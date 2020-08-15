Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,034656
|6,52
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,059386
|5,97
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,198065
|5,96
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,501444
|5,27
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,751906
|5,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,372057
|3,70
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,946292
|2,94
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009312
|2,76
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,110905
|1,81
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,592073
|1,60
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040241
|9,14
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,745317
|7,62
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|13,978350
|6,99
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,325407
|6,81
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,093549
|6,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,097371
|5,76
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,678278
|4,96
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,354274
|4,87
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,721955
|3,99
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,095494
|3,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,644868
|6,89
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,164858
|6,78
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,840286
|5,58
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,965014
|5,21
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,026804
|2,65
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058883
|0,17
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,604414
|0,16
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|98,909201
|0,16
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022588
|0,16
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|282,766190
|0,16
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri (Yüzde) Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025633
|-1,37
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,796536
|-1,37
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,048745
|-1,22
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,224857
|-1,10
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|171,376067
|-1,02
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041759
|-1,01
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,671261
|-0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,854076
|-14,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,027604
|-0,85
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,065615
|-0,10
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,027134
|-0,09
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,020312
|-0,08
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,206100
|-0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060408
|-3,99
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,868657
|-3,95
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,173364
|-3,39
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,768161
|-2,72
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,044896
|-1,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,754696
|-5,12
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,529322
|-5,07
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,852929
|-4,33
|İş Portföy Altın Fonu
|0,049689
|-4,05
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037960
|-3,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)