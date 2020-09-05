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Ekonomi Yatırımcı rehberi (5)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:04:28 -
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,69 ile "Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF" oldu.

"Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ise yüzde 3,44'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.


Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 13,712979 -3,69
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 15,971564 -3,50
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,739996 -3,46
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,094458 -3,42
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,614097 -3,39
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 13,877303 -3,36
Mükafat Portföy BIST30 Endeksi His. Sen. Fonu(HSYF) 0,950425 -3,29
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053816 -3,26
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,081740 -3,26
Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033066 -3,26
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034740 -3,44
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,074775 -2,77
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,120699 -2,76
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,074795 -2,75
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025284 -2,74
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028469 -2,73
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013109 -2,66
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023690 -2,59
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040967 -2,58
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019407 -2,48


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)



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