Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 2,84'lük düşüşle "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

"Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ise yüzde 1,46'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,792630 -2,84 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 248,549163 -1,44 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,037884 -1,41 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039856 -1,40 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,189052 -1,39 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023508 -1,38 ICBC Turkey Portföy AltınFonu 0,027633 -1,35 Deniz Port. Altın Fonu 0,034819 -1,34 ING Portföy Altın Fonu 0,030622 -1,33 TEB Portföy Altın Fonu 0,067452 -1,31 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031081 -1,46 Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF 0,027255 -1,43 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018038 -1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029907 -1,33 Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,030891 -1,32 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,029931 -1,32 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,018324 -1,31 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031985 -1,31 Ziraat Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,029623 -1,30 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,028943 -1,30





Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

