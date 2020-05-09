Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035396
|6,11
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,514108
|4,72
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,076804
|3,99
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,052420
|3,65
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,020943
|3,48
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,006184
|16,11
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018608
|9,10
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036151
|3,32
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036151
|2,62
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029671
|2,56
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,054894
|3,07
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|95,614935
|2,79
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,090611
|2,55
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,558249
|2,48
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,076501
|1,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,197645
|3,12
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,090993
|2,34
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,022958
|1,38
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,249983
|1,32
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,089291
|1,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,719386
|3,30
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,927621
|3,15
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052680
|2,50
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,631482
|2,35
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,538702
|2,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,759946
|2,75
|İş Portföy Altın Fonu
|0,043194
|2,62
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,350287
|2,59
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,721160
|2,57
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033096
|2,55
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,106207
|0,20
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,957269
|0,19
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,057653
|0,19
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,795510
|0,18
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,203653
|0,18
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,576861
|-2,02
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230006
|-1,80
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,821435
|-1,68
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|173,913602
|-0,85
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,029890
|-0,76
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,920360
|-0,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,938424
|-3,67
|Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,060585
|-3,62
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|33,026828
|-3,61
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,089472
|-3,56
|Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064476
|-3,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,628083
|-1,91
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,278578
|-1,60
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|81,880320
|-1,25
|HSBC Portföy Değ. Fon
|101,996392
|-1,22
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,019290
|-1,11
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,800946
|-2,75
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,352041
|-2,41
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,459797
|-1,44
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,943375
|-0,46
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)