75
İş Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF)0,0527563,67
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,0261213,60
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon1,0663525,84
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,3269542,26
İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon1,6310101,85
İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon0,0430961,84
Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon1,7714371,67
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,9808953,07
Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF)1,3643312,20
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)18,6606452,15
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0300372,14
Bizim Portföy Bir. KatılımFonu0,0327791,84
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0206280,34
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6114980,34
Fiba Portföy Para PiyasasıFonu0,0535970,34
Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu0,0569610,33
Ünlü Portföy Para PiyasasıFonu1,0307000,33
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF545,619307-0,46
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,493543-0,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,697267-0,10
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,014271-1,13
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,026214-0,40
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,037884-1,41
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,189052-1,39
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu1,132420-1,21
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,792630-2,84
Bizim Portföy Altın KatılımBYF248,549163-1,44
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039856-1,40
Fiba Portföy Altın Fonu0,023508-1,38
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,027633-1,35

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:00
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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