  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yeniakit Publisher
2020-07-18 11:08:52 -
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,838089 0,33
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030586 0,25
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588967 0,25
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234215 0,24
İş Portföy Maks. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040331 0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008327 2,25
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,431777 1,91
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,036179 1,43
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,029271 0,62
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,055760 0,51
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043373 6,96
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,176177 4,00
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,291928 3,99
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030048 3,52
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,247971 3,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,364699 2,52
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,503865 2,18
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,131045 1,36
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,803472 1,34
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,040319 1,26
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,882290 5,31
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,670075 4,28
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,251849 3,92
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,078934 0,82
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020614 0,24
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 27,726615 3,55
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,796131 0,34
QNB Finans Portföy Altın BYF 35,287747 0,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058523 0,14
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,123238 0,14
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,849070 0,14
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,020857 0,14
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,333624 0,14
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039421 -0,80
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056265 -0,59
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032548 -0,58
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,188086 -0,55
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,076370 -0,38
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036524 -0,72
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020291 -0,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 104,211945 -1,48
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030643 -1,47
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,062726 -1,30
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,093936 -0,27
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029330 -1,00
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,091760 -0,39
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,505748 -0,09
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025094 -0,48
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,646373 -0,43
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,033274 -0,42
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,546093 -0,42
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,053256 -0,37
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,038471 -0,45
TEB Portföy Altın Fonu 0,095209 -0,44
Ak Portföy Altın Fonu 0,089714 -0,44
İş Portföy Altın Fonu 0,043584 -0,44
Deniz Port. Altın Fonu 0,048657 -0,44


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı