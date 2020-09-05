Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044425
|2,73
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,082933
|2,43
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,035946
|2,35
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,040166
|2,17
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,061142
|2,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040260
|1,15
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042683
|1,01
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,078740
|0,84
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,099319
|0,48
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,123627
|0,34
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,099089
|2,59
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,109354
|2,57
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,908272
|1,65
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,047096
|1,36
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,093789
|0,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,031680
|3,01
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,778419
|2,20
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,100381
|1,95
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,316465
|1,39
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,559509
|1,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027477
|1,96
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,075537
|1,73
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,858660
|1,31
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060942
|0,90
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,256925
|0,81
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,214547
|1,70
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,920908
|1,60
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,883136
|1,13
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038317
|0,76
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050057
|0,69
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,002335
|0,24
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,135569
|0,19
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059186
|0,18
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,672975
|0,18
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,110255
|0,17
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,022429
|-0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009172
|-2,02
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,033193
|-0,41
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023035
|-0,28
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,555059
|-0,27
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,038557
|-0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|13,712979
|-3,69
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|15,971564
|-3,50
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,739996
|-3,46
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,094458
|-3,42
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,614097
|-3,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,049823
|-2,15
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,700619
|-1,96
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,302418
|-1,34
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,115128
|-1,16
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,712487
|-1,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,640228
|-2,73
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,961025
|-2,68
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,101503
|-2,43
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,836309
|-1,53
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,618393
|-1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)