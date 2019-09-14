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Yatırımcı rehberi (5)

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:00
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,84'lük düşüşle "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

"Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ise yüzde 1,46'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,792630-2,84
Bizim Portföy Altın KatılımBYF248,549163-1,44
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,037884-1,41
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039856-1,40
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,189052-1,39
Fiba Portföy Altın Fonu0,023508-1,38
ICBC Turkey Portföy AltınFonu0,027633-1,35
Deniz Port. Altın Fonu0,034819-1,34
ING Portföy Altın Fonu0,030622-1,33
TEB Portföy Altın Fonu0,067452-1,31
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,031081-1,46
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,027255-1,43
NN Hay. Em. Altın EYF0,018038-1,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029907-1,33
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,030891-1,32
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,029931-1,32
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,018324-1,31
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031985-1,31
Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,029623-1,30
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,028943-1,30


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:00
  1. Yatırımcı rehberi (5)

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