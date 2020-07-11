Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039740
|1,62
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,691472
|1,44
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,075941
|0,36
|Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,024176
|0,27
|Ziraat Port. Halkbank Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|107,135776
|0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036789
|3,26
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020331
|2,89
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,404985
|1,09
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,071814
|0,83
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036371
|0,80
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,063550
|5,46
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,031099
|4,35
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|105,782755
|3,63
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|83,851401
|3,53
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040551
|3,36
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,471786
|2,36
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008563
|1,45
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029627
|1,07
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|38,394734
|1,02
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,162618
|0,88
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,037672
|2,44
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,653529
|2,32
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053455
|2,31
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,552598
|2,26
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,640358
|0,21
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|26,777158
|3,17
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,095634
|2,44
|İş Portföy Altın Fonu
|0,043775
|2,41
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,056674
|2,41
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,111457
|2,41
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058439
|0,14
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,847918
|0,14
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,121665
|0,14
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,819241
|0,14
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,019472
|0,14
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,587524
|-1,94
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,835360
|-1,78
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,233664
|-1,68
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|119,921476
|-0,95
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|176,137944
|-0,88
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008144
|-0,74
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,406910
|-4,28
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045214
|-4,12
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088308
|-3,95
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|37,815680
|-2,32
|Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,027888
|-2,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,507163
|-1,51
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,528220
|-1,31
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,027489
|-0,61
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,020672
|-0,60
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,035724
|-0,53
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,166848
|-1,53
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,787414
|-0,83
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,601495
|-0,48
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,061926
|-0,41
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,055063
|-0,04
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)