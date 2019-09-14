Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları Kare Portföy Değişken (Döviz)Fon 0,053068 2,10 Aura Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 2,325768 1,91 İş Portföy Euro. Borç. Araç.(Döviz) Fonu 6,181693 1,12 İş Portföy PY Euro. Borç.Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040533 1,06 Yapı Kredi Port. PY Borç.Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,342687 1,03 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023435 2,69 TEB Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 2,395360 2,00 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,030441 1,15 Yapı Kredi Port. Bir. FonSepeti Fonu 1,545064 0,87 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,056809 0,76 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044377 4,41 Gedik Portföy G-20 ÜlkeleriYab. His. Sen. Fonu 0,036624 4,04 Fokus Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 0,114090 3,75 İş Portföy BIST Banka End.His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052756 3,67 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu 0,026121 3,60 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 1,066352 5,84 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,326954 2,26 İş Portföy Resan Değ. ÖzelFon 1,631010 1,85 İş Portföy Sütaş İki. Değ.Özel Fon 0,043096 1,84 Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon 1,771437 1,67 Yatırım Fonları - KatılımFonları Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,980895 3,07 Ziraat Portföy Katılım End.His. Sen. Fonu (HSYF) 1,364331 2,20 Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 18,660645 2,15 Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,030037 2,14 Bizim Portföy Bir. KatılımFonu 0,032779 1,84 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,020628 0,34 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,611498 0,34 Fiba Portföy Para PiyasasıFonu 0,053597 0,34 Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu 0,056961 0,33 Ünlü Portföy Para PiyasasıFonu 1,030700 0,33 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 545,619307 -0,46 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,493543 -0,27 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,697267 -0,10 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014271 -1,13 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,026214 -0,40 Yatırım Fonları - KatılımFonları Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,037884 -1,41 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,189052 -1,39 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 1,132420 -1,21 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,792630 -2,84 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 248,549163 -1,44 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039856 -1,40 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023508 -1,38 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,027633 -1,35 Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

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