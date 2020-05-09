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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:05:26 -
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035396 6,11
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,514108 4,72
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,076804 3,99
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,052420 3,65
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,020943 3,48
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,006184 16,11
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,018608 9,10
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036151 3,32
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036151 2,62
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029671 2,56
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,054894 3,07
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 95,614935 2,79
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,090611 2,55
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,558249 2,48
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,076501 1,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,197645 3,12
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090993 2,34
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,022958 1,38
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,249983 1,32
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,089291 1,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,719386 3,30
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,927621 3,15
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052680 2,50
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,631482 2,35
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,538702 2,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,759946 2,75
İş Portföy Altın Fonu 0,043194 2,62
HSBC Portföy Altın Fonu 3,350287 2,59
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,721160 2,57
Fiba Portföy Altın Fonu 0,033096 2,55
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,106207 0,20
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 5,957269 0,19
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,057653 0,19
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,795510 0,18
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,203653 0,18
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,576861 -2,02
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230006 -1,80
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,821435 -1,68
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,913602 -0,85
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,029890 -0,76
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,920360 -0,24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,938424 -3,67
Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060585 -3,62
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 33,026828 -3,61
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,089472 -3,56
Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064476 -3,47
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,628083 -1,91
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,278578 -1,60
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 81,880320 -1,25
HSBC Portföy Değ. Fon 101,996392 -1,22
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,019290 -1,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,800946 -2,75
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,352041 -2,41
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,459797 -1,44
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,943375 -0,46


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
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Satılık 2013 model Peugeot 301

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