Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038175
|2,33
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,647737
|2,05
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,289631
|1,21
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|655,450419
|1,00
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,051197
|0,79
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034534
|2,18
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019049
|1,71
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,975356
|0,43
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,619969
|0,29
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,580595
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,098854
|2,83
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,041622
|2,38
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,138741
|2,14
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,833758
|2,12
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,478052
|1,62
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,370947
|1,79
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008147
|1,56
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|37,311979
|1,27
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,150334
|1,20
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,180151
|1,09
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050805
|2,05
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,484697
|1,85
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,569453
|1,84
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,984652
|1,72
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,637869
|1,14
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|38,227521
|2,95
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,991839
|2,78
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,719084
|2,18
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,053927
|2,07
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046366
|2,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,115248
|0,16
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058103
|0,15
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,001048
|0,14
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,809211
|0,14
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022308
|0,14
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,593681
|-0,31
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025427
|-0,07
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236381
|-0,04
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,846276
|-0,03
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,253340
|-0,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007415
|-3,16
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,884948
|-0,86
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035109
|-0,59
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,788476
|-0,37
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,069436
|-0,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,074690
|-3,83
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,085307
|-1,94
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|36,710144
|-1,27
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028054
|-1,25
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|94,994512
|-1,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|106,460083
|-0,50
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,020238
|-0,46
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,026705
|-0,41
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,019194
|-0,27
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,112906
|-0,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,483376
|-0,19
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,028256
|-0,02
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)