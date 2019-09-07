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Yatırımcı rehberi (5)

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 3,95'lik düşüşle "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

"Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ise yüzde 2,35'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
QNB Finans Portföy Altın BYF24,859592-3,95
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,026318-2,96
Bizim Portföy Altın KatılımBYF252,180181-2,92
İş Portföy Altın Fonu0,031221-2,50
QNB Finans Portföy A.B.D.Dolar Yab. BYF548,157680-2,43
Qinvest Portföy Kira Sert.Katılım (Döviz) Fonu0,022072-2,42
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,040423-2,37
Deniz Port. Altın Fonu0,035293-2,28
TEB Portföy Altın Fonu0,068350-2,27
ING Portföy Altın Fonu0,031036-2,27
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,029528-2,35
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,028862-2,34
NN Hay. Em. Altın EYF0,018285-2,30
Anadolu Hayat Em. AltınKatılım EYF0,029115-2,30
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,030311-2,29
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,030330-2,27
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,032408-2,26
Vakıf Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,031303-2,26
Halk Hayat ve Em. AltınKatılım EYF0,018567-2,26
BNP Paribas Cardif Em. AltınEYF0,029324-2,25


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)


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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:05
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