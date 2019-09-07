Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,95'lik düşüşle "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

"Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ise yüzde 2,35'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler QNB Finans Portföy Altın BYF 24,859592 -3,95 Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,026318 -2,96 Bizim Portföy Altın KatılımBYF 252,180181 -2,92 İş Portföy Altın Fonu 0,031221 -2,50 QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF 548,157680 -2,43 Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu 0,022072 -2,42 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040423 -2,37 Deniz Port. Altın Fonu 0,035293 -2,28 TEB Portföy Altın Fonu 0,068350 -2,27 ING Portföy Altın Fonu 0,031036 -2,27 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029528 -2,35 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028862 -2,34 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018285 -2,30 Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF 0,029115 -2,30 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030311 -2,29 Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,030330 -2,27 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032408 -2,26 Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF 0,031303 -2,26 Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF 0,018567 -2,26 BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF 0,029324 -2,25





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(Sürecek)





