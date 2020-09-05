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Ekonomi Yatırımcı rehberi (6)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:04:28 -
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044425 2,73
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,082933 2,43
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035946 2,35
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,040166 2,17
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,061142 2,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040260 1,15
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042683 1,01
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,078740 0,84
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,099319 0,48
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,123627 0,34
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,099089 2,59
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,109354 2,57
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,908272 1,65
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047096 1,36
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,093789 0,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,031680 3,01
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,778419 2,20
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,100381 1,95
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,316465 1,39
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,559509 1,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027477 1,96
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,075537 1,73
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,858660 1,31
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060942 0,90
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,256925 0,81
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,214547 1,70
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,920908 1,60
HSBC Portföy Altın Fonu 3,883136 1,13
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038317 0,76
İş Portföy Altın Fonu 0,050057 0,69
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,002335 0,24
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,135569 0,19
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059186 0,18
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,672975 0,18
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,110255 0,17
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,022429 -0,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009172 -2,02
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033193 -0,41
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023035 -0,28
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,555059 -0,27
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,038557 -0,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 13,712979 -3,69
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 15,971564 -3,50
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,739996 -3,46
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,094458 -3,42
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,614097 -3,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049823 -2,15
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,700619 -1,96
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,302418 -1,34
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,115128 -1,16
Aura Portföy Değ. Fon 0,712487 -1,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,640228 -2,73
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,961025 -2,68
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,101503 -2,43
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,836309 -1,53
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,618393 -1,47


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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